Great Hunter
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Pavel MalyshkoI want to be honest and say very important words: do not trade with the last money, this is a very big stress and this is one of the most important rules related to investments.
Let you not buy anything from me, but I will know that you are not giving the last money.
- Version: 1.0
- Activations: 5
- Авторская стратегия демонстрирующая хорошие результаты на валютной паре eurchf m15.
- Советник в своей работе ищет наиболее вероятные точки разворота на графике и если сигнал подтверждается открывает сделку.
- Советник работает круглосуточно, что делает его универсальным вне зависимости от времени на рынке, что также отличает его от большинства советников торгующих в строго ограниченное время.
По мере роста спроса на советник и увеличения хороших отзывов, цена на него будет расти.
Поспешите приобрести его, чтобы получать бесплатные обновления уже более дорогих версий.
Так же добавлю, что предыдущие результаты не дают гарантии их повторения в будущем,
об этом указывают почти во всех финансовых компаниях и сайтах.
Настройки:
Fixed Lot= фиксированный лот
AutoMM= автолот
Magic=магический номер
MaxSpread=максимальный спред
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