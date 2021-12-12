Sniper Signal

Данный индикатор не перерисовывает сигналы и это значит , что там, где он нарисует стрелку там она и останется. Сигналы рисуются здесь и сейчас, а не спустя время , когда цена прошла уже далеко.
Индикатор отлично подойдёт для трендового рынка. 

Индикатор является помощником в торговле, он даёт сигнал на покупку или продажу, а вы принимаете решение использовать рекомендации индикатора или нет.

Цена на индикатор минимальна и может вырасти в любое время.


Работает на любых инструментах,таймфреймах и валютных парах и лучше всего покажет себя при зарождении трендов.

Настраивать ничего не придётся 
Индикатор может оповещать аллертами о появлении сигналов.

Настройки индикатора:
AlertsSound = false
AlertsEmail = false


Как индикатор рисует сигналы вы можете ознакомиться на живых картинках ниже.

Готов продать исходный код этого индикатора,за подробностями обращайтесь в личные сообщения.


Прошу обратить внимание на другие мои продукты : https://www.mql5.com/ru/users/malishko89/seller

Recommended products
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Indicators
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicators
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Dynamic Scalping Oscillator" - is an advanced custom Crypto_Forex indicator - efficient Trading tool for MT4!  - New generation of Oscillators - see pictures to check how to use it. - Dynamic Scalping Oscillator has adaptive Oversold/Overbought zones. - Oscillator is an auxiliary tool to find exact entry points from dynamic OverSold/OverBought areas. - Oversold values: below Green line, Overbought values: over Orange line . - This indicator is great to combine with Price Action patterns as we
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicators
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indicators
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicators
MT5 version  |  FAQ The Owl Smart Levels Indicator  is a complete trading system within the one indicator that includes such popular market analysis tools as  Bill Williams' advanced fractals , Valable ZigZag which builds  the correct wave structure  of the market, and  Fibonacci levels  which mark the exact levels of entry into the market and places to take profits. Detailed description of the strategy Instructions for working with the indicator Advisor-assistant in trading Owl Helper Private
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicators
[ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicators
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indicators
MQL5マーケットの厳格な「第四条」ガイドラインに完全準拠した英語版の全文です。 MQL5では英語が主言語となるため、このテキストを説明文の冒頭（日本語より上）に配置することを強くお勧めします。専門的かつ冷静なトーンで作成しており、世界中のプロトレーダーに「技術的根拠のあるツール」として認識される構成になっています。 KATANA Scalper for MT4  Product Overview KATANA Scalper for MT4 is a high-performance technical analysis indicator optimized for the MetaTrader 4 platform. It is specifically engineered to address the two most significant challenges in short-term trading (scalping and day trading): Price Noise and Signal Lag . Utilizing a proprietary s
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicators
Outperform traditional strategies: effective mean reversion for savvy traders Unique indicator that implements a professional and quantitative approach to mean reversion trading. It capitalizes on the fact that the price diverts and returns to the mean in a predictable and measurable fashion, which allows for clear entry and exit rules that vastly outperform non-quantitative trading strategies. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Clear trading signals Am
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicators
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicators
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Alpha Trend
Evgeny Belyaev
3 (4)
Indicators
Alpha Trend is a trend indicator for the MetaTrader 4 platform; it has been developed by a group of professional traders. The Alpha Trend indicator finds the most probable tendency reversal points, which allows making trades at the very beginning of a trend. This indicator features notifications, which are generated whenever a new signal appears (alert, email, push-notification). This allows you to open a position in a timely manner. Alpha Trend does not redraw, which makes it possible to evalua
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Auto FIBO Pro"   Crypto_Forex  indicator  - is great auxiliary tool in trading! Indicator automatically calculate and place on chart Fibo levels and local trend lines (red color). Fibonacci levels indicate key areas where price can reverse. Most important levels are 23.6%, 38.2%, 50% and 61.8%. You can use it   for reversal scalping  or for zone grid trading. There are plenty of opportunities to  improve your current system using Auto FIBO Pro indicator as well. It has Info Spread Swap Displa
