Linear Levels


Готов продать исходный код, за подробностями обращайтесь в личные сообщения.
Индикатор  чертит горизонтальные линии поддержки и сопротивления,наклонные линии поддержки и сопротивления,треугольники.Работает на любых инструментах и таймфреймах.
Данный индикатор можно использовать в торговле ориентируясь на отбой и пробой уровней, а так же для ориентиров выставления стоп лоссов.

Индикатор не удаляет уровни  , они остаются на истории графика , что очень удобно для анализа его работы.

Для удобства можно использовать лимитные ордера.

Цена на индикатор минимальна и действует ограниченное время!
Вы можете протестировать индикатор в режиме визуализации тестера стратегий.

Настройки индикатора максимально просты :

LineUp      = Red-Цвет верхней линии
LineDn      = Blue-Цвет нижней линии

Ниже на фото вы можете ознакомиться с уровнями, которые чертит индикатор.




Recommended products
Advanced Automatic Fibonacci Retracements
Ridha Benabdallah
Indicators
Fibonacci retracements can be used to draw support lines, identify resistance levels, place stop-loss orders and set target prices. The Advanced Automatic Fibonacci retracements draws automatically all the levels. You have a lot of options to choose. For exemple you can use the tracements of another time frame (MTF) in the current chart, you can also choose between the closest level or less close to draw the retracements. You can also add 2 levels of your choice. You can add levels extensions o
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicators
The SMC Venom Model BPR indicator is a professional tool for traders working within the Smart Money (SMC) concept. It automatically identifies two key patterns on the price chart: FVG (Fair Value Gap) is a combination of three candles, in which there is a gap between the first and third candles. It forms a zone between levels where there is no volume support, which often leads to a price correction. BPR (Balanced Price Range) is a combination of two FVG patterns that form a “bridge” - a zone of
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicators
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicators
Daily Candle Predictor is an indicator that predicts the closing price of a candle. The indicator is primarily intended for use on D1 charts. This indicator is suitable for both traditional forex trading and binary options trading. The indicator can be used as a standalone trading system, or it can act as an addition to your existing trading system. This indicator analyzes the current candle, calculating certain strength factors inside the body of the candle itself, as well as the parameters of
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicators
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicators
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
FXTrader Ariel TakeProfit Stoploss Indicator
Ariel Capja
Indicators
This is the FXTraderariel-TakeProfit - Stop Loss Indicator . It provides you 3 potential Take Profits and 1 Stop Loss. These potential targets are computed based on several methods . The indicator can be used on every time frame, but we advise to use it on H1, H4 and D1. Especially if you are a novice trader. Pro Traders can also you use it for scalping in smaller time frames (M1, M5 and M15). This indicator is not a complete trading system. It doesn't provide you a Signal nor can predict the m
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicators
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicators
VR Cub is an indicator for getting high-quality entry points. The indicator was developed to facilitate mathematical calculations and simplify the search for entry points into a position. The trading strategy for which the indicator was written has been proving its effectiveness for many years. The simplicity of the trading strategy is its great advantage, which allows even novice traders to successfully trade with it. VR Cub calculates position opening points and Take Profit and Stop Loss targe
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Indicators
The Point61 indicator is the result of many years of monitoring of price behavior of currency pairs and metals. It is not a secret, that in times of uncertainty, traders are looking for possible levels of support and resistance - the point, where price should stop its movement. There are 2 possible scenarios at these points: 1. Reverse (correction) to the opposite direction; 2. Breakthrough to continue movement. Very often these points are used to set stop orders - TakeProfit or StopLoss
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicators
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicators
Risk Management and Limit Monitoring Indicator for Professional Traders and Evaluation Accounts (Prop) This tool only displays precise risk management and limit information on the chart to help you make more focused decisions. The indicator does not open/close/modify trades and does not interfere with Expert Advisors (EAs). Features Monitoring daily and total drawdown Calculates and displays daily and total drawdown based on Balance or Equity (configurable). Shows the remaining percentage to th
Antabod Gamechanger
Rev Anthony Olusegun Aboderin
Indicators
*Antabod GameChanger Indicator – Transform Your Trading!*   Are you tired of chasing trends too late or second-guessing your trades? The *Antabod GameChanger Indicator* is here to *revolutionize your trading strategy* and give you the edge you need in the markets!   Why Choose GameChanger? *Accurate Trend Detection* – GameChanger identifies trend reversals with *pinpoint accuracy*, ensuring you enter and exit trades at the optimal time.   *Clear Buy & Sell Signals* – No more guesswork! T
