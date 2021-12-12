Sniper Signal
- Indicators
- Pavel Malyshko
- Version: 1.0
- Activations: 10
Данный индикатор не перерисовывает сигналы и это значит , что там, где он нарисует стрелку там она и останется. Сигналы рисуются здесь и сейчас, а не спустя время , когда цена прошла уже далеко.
Индикатор отлично подойдёт для трендового рынка.
Индикатор является помощником в торговле, он даёт сигнал на покупку или продажу, а вы принимаете решение использовать рекомендации индикатора или нет.
Цена на индикатор минимальна и может вырасти в любое время.
Работает на любых инструментах,таймфреймах и валютных парах и лучше всего покажет себя при зарождении трендов.
Настраивать ничего не придётся
Индикатор может оповещать аллертами о появлении сигналов.
Настройки индикатора:
Настройки индикатора:
AlertsSound = false
AlertsEmail = false
Как индикатор рисует сигналы вы можете ознакомиться на живых картинках ниже.
Готов продать исходный код этого индикатора,за подробностями обращайтесь в личные сообщения.