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicators
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Gvs Undefeated Trend System
Harun Celik
Indicators
Gvs Undefeated Trend   indicator is designed for trend and signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  You can only trade with this indicator. The generated signals are displayed on the graphical screen.  Thanks to the alert features you ca
Buy and sell zones
Evgeniy Zhdan
5 (2)
Indicators
Indicator for determining flat and trend. If the price is below any of the two histograms and two lines (red and blue), this is a sell zone. When purchasing this version of the indicator, MT5 version for one real and one demo account - as a gift (to receive, write me a private message)! If the price is above any of the two histograms and two lines (red and blue), this is a buy zone. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/70409 If the price is between two lines or in the zone of
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
Indicators
Magical Arrow Indicator – Clear & Reliable Signals The Magical Arrow Indicator is a non-repainting, trend-following tool that gives you crystal-clear Buy and Sell signals . It  high-probability reversals and entries . No more guesswork – just follow the arrows on your chart! The Magical Arrow Indicator is a powerful, easy-to-use trading tool that helps you catch the most profitable Buy and Sell opportunities in the Forex market. It is designed for beginners and professional traders , giving y
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Trend Oscillator - is an advanced custom  Crypto_Forex indicator, efficient trading tool! Advanced new calculation method is used - 20 options for parameter "Price for calculation". Smoothest oscillator ever developed. Green color for upward trends,  Red color for downward trends. Oversold values: below 5, O verbought values: over 95. There are plenty of opportunities to upgrade even standard strategies with this indicator. With PC and Mobile alerts. Click here to see high quality Trading Robot
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicators
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicators
Daily Candle Predictor is an indicator that predicts the closing price of a candle. The indicator is primarily intended for use on D1 charts. This indicator is suitable for both traditional forex trading and binary options trading. The indicator can be used as a standalone trading system, or it can act as an addition to your existing trading system. This indicator analyzes the current candle, calculating certain strength factors inside the body of the candle itself, as well as the parameters of
Riko Trend
Nadiya Mirosh
Indicators
The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
BOA Multi Currency Dashboard MT4
Eugene Kendrick
Indicators
Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard for Binary Options (MT4) . You can use any of the BOA Signals Indicators with the dashboard. Just change the BOA Signals Indicator Name in the dashboard settings to the indicator you want to get signals from. For example: CHILL. BOA_BURN_Indicator_v1   Strategy :   Ana Trader Binary Options Strategy (MACD & Stochastic) BOA_COLD_Indicator_v1   Strategy :  Amalia Trader Binary Options Strategy (Keltner & Stochastic) BOA_CHILL_Indicator_v1  
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicators
The SMC Venom Model BPR indicator is a professional tool for traders working within the Smart Money (SMC) concept. It automatically identifies two key patterns on the price chart: FVG (Fair Value Gap) is a combination of three candles, in which there is a gap between the first and third candles. It forms a zone between levels where there is no volume support, which often leads to a price correction. BPR (Balanced Price Range) is a combination of two FVG patterns that form a “bridge” - a zone of
The coated chart
Jin Wang
Indicators
Heiken Ashi candle chart is an improved version of The Japanese candle chart, which can effectively filter the market "noise" of the Japanese candle chart. It is favored by many traders for its simplicity and intuition. For trend traders, the HA candle chart is a magic tool. Unlike the traditional Japanese candle chart, Heikenashi does not reflect the opening price, high price, low price and closing price of the market. Instead, Heikenashi calculates the value of a single K line in the dominant
Alpha Trend Spotter Binary Option
Andy Ismail
1 (1)
Indicators