POWR Support Resistance Zones
Trade Indicators LLC
Indicators
For sure, this indicator has become very popular amongst traders. Through coding this indicator will give you the most accurate levels possible for your trading analysis. We have also added in the ability for you to receive alerts when the price breaks above or below a Support or Resistance lines! HOW TO USE The red rectangles represent your resistance/supply zone. The green rectangles represent your support/demand zone.  BONUS FEATURES We coded this indicator with the ability to switch between
Lines Target ZFS
Vasiliy Smirnov
Indicators
The main function of the indicator is to draw the target lines (support and resistance lines). The lines are plotted according to a special fractal algorithm. The lines are calculated with consideration of the zero bar. A different, more complicated calculation algorithm is used on the zero bar, in contrast to the other bars. This allows reacting to the market situation in real time, but on the other hand, redrawing is possible on the zero bar. If necessary, the zero bar can be omitted from calc
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicators
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex   Indicator "RSI SPEED" for MT4 - great predictive tool , No Repaint. The calculation of this indicator is  based on equations from physics . RSI SPEED is the  1st derivative of RSI  itself. RSI SPEED is   good for scalping entries   into the direction of main trend. Use it   in combination   with suitable   trend indicator , for example HTF MA (as on pictures). RSI SPEED indicator shows how fast RSI itself changes its direction   - it is very sensitive . It is recommended to use RS
Stratos Pali
Michela Russo
5 (4)
Indicators
Stratos Pali Indicator   is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost! Dow
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Auto FIBO Pro"   Crypto_Forex  indicator  - is great auxiliary tool in trading! Indicator automatically calculate and place on chart Fibo levels and local trend lines (red color). Fibonacci levels indicate key areas where price can reverse. Most important levels are 23.6%, 38.2%, 50% and 61.8%. You can use it   for reversal scalping  or for zone grid trading. There are plenty of opportunities to  improve your current system using Auto FIBO Pro indicator as well. It has Info Spread Swap Displa
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicators
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicators
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicators
MT5 version  |  FAQ The Owl Smart Levels Indicator  is a complete trading system within the one indicator that includes such popular market analysis tools as  Bill Williams' advanced fractals , Valable ZigZag which builds  the correct wave structure  of the market, and  Fibonacci levels  which mark the exact levels of entry into the market and places to take profits. Detailed description of the strategy Instructions for working with the indicator Advisor-assistant in trading Owl Helper Private
PZ Support Resistance
PZ TRADING SLU
3.33 (3)
Indicators
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Support and Resistance Custom
Wen Cheng Wen
5 (1)
Indicators
Support and Resistance is a very important reference for trading.  This indicator provides customized support and resistance levels, automatic draw line and play music functions.  In addition to the custom RS, the default RS includes Pivot Point, Fibonacci, integer Price, MA, Bollinger Bands. Pivot Point is a resistance and support system. It has been widely used at froex,stocks, futures, treasury bonds and indexes. It is an effective support resistance analysis system. Fibonacci also known as t
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicators
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicators
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicators
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. Ins
FreqoMaster
Stanislav Korotky
Indicators
The main idea of this indicator is rates analysis and prediction by Fourier transform. The indicator decomposes exchange rates into main harmonics and calculates their product in future. The indicator shows 2 price marks in history, depicting price range in the past, and 2 price marks in future with price movement forecast. Buy or sell decision and take profit size are displayed in a text label in the indicator window. The indicator uses another indicator as an engine for calculations - FreqoMet
Ask Candles Indicator
Thomas Tiozzo
Indicators
Are you tired of the uncertainty that arises when your orders fail to stop at a specific line due to the spread? Look no further! Introducing our  indicator that plots candlesticks based on the Ask price instead of the traditional bid-based chart commonly used in MQL4. With this indicator, you can say goodbye to the frustrations caused by the bid-based chart, as it provides you with a more accurate representation of market movements. By utilizing the Ask price, which represents the price at whic
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicators
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Buyers of this product also purchase
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indicators
Gann Made Easy is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING TIPS, BONUSES  AND GANN MADE EASY EA ASSISTANT  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicators
