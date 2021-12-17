Twenty Four Hours
- Experts
- Pavel Malyshko
- Version: 1.1
- Updated: 17 December 2021
- Activations: 10
Система торгует круглосуточно, отсюда и название . Советник фильтрует входы в рынок используя авторские индикаторы,которые позволяют вести круглосуточную торговлю не привязанную ко времени, что является достаточно большой редкостью, поскольку большинство экспертов имеющие хорошие мониторинги, торгуют по времени строго в определённые часы. За исключением советников у которых нет как таковой системы.
Советник торгует на:
GBPUSD Таймфрейм М5
USDCAD Таймфрейм М5
Система совершенствуется и в будущем возможно увеличение поддерживаемых валютных пар.
Преимущества:
Настройки:
FixedLot = Фиксированный лот
Auto Lot= Автолот
- Не использует усреднение,сетку и прочие опасные методы управления капиталом.
- Всегда имеет стоп лосс.
- Торгует круглосуточно (пускай не каждый день , главное результат).
- Проходит тестирование на всей доступной истории по всем поддерживающим парам с 1999-2021 год.
MagicNumber=магический номер советника отличающий ордера по каждой валютной паре (настройте для каждой валютной пары разные числа)
Максимальный спред уже встроен в советник под каждую валютную пару ,чтобы никто не запутался.
Рекомендации:
Используйте брокеров с низким спредом.
Готов продать исходный код советника, за подробностями обращайтесь в личные сообщения.
Прошу обратить внимание на другие мои продукты у которых имеется мониторинг : https://www.mql5.com/ru/users/malishko89/seller