This indicator is customized for binary option trading like M1 timeframe or turbo option trading. The way a binary option works is from the traders perspective is that you choose whether or not a certain underlying asset (a stock, commodity, currency etc.) is going to go up or down in a certain amount of time. You essentially bet money on this prediction. You are shown how much money up front you will earn if your prediction is correct. If your prediction is wrong, you lose your bet and the mone
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicators
The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
Binary Scalper 6
Roman Lomaev
Indicators
Binary Scalper 6 – A Powerful Binary Options Indicator for MT4 Binary Scalper 6 is an advanced trend analysis and binary options trading tool for MetaTrader 4 (MT4) . Designed for traders of all experience levels, this indicator offers precise signals and detailed statistics to maximize trading efficiency. Key Features: Trend Detection Accurately identifies trending markets, providing traders with a clear direction for binary options trading. Support for Any Currency Pair The indicator works
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicators
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicators
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Buyers of this product also purchase
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indicators
Gann Made Easy is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING TIPS, BONUSES  AND GANN MADE EASY EA ASSISTANT  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicators
Miraculous Indicator – 100% Non-Repaint Forex and Binary Tool Based on Gann Square of Nine This video introduces the Miraculous Indicator , a highly accurate and powerful trading tool specifically developed for Forex and Binary Options traders. What makes this indicator unique is its foundation on the legendary Gann Square of Nine and Gann's Law of Vibration , making it one of the most precise forecasting tools available in modern trading. The Miraculous Indicator is fully non-repaint, meaning t
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicators
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicators
New Year Trading Special – 50% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This dashboard software is working on 28 currency pairs plus one. It is based on 2 of our main indicators (Advanced Currency Strength 28 and Advanced Currency Impulse). It gives a great overview of the entire Forex market plus Gold or 1 indices. It shows Advanced Currency Strength values, currency speed of movement and signals for 28 Forex pairs in all (9) timeframes. Imagine how your trading will improve when you
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicators
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (12)
Indicators
Game Changer is a revolutionary trend indicator designed to be used on any financial instrument to transform your metatrader in a powerful trend analyzer.  The indicator does not redraw and does not lag.  It works on any time frame and assists in trend identification, signals potential reversals, serves as a trailing stop mechanism, and provides real-time alerts for prompt market responses.  Whether you’re a seasoned, professional or a beginner seeking an edge, this tool empowers you to trade wi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicators
M1 SNIPER is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets a
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicators
Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicators
This indicator is a super combination of our 2 products  Advanced Currency IMPULSE with ALERT  and  Currency Strength Exotics . It works for all time frames and shows graphically impulse of strength or weakness for the 8 main currencies plus one Symbol! This Indicator is specialized to show currency strength acceleration for any symbols like Gold, Exotic Pairs, Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show  true currency strength accelerat
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicators
Trend Screener Indicator --Professional Trend Trading & Market Scanning System for MetaTrader Unlock the true power of trend trading with Trend Screener Indicator — a complete multi-currency, multi-timeframe trend analysis solution   powered by Fuzzy Logic,Trend Pulse Technology  and advanced market structure algorithms.   Trend Screener transforms your MetaTrader platform into a professional-grade Trend Analyzer and Market Scanner, helping you identify high-probability trend opportunities, ear
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indicators
FX Volume: Experience Genuine Market Sentiment from a Broker’s Perspective Quick Overview Looking to elevate your trading approach? FX Volume provides real-time insights into how retail traders and brokers are positioned—long before delayed reports like the COT. Whether you’re aiming for consistent gains or simply want a deeper edge in the markets, FX Volume helps you spot major imbalances, confirm breakouts, and refine your risk management. Get started now and see how genuine volume data can