Miraculous Indicator – 100% Non-Repaint Forex and Binary Tool Based on Gann Square of Nine This video introduces the Miraculous Indicator , a highly accurate and powerful trading tool specifically developed for Forex and Binary Options traders. What makes this indicator unique is its foundation on the legendary Gann Square of Nine and Gann's Law of Vibration , making it one of the most precise forecasting tools available in modern trading. The Miraculous Indicator is fully non-repaint, meaning t
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicators
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicators
New Year Trading Special – 50% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This dashboard software is working on 28 currency pairs plus one. It is based on 2 of our main indicators (Advanced Currency Strength 28 and Advanced Currency Impulse). It gives a great overview of the entire Forex market plus Gold or 1 indices. It shows Advanced Currency Strength values, currency speed of movement and signals for 28 Forex pairs in all (9) timeframes. Imagine how your trading will improve when you
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicators
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (12)
Indicators
Game Changer is a revolutionary trend indicator designed to be used on any financial instrument to transform your metatrader in a powerful trend analyzer.  The indicator does not redraw and does not lag.  It works on any time frame and assists in trend identification, signals potential reversals, serves as a trailing stop mechanism, and provides real-time alerts for prompt market responses.  Whether you’re a seasoned, professional or a beginner seeking an edge, this tool empowers you to trade wi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicators
M1 SNIPER is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets a
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicators
Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicators
This indicator is a super combination of our 2 products  Advanced Currency IMPULSE with ALERT  and  Currency Strength Exotics . It works for all time frames and shows graphically impulse of strength or weakness for the 8 main currencies plus one Symbol! This Indicator is specialized to show currency strength acceleration for any symbols like Gold, Exotic Pairs, Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show  true currency strength accelerat
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicators
Trend Screener Indicator --Professional Trend Trading & Market Scanning System for MetaTrader Unlock the true power of trend trading with Trend Screener Indicator — a complete multi-currency, multi-timeframe trend analysis solution   powered by Fuzzy Logic,Trend Pulse Technology  and advanced market structure algorithms.   Trend Screener transforms your MetaTrader platform into a professional-grade Trend Analyzer and Market Scanner, helping you identify high-probability trend opportunities, ear
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indicators
FX Volume: Experience Genuine Market Sentiment from a Broker’s Perspective Quick Overview Looking to elevate your trading approach? FX Volume provides real-time insights into how retail traders and brokers are positioned—long before delayed reports like the COT. Whether you’re aiming for consistent gains or simply want a deeper edge in the markets, FX Volume helps you spot major imbalances, confirm breakouts, and refine your risk management. Get started now and see how genuine volume data can
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicators
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicators
Currency Strength Wizard is a very powerful indicator that provides you with all-in-one solution for successful trading. The indicator calculates the power of this or that forex pair using the data of all currencies on multiple time frames. This data is represented in a form of easy to use currency index and currency power lines which you can use to see the power of this or that currency. All you need is attach the indicator to the chart you want to trade and the indicator will show you real str
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
Indicators
Trend Ai indicator is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advantage
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicators
TREND LINES PRO    helps understand where the market is truly changing direction. The indicator shows real trend reversals and points where major players re-enter. You see   BOS lines   Trend changes and key levels on higher timeframes — without complex settings or unnecessary noise. Signals don't repaint and remain on the chart after the bar closes. What the indicator shows: Real shifts   trend (BOS lines) Once a signal appears, it remains valid! This is an important difference from indicators
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicators
New Year Trading Special – 50% OFF This dashboard is a very powerful piece of software working on multiple symbols and up to 9 timeframes. It is based on our main indicator (Best reviews:   Advanced Supply Demand ). The dashboard gives a great overview. It shows: Filtered Supply and Demand values including zone strength rating, Pips distances to/and within zones, It highlights nested zones, It gives 4 kind of alerts for the chosen symbols in all (9) time-frames. It is highly configurable for
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indicators
