Brown Bear EA
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Brown Bear EA - это простая автоматическая торговая система торгует по тренду после отталкивания от важных ценовых уровней. Советник использует сеточную систему, а так же мартингейл и разработан под пару EURUSD. Советник не привязан к таймфрейму.
Параметры:
- AutoStops = 1 - Включить автоматическое определение StopLoss и TakeProfit.
- StopLoss= 0 - Стоплосс
- TakeProfit = 0 -Тейкпрофит.
- TakeProfitAverage = 300 - Общий тейкпрофит для сетки ордеров, количество пунктов от линии усреднения.
- LotRisk = 0.3 - Автоматическое определение лот. Если LotRisk=0, то не работает.
- Lot = 0.1 - Фиксированный лот.
- MagicNumber= 1 - магическое число.