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicators
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicators
Currency Strength Wizard is a very powerful indicator that provides you with all-in-one solution for successful trading. The indicator calculates the power of this or that forex pair using the data of all currencies on multiple time frames. This data is represented in a form of easy to use currency index and currency power lines which you can use to see the power of this or that currency. All you need is attach the indicator to the chart you want to trade and the indicator will show you real str
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
Indicators
Trend Ai indicator is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advantage
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicators
TREND LINES PRO    helps understand where the market is truly changing direction. The indicator shows real trend reversals and points where major players re-enter. You see   BOS lines   Trend changes and key levels on higher timeframes — without complex settings or unnecessary noise. Signals don't repaint and remain on the chart after the bar closes. What the indicator shows: Real shifts   trend (BOS lines) Once a signal appears, it remains valid! This is an important difference from indicators
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicators
New Year Trading Special – 50% OFF This dashboard is a very powerful piece of software working on multiple symbols and up to 9 timeframes. It is based on our main indicator (Best reviews:   Advanced Supply Demand ). The dashboard gives a great overview. It shows: Filtered Supply and Demand values including zone strength rating, Pips distances to/and within zones, It highlights nested zones, It gives 4 kind of alerts for the chosen symbols in all (9) time-frames. It is highly configurable for
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicators
Apollo SR Master is a Support/Resistance indicator with special features which make trading with Support/Resistance zones easier and more reliable. The indicator calculates Support/Resistance zones in real-time without any time lag by detecting local price tops and bottoms. Then to confirm the newly formed SR area, the indicator shows special signal which signalizes that the SR zone can be taken into consideration and used as an actual SELL or BUY signal. In this case the strength of the SR zone
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicators
New Update of Smart Trend Trading System MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional   Trade Manager + EA  for   FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading System is   Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Which makes it ideal from both manual and robot trading .  [Online course] ,   [manual]   and   [download presets] . The Smart Trend Trading System MT5 is a comprehensive trading solution tailored for   new   and   e
Top Bottom Tracker MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indicators
Top Bottom Tracker is an indicator based on sophisticated algorithms that analyse the market trend and can detect the highs and lows of the trend / MT5 version . The price will progressively increase until it reaches 500$. Next price --> $99 Features No repainting This indicator does not change its values when new data arrives Trading pairs All forex pairs Timeframe     All timeframes Parameters ==== Indicator configuration ==== Configuration parameter // 40 (The higher the value, the
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicators
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicators
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indicators
SHOGUN Trade - Strategic Market Structure & Multi-Timeframe Dashboard Concept: The Commander’s Perspective In the battlefield of trading, getting lost in localized price fluctuations (noise) is the most significant risk to capital. SHOGUN Trade is engineered to elevate a trader's perspective from "reactive" to "strategic," providing a comprehensive overview of market structures across multiple time horizons. This system monitors seven timeframes (M1 to D1) simultaneously, quantifying market m
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Indicators
This dashboard shows the latest available harmonic patterns for the selected symbols, so you will save time and be more efficient / MT5 version . Free Indicator:   Basic Harmonic Pattern Comparison of "Basic Harmonic Pattern" vs. "Basic Harmonic Patterns Dashboard" Indicators Feature Basic Harmonic Pattern Basic Harmonic Patterns Dashboard Functionality Detects and displays harmonic patterns on a single chart Searches multiple symbols and timeframes for harmonic patterns, displays results on