MQL5マーケットの厳格な「第四条」ガイドラインに完全準拠した英語版の全文です。 MQL5では英語が主言語となるため、このテキストを説明文の冒頭（日本語より上）に配置することを強くお勧めします。専門的かつ冷静なトーンで作成しており、世界中のプロトレーダーに「技術的根拠のあるツール」として認識される構成になっています。 KATANA Scalper for MT4  Product Overview KATANA Scalper for MT4 is a high-performance technical analysis indicator optimized for the MetaTrader 4 platform. It is specifically engineered to address the two most significant challenges in short-term trading (scalping and day trading): Price Noise and Signal Lag . Utilizing a proprietary s
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicators
Apollo SR Master is a Support/Resistance indicator with special features which make trading with Support/Resistance zones easier and more reliable. The indicator calculates Support/Resistance zones in real-time without any time lag by detecting local price tops and bottoms. Then to confirm the newly formed SR area, the indicator shows special signal which signalizes that the SR zone can be taken into consideration and used as an actual SELL or BUY signal. In this case the strength of the SR zone
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicators
New Update of Smart Trend Trading System MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional   Trade Manager + EA  for   FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading System is   Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Which makes it ideal from both manual and robot trading .  [Online course] ,   [manual]   and   [download presets] . The Smart Trend Trading System MT5 is a comprehensive trading solution tailored for   new   and   e
Top Bottom Tracker MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indicators
Top Bottom Tracker is an indicator based on sophisticated algorithms that analyse the market trend and can detect the highs and lows of the trend / MT5 version . The price will progressively increase until it reaches 500$. Next price --> $99 Features No repainting This indicator does not change its values when new data arrives Trading pairs All forex pairs Timeframe     All timeframes Parameters ==== Indicator configuration ==== Configuration parameter // 40 (The higher the value, the
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicators
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicators
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indicators
SHOGUN Trade - Strategic Market Structure & Multi-Timeframe Dashboard Concept: The Commander’s Perspective In the battlefield of trading, getting lost in localized price fluctuations (noise) is the most significant risk to capital. SHOGUN Trade is engineered to elevate a trader's perspective from "reactive" to "strategic," providing a comprehensive overview of market structures across multiple time horizons. This system monitors seven timeframes (M1 to D1) simultaneously, quantifying market m
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Indicators
This dashboard shows the latest available harmonic patterns for the selected symbols, so you will save time and be more efficient / MT5 version . Free Indicator:   Basic Harmonic Pattern Comparison of "Basic Harmonic Pattern" vs. "Basic Harmonic Patterns Dashboard" Indicators Feature Basic Harmonic Pattern Basic Harmonic Patterns Dashboard Functionality Detects and displays harmonic patterns on a single chart Searches multiple symbols and timeframes for harmonic patterns, displays results on
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Indicator is   Non-Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading.  User manual: settings, inputs and strategy . The Atomic Analyst  is a PA Price Action Indicator that uses Strength and Momentum of the price to find a better edge in the market. Equipped with Advanced filters which help remove noises and false signals, and Increase Trading Potential. Using Multiple
AW Breakout Catcher
AW Trading Software Limited
5 (14)
Indicators
Breakdowns of price levels, advanced statistics, TakeProfit calculation and 3 types of notifications. Benefits:  Do not redraw your results Signal strictly at the close of the candle False Breakdown Filtering Algorithm It goes well with any trending strategy. Works on all tools and timeseries Manual and instruction ->  HERE  / Problem solving ->  HERE  / MT5 version ->  HERE How to trade with the indicator  Trading with AW Breakout Catcher in just three easy steps: Step 1 - Opening a position A
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicators
M1 Arrow is an indicator which is based on natural trading principles of the market which include volatility and volume analysis. The indicator can be used with any time frame and forex pair. One easy to use parameter in the indicator will allow you to adapt the signals to any forex pair and time frame you want to trade. The Arrows DO NOT REPAINT and DO NOT LAG! The algorithm is based on the analysis of volumes and price waves using additional filters. The intelligent algorithm of the indicator
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicators
Introducing the F-16 Plane Indicator, a cutting-edge MT4 tool designed to revolutionize your trading experience. Inspired by the unmatched speed and precision of the F-16 fighter jet, this indicator combines advanced algorithms and state-of-the-art technology to deliver unparalleled performance in the financial markets. With the F-16 Plane Indicator, you'll soar above the competition as it provides real-time analysis and generates highly accurate trading signals. Its dynamic features are engin
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicators
