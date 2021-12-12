Sniper Signal

AlertsSound = false

AlertsEmail = false

Данный индикатор не перерисовывает сигналы и это значит , что там, где он нарисует стрелку там она и останется. Сигналы рисуются здесь и сейчас, а не спустя время , когда цена прошла уже далеко.Индикатор отлично подойдёт для трендового рынка.Индикатор является помощником в торговле, он даёт сигнал на покупку или продажу, а вы принимаете решение использовать рекомендации индикатора или нет.Цена на индикатор минимальна и может вырасти в любое время.Настраивать ничего не придётсяИндикатор может оповещать аллертами о появлении сигналов.Настройки индикатора:



Как индикатор рисует сигналы вы можете ознакомиться на живых картинках ниже.



Готов продать исходный код этого индикатора,за подробностями обращайтесь в личные сообщения.





Прошу обратить внимание на другие мои продукты : https://www.mql5.com/ru/users/malishko89/seller