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Indicator is   Non-Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading.  User manual: settings, inputs and strategy . The Atomic Analyst  is a PA Price Action Indicator that uses Strength and Momentum of the price to find a better edge in the market. Equipped with Advanced filters which help remove noises and false signals, and Increase Trading Potential. Using Multiple
AW Breakout Catcher
AW Trading Software Limited
5 (14)
Indicators
Breakdowns of price levels, advanced statistics, TakeProfit calculation and 3 types of notifications. Benefits:  Do not redraw your results Signal strictly at the close of the candle False Breakdown Filtering Algorithm It goes well with any trending strategy. Works on all tools and timeseries Manual and instruction ->  HERE  / Problem solving ->  HERE  / MT5 version ->  HERE How to trade with the indicator  Trading with AW Breakout Catcher in just three easy steps: Step 1 - Opening a position A
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicators
M1 Arrow is an indicator which is based on natural trading principles of the market which include volatility and volume analysis. The indicator can be used with any time frame and forex pair. One easy to use parameter in the indicator will allow you to adapt the signals to any forex pair and time frame you want to trade. The Arrows DO NOT REPAINT and DO NOT LAG! The algorithm is based on the analysis of volumes and price waves using additional filters. The intelligent algorithm of the indicator
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicators
Introducing the F-16 Plane Indicator, a cutting-edge MT4 tool designed to revolutionize your trading experience. Inspired by the unmatched speed and precision of the F-16 fighter jet, this indicator combines advanced algorithms and state-of-the-art technology to deliver unparalleled performance in the financial markets. With the F-16 Plane Indicator, you'll soar above the competition as it provides real-time analysis and generates highly accurate trading signals. Its dynamic features are engin
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicators
Indicator in advance   determines market reversal levels and zones , allows you to wait for the price to return to the level and enter at the beginning of a new trend, and not at its end. He shows   reversal levels   where the market confirms a change in direction and forms further movement. The indicator works without redrawing, is optimized for any instruments, and reveals its maximum potential when paired with the   TREND LINES PRO   indicator. Reversible structure scanner for all instrumen
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
Indicators
Friends, we present to your attention our new Forex Gump Laser indicator. Since there are no designers in our team, but mainly mathematicians, financiers, programmers and traders, we did not make any special changes in the indicator design. In appearance, it resembles the usual Forex Gump. On the other hand, Forex Gump has become not just the name of an indicator, it is a brand. And we try to preserve the corporate identity in all its varieties. The whole essence of the indicator in its operatio
More from author
ATR Progress Control
Pavel Malyshko
Indicators
ATR Progress Control Trading is all about probability, and if you don't know how much range the price has left today, you're trading blind. This indicator is your dashboard that answers the most important question before a trade: does it make mathematical sense to enter the market right now? It's a tool for professional volatility analysis that helps filter out false entries and avoid trades when the move is already exhausted. What's the problem? Imagine that the average daily movement (ATR
Second Timeframe Pro
Pavel Malyshko
Indicators
Second Timeframe Pro — See the Market Before Anyone Else! Unlock a Hidden Level of Price Action While other traders look at minute candles, you can see 60 candles within each minute! What is Second Timeframe Pro? It's a revolutionary indicator that creates full-fledged candlestick charts with second timeframes directly in MetaTrader 5. Standard MT5 limits you to a minute chart. But the market doesn't stop every minute — it pulsates every second. Second Timeframe Pro removes this limitation
Great Breakthrough
Pavel Malyshko
4.53 (17)
Experts
The MT4 and MT5 versions will have different results due to the difference in platforms and the complexity of one-to-one implementation. I differ from many developers in that I continue. improve your products. The main goal is to make such products that users will be satisfied with. You can always write to me and I will try to help, because I appreciate every client. Without regular updates, the Expert Advisor will work much worse. therefore, if someone tries to sell activation to you, your be