Indicator in advance   determines market reversal levels and zones , allows you to wait for the price to return to the level and enter at the beginning of a new trend, and not at its end. He shows   reversal levels   where the market confirms a change in direction and forms further movement. The indicator works without redrawing, is optimized for any instruments, and reveals its maximum potential when paired with the   TREND LINES PRO   indicator. Reversible structure scanner for all instrumen
More from author
ATR Progress Control
Pavel Malyshko
Indicators
ATR Progress Control Trading is all about probability, and if you don't know how much range the price has left today, you're trading blind. This indicator is your dashboard that answers the most important question before a trade: does it make mathematical sense to enter the market right now? It's a tool for professional volatility analysis that helps filter out false entries and avoid trades when the move is already exhausted. What's the problem? Imagine that the average daily movement (ATR
Second Timeframe Pro
Pavel Malyshko
Indicators
Second Timeframe Pro — See the Market Before Anyone Else! Unlock a Hidden Level of Price Action While other traders look at minute candles, you can see 60 candles within each minute! What is Second Timeframe Pro? It's a revolutionary indicator that creates full-fledged candlestick charts with second timeframes directly in MetaTrader 5. Standard MT5 limits you to a minute chart. But the market doesn't stop every minute — it pulsates every second. Second Timeframe Pro removes this limitation
Great Breakthrough
Pavel Malyshko
4.53 (17)
Experts
The MT4 and MT5 versions will have different results due to the difference in platforms and the complexity of one-to-one implementation. I differ from many developers in that I continue. improve your products. The main goal is to make such products that users will be satisfied with. You can always write to me and I will try to help, because I appreciate every client. Without regular updates, the Expert Advisor will work much worse. therefore, if someone tries to sell activation to you, your be
Sniper Signal
Pavel Malyshko
Indicators
Данный индикатор не перерисовывает сигналы и это значит , что там, где он нарисует стрелку там она и останется. Сигналы рисуются здесь и сейчас, а не спустя время , когда цена прошла уже далеко. Индикатор отлично подойдёт для трендового рынка.  Индикатор является помощником в торговле, он даёт сигнал на покупку или продажу, а вы принимаете решение использовать рекомендации индикатора или нет. Цена на индикатор минимальна и может вырасти в любое время. Работает на любых инструментах,таймфрейм
Smart Brain
Pavel Malyshko
Experts
Smart Brain passes the test from 2001 to the current day! The system works under any market circumstances and it is almost not afraid of the news! The system works without being tied to a GMT broker, it doesn’t care about the current time! I’ve been working on it for years, but before that I only managed to create the Just Marvel advisor (click to view this product) ! Now we have a slightly different system that can trade around the clock! trades do not open every day! You must be patient, to u
Evolution Marvel
Pavel Malyshko
Experts
Evolution Marvel was developed for a stable and fast acceleration of the deposit! Evolution Marvel passes the test from 2001 to the current day! The system uses three orders and if the price reaches the second and third orders, then they are doubled! Stop Lossa is invisible to the broker and set on a virtual level! Does not require any adjustments and optimization! Profitability in the risk strategy tester 5 and initial deposit of $ 200 from 2010-2019 07.28 = $ 84.985.504 2010-2019= 84.985.50
Stability EurchfGbpchf
Pavel Malyshko
Experts
Advisor Stability EurChf, Gbpchf  works on currency pairs EurChf, Gbpchf timeframe is  m1! In the video below the description of the test with the quality of modeling 99.90%! Please note that the standard quality of modeling on the timeframe is M1 25%!  Expert Stability EurChf, Gbpchf  works in a calm market, which allows you to avoid poor execution of orders!The principle of work of the adviser is scalping from levels in a calm market! Please pay attention to the test that all systems have d
Pro Scalping GBPUSD
Pavel Malyshko
Experts
Expert Pro Scalping GBPUSD works at night taking small profits! The system passes the test from 2000 to the current day! The system is long-term and will not give you a sharp increase in the deposit! The expert uses independent strategies, including trading in short-term and long-term trends! Attention, the profitability of the system is not in one year, but in a couple of decades! It is for the patient! Take a test from 2000 to the current day to understand! The price of the adviser will gro
Unbelievable Marvel
Pavel Malyshko
Experts
Unbelievable Marvel passes the test from 2000 to the current day! The expert uses independent strategies, including trading on short-term and long-term trends! Trades on the eurchf m5 currency pair by default! Now I give everyone the  Please pay attention to my other products:  https://www.mql5.com/en/users/malishko89/seller#products Please note that the adviser has summergmtshift and wintergmtshift in its settings, so summer and winter gmt may differ! It all depends on your broker! So that t
Search flat
Pavel Malyshko
Experts
Search flat uses independent strategies, including trading on short-term and long-term trends! Trades on the gbpcad m5 currency pair by default! Now I give everyone the opportunity to try to rent for only 41 dollars for half a year! For a month this is not enough, the system sometimes stands still in terms of profitability and if you conduct a test, you can see it. I ask you to pay attention to my other products: https://www.mql5.com/en/users/malishko89/seller#products I ask you to pay attent
