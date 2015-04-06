Brown Bear EA

Awesomo MT5 Sergey Kruglov Experts

Awesomo - это инновационный полностью автоматизированный скальперский советник, который работает по стратегии прорыва линий поддержки и сопротивления. С помощью этого советника можно торговать с фиксированным лотом или настроить автоматический расчет значения лота в зависимости от заданного уровня риска. Стоит отметить, что Awesomo использует стоп-лосс для каждого ордера и алгоритм ступенчатой фиксации прибыли. Его алгоритм не использует никаких индикаторов, хеджирование, сетку, мартингейл и арб