Smart Brain
Pavel Malyshko
Experts
Smart Brain passes the test from 2001 to the current day! The system works under any market circumstances and it is almost not afraid of the news! The system works without being tied to a GMT broker, it doesn’t care about the current time! I’ve been working on it for years, but before that I only managed to create the Just Marvel advisor (click to view this product) ! Now we have a slightly different system that can trade around the clock! trades do not open every day! You must be patient, to u
Evolution Marvel
Pavel Malyshko
Experts
Evolution Marvel was developed for a stable and fast acceleration of the deposit! Evolution Marvel passes the test from 2001 to the current day! The system uses three orders and if the price reaches the second and third orders, then they are doubled! Stop Lossa is invisible to the broker and set on a virtual level! Does not require any adjustments and optimization! Profitability in the risk strategy tester 5 and initial deposit of $ 200 from 2010-2019 07.28 = $ 84.985.504 2010-2019= 84.985.50
Stability EurchfGbpchf
Pavel Malyshko
Experts
Advisor Stability EurChf, Gbpchf  works on currency pairs EurChf, Gbpchf timeframe is  m1! In the video below the description of the test with the quality of modeling 99.90%! Please note that the standard quality of modeling on the timeframe is M1 25%!  Expert Stability EurChf, Gbpchf  works in a calm market, which allows you to avoid poor execution of orders!The principle of work of the adviser is scalping from levels in a calm market! Please pay attention to the test that all systems have d
Pro Scalping GBPUSD
Pavel Malyshko
Experts
Expert Pro Scalping GBPUSD works at night taking small profits! The system passes the test from 2000 to the current day! The system is long-term and will not give you a sharp increase in the deposit! The expert uses independent strategies, including trading in short-term and long-term trends! Attention, the profitability of the system is not in one year, but in a couple of decades! It is for the patient! Take a test from 2000 to the current day to understand! The price of the adviser will gro
Unbelievable Marvel
Pavel Malyshko
Experts
Unbelievable Marvel passes the test from 2000 to the current day! The expert uses independent strategies, including trading on short-term and long-term trends! Trades on the eurchf m5 currency pair by default! Now I give everyone the  Please pay attention to my other products:  https://www.mql5.com/en/users/malishko89/seller#products Please note that the adviser has summergmtshift and wintergmtshift in its settings, so summer and winter gmt may differ! It all depends on your broker! So that t
Search flat
Pavel Malyshko
Experts
Search flat uses independent strategies, including trading on short-term and long-term trends! Trades on the gbpcad m5 currency pair by default! Now I give everyone the opportunity to try to rent for only 41 dollars for half a year! For a month this is not enough, the system sometimes stands still in terms of profitability and if you conduct a test, you can see it. I ask you to pay attention to my other products: https://www.mql5.com/en/users/malishko89/seller#products I ask you to pay attent
British Dragon
Pavel Malyshko
Experts
The expert uses independent strategies, including trading on short-term and long-term trends! Trades on the gbpusd m5 currency pair by default! Now I give everyone the opportunity to try to rent for only $ 50 for half a year! For a month this is not enough, the system sometimes stands still in terms of profitability and if you conduct a test, you can see it. I ask you to pay attention to my other products: https://www.mql5.com/en/users/malishko89/seller#products I ask you to pay attention tha
Evolution Marvel EURCHF
Pavel Malyshko
Experts
Evolution Marvel EURCHF Expert Advisor uses independent strategies, including trading on short-term and long-term trends! Trades on the eurchf m5 currency pair by default! Rent for a month is a little. The system sometimes stands still in terms of profitability and if you conduct a test, you can see it. At the time of loading Evolution Marvel EURCHF to the market, the EA was updated and will now make more transactions than initially on the signal! The EA opens a maximum of 3 positions in one d
Hulk GBPCHF
Pavel Malyshko
5 (1)
Experts
Hulk GBPCHF  passes the test from 2000 to the current day! The expert uses independent strategies, including trading on short-term and long-term trends! trades on the  GBPCHF, GBPCAD  m5  currency pair  by default  ! Please pay attention to my other products:  https://www.mql5.com/en/users/malishko89/seller#products Please note that the adviser has   summergmtshift and   wintergmtshift   in its settings,  so summer and winter gmt may differ! It all depends on your broker! So that testing is
Marvel GBPJPY
Pavel Malyshko
Experts
The expert uses independent strategies, including trading on short-term and long-term trends! By default, he trades on the GBPJPY m5 currency pair! Transactions are accompanied by invisible stop loss for the broker. Please pay attention to my other products:  https://www.mql5.com/en/users/malishko89/seller#products Please note that the adviser has   summergmtshift and   wintergmtshift   in its settings,  so summer and winter gmt may differ! It all depends on your broker! So that testing i
Testosteron
Pavel Malyshko
Experts
Testosteron  uses independent strategies, including trading on short-term and long-term trends! by default, trades on the  EURJPY  currency pair  M5 timeframe!  The EA works at night and deals are not opened every day! How often deals are opened can be viewed in the strategy tester!  Test the adviser since 2010 to understand how it works on history. Please pay attention to my other products:  https://www.mql5.com/en/users/malishko89/seller#products Please note that the adviser has   summ
Atila
Pavel Malyshko
Experts
Atila Expert Advisor passes the test from 1999 to the current day!  The EA works during the night flat on the eurusd currency pair M5 timeframe!  It opens a maximum of 2 positions per day (the second position doubles the lot), transactions are usually less than a day on the market! The robot controls the volume of trading positions, slippage, spread expansion, trading time, maintains and protects open orders, works with a deposit of $ 100 or more! Trading takes place mainly during periods of
Venom from Marvel
Pavel Malyshko
Experts
Venom from Marvel   Venom From Marvel  works on currency pairs  audusd, gbpchf, eurusd, euraud, eurjpy, usdcad, gbpaud, eurgbp!   Advisor opens deals mainly on Mondays, works on the modified Bollinger Bands indicator.  Each market entry point is analyzed by several indicators, which allows for very accurate market entry.  The adviser works on opening prices, so you can not waste time in the strategy tester using all the ticks, but immediately choose the model of the opening price (just make su
New Scalping System
Pavel Malyshko
Experts
Innovative scalping trading system powered by the  eurusd m5 timeframe.  The adviser works  in a calm night market and  does not use  dangerous money management methods such as:  grid, averaging, martingale and others.  The EA closes saddles based on the situation on the market; a trailing stop is used, which is turned on under favorable conditions.  Adjustments of the adviser at the most are simple also to you it will be necessary to adjust only GMT your broker. Please pay attention to my
Balance Controler
Pavel Malyshko
Experts
The   adviser was developed for trading in a calm market and the main goal was minimal risk in trading without serious losses in one transaction! Currency was chosen for trading the   eurchf m5   pair due to its calmness and very good working off of the levels. The system does not use averaging and martingale, but can open up to 5 orders maximum. You can evaluate the risks of trading with this advisor by setting a different risk. The adviser is ready to work with a minimum deposit of $ 50 The ad
Stability EURUSD
Pavel Malyshko
Experts
This expert works on a unique mathematical formula for determining market entry.  The test runs on the entire available history from 1999-2020! You can look at the performance of the adviser on monitoring. The expert uses hidden support of orders from the broker in the form of an intellectual stop loss, which will not allow you to lose the entire deposit on several transactions. Transactions are closed according to the mathematical algorithm, there is no fixed take profit. An important momen
Without Stepping Back
Pavel Malyshko
Experts
The EThe EA does not trade every day.you may not open a deal for several weeks.But the most important thing is not the frequency but the quality of transactions.The EA is designed for round-the-clock trading from strong reversal levels on the AUDCAD M30 currency pair! The EA has a monitoring of the work:   The system showed a stable pass of the test over the entire available testing history in the strategy tester! The system does not use averaging or martingale, but uses many orders!
Great Idea
Pavel Malyshko
Experts
This Expert Advisor based on Great Idea has   been developed for a long time, its algorithm has been corrected, and now I am putting it on the market at an affordable price that will be valid for a limited time! The essence of the strategy lies in the technical analysis of each individual day, which is based on the levels from which the price is likely to push off. The strategy does not use averaging and dangerous money management methods! The EA opens one order and then accompanies it!
Great Idea Reboot
Pavel Malyshko
Experts
This Expert Advisor based on Great Idea has   been developed for a long time, its algorithm has been corrected, and now I am putting it on the market at an affordable price that will be valid for a limited time! The essence of the strategy lies in the technical analysis of each individual day, which is based on the levels from which the price is likely to push off. The strategy does not use averaging and dangerous money management methods! The EA opens one order and then accompanies it! The
Great Idea Oracle
Pavel Malyshko
Experts
This Expert Advisor based on Great Idea has   been developed for a long time, its algorithm has been corrected, and now I am putting it on the market at an affordable price that will be valid for a limited time! The essence of the strategy lies in the technical analysis of each individual day, which is based on the levels from which the price is likely to push off. The strategy does not use averaging and dangerous money management methods! The EA opens one order and then accompanies it! The
Great Idea Resurrection
Pavel Malyshko
Experts
This Expert Advisor based on Great Idea has   been developed for a long time, its algorithm has been corrected, and now I am putting it on the market at an affordable price that will be valid for a limited time! The essence of the strategy lies in the technical analysis of each individual day, which is based on the levels from which the price is likely to push off. The strategy does not use averaging and dangerous money management methods! The EA opens one order and then accompanies it! The
Great Idea Winner
Pavel Malyshko
Experts
This Expert Advisor based on Great Idea has   been developed for a long time, its algorithm has been corrected, and now I am putting it on the market at an affordable price that will be valid for a limited time! The essence of the strategy lies in the technical analysis of each individual day, which is based on the levels from which the price is likely to push off. The strategy does not use averaging and dangerous money management methods! The EA opens one order and then accompanies it! The
Great Idea Calmness
Pavel Malyshko
Experts
This Expert Advisor based on Great Idea has   been developed for a long time, its algorithm has been corrected, and now I am putting it on the market at an affordable price that will be valid for a limited time! The essence of the strategy lies in the technical analysis of each individual day, which is based on the levels from which the price is likely to push off. The strategy does not use averaging and dangerous money management methods! The EA opens one order and then accompanies it! The
Great Idea Pacification
Pavel Malyshko
Experts
This Expert Advisor based on Great Idea has  been developed for a long time, its algorithm has been corrected, and now I am putting it on the market at an affordable price that will be valid for a limited time! The essence of the strategy lies in the technical analysis of each individual day, which is based on the levels from which the price is likely to push off. The strategy does not use averaging and dangerous money management methods! The EA opens one order and then accompanies it! The E
Reversal Levels
Pavel Malyshko
Indicators
The reversal level indicator draws arrows for sell and buy, a   red   arrow for sell, a blue   arrow for buy. But you can also trade the breakdown of these levels, which are drawn not immediately, but after a time after the reversal level has formed. Signals identify possible reversal points on the chart. The indicator works on any instrument and timeframe. The indicator works based on the minimum-maximum for a certain period of time. From the arrows that the indicator draws, you can foc
Rebound against breakdown
Pavel Malyshko
Indicators
The indicator of support and resistance levels draws the level of a possible price reversal or breakout! If the price touches the level, you can choose, depending on the market situation and the potential for movement in one direction or another, to buy at the end of the level or sell if the price crosses the level. The easiest way to trade pending orders is when you see a level, so as not to wait for the price to reach it or break through it, set pending orders. When the price crosses the l
Great Hunter
Pavel Malyshko
Experts
Авторская стратегия демонстрирующая хорошие результаты на валютной паре eurchf m15. Советник в своей работе ищет наиболее вероятные точки разворота на графике и если сигнал подтверждается открывает сделку. Советник работает круглосуточно, что делает его универсальным вне зависимости от времени на рынке, что также отличает его от большинства советников торгующих в строго ограниченное время. По мере роста спроса на советник и увеличения хороших отзывов, цена на него будет расти. Поспешите при
Filter:
Aravind Kolanupaka
9789
Aravind Kolanupaka 2022.01.30 19:01 
 

User didn't leave any comment to the rating

Pavel Malyshko
10374
Reply from developer Pavel Malyshko 2022.01.30 20:09
Thank you for your positive feedback :)
Reply to review