British Dragon
Pavel Malyshko
Experts
The expert uses independent strategies, including trading on short-term and long-term trends! Trades on the gbpusd m5 currency pair by default! Now I give everyone the opportunity to try to rent for only $ 50 for half a year! For a month this is not enough, the system sometimes stands still in terms of profitability and if you conduct a test, you can see it. I ask you to pay attention to my other products: https://www.mql5.com/en/users/malishko89/seller#products I ask you to pay attention tha
Evolution Marvel EURCHF
Pavel Malyshko
Experts
Evolution Marvel EURCHF Expert Advisor uses independent strategies, including trading on short-term and long-term trends! Trades on the eurchf m5 currency pair by default! Rent for a month is a little. The system sometimes stands still in terms of profitability and if you conduct a test, you can see it. At the time of loading Evolution Marvel EURCHF to the market, the EA was updated and will now make more transactions than initially on the signal! The EA opens a maximum of 3 positions in one d
Hulk GBPCHF
Pavel Malyshko
5 (1)
Experts
Hulk GBPCHF  passes the test from 2000 to the current day! The expert uses independent strategies, including trading on short-term and long-term trends! trades on the  GBPCHF, GBPCAD  m5  currency pair  by default  ! Please pay attention to my other products:  https://www.mql5.com/en/users/malishko89/seller#products Please note that the adviser has   summergmtshift and   wintergmtshift   in its settings,  so summer and winter gmt may differ! It all depends on your broker! So that testing is
Marvel GBPJPY
Pavel Malyshko
Experts
The expert uses independent strategies, including trading on short-term and long-term trends! By default, he trades on the GBPJPY m5 currency pair! Transactions are accompanied by invisible stop loss for the broker. Please pay attention to my other products:  https://www.mql5.com/en/users/malishko89/seller#products Please note that the adviser has   summergmtshift and   wintergmtshift   in its settings,  so summer and winter gmt may differ! It all depends on your broker! So that testing i
Testosteron
Pavel Malyshko
Experts
Testosteron  uses independent strategies, including trading on short-term and long-term trends! by default, trades on the  EURJPY  currency pair  M5 timeframe!  The EA works at night and deals are not opened every day! How often deals are opened can be viewed in the strategy tester!  Test the adviser since 2010 to understand how it works on history. Please pay attention to my other products:  https://www.mql5.com/en/users/malishko89/seller#products Please note that the adviser has   summ
Atila
Pavel Malyshko
Experts
Atila Expert Advisor passes the test from 1999 to the current day!  The EA works during the night flat on the eurusd currency pair M5 timeframe!  It opens a maximum of 2 positions per day (the second position doubles the lot), transactions are usually less than a day on the market! The robot controls the volume of trading positions, slippage, spread expansion, trading time, maintains and protects open orders, works with a deposit of $ 100 or more! Trading takes place mainly during periods of
Venom from Marvel
Pavel Malyshko
Experts
Venom from Marvel   Venom From Marvel  works on currency pairs  audusd, gbpchf, eurusd, euraud, eurjpy, usdcad, gbpaud, eurgbp!   Advisor opens deals mainly on Mondays, works on the modified Bollinger Bands indicator.  Each market entry point is analyzed by several indicators, which allows for very accurate market entry.  The adviser works on opening prices, so you can not waste time in the strategy tester using all the ticks, but immediately choose the model of the opening price (just make su
New Scalping System
Pavel Malyshko
Experts
Innovative scalping trading system powered by the  eurusd m5 timeframe.  The adviser works  in a calm night market and  does not use  dangerous money management methods such as:  grid, averaging, martingale and others.  The EA closes saddles based on the situation on the market; a trailing stop is used, which is turned on under favorable conditions.  Adjustments of the adviser at the most are simple also to you it will be necessary to adjust only GMT your broker. Please pay attention to my
Balance Controler
Pavel Malyshko
Experts
The   adviser was developed for trading in a calm market and the main goal was minimal risk in trading without serious losses in one transaction! Currency was chosen for trading the   eurchf m5   pair due to its calmness and very good working off of the levels. The system does not use averaging and martingale, but can open up to 5 orders maximum. You can evaluate the risks of trading with this advisor by setting a different risk. The adviser is ready to work with a minimum deposit of $ 50 The ad
Stability EURUSD
Pavel Malyshko
Experts
This expert works on a unique mathematical formula for determining market entry.  The test runs on the entire available history from 1999-2020! You can look at the performance of the adviser on monitoring. The expert uses hidden support of orders from the broker in the form of an intellectual stop loss, which will not allow you to lose the entire deposit on several transactions. Transactions are closed according to the mathematical algorithm, there is no fixed take profit. An important momen
Without Stepping Back
Pavel Malyshko
Experts
The EThe EA does not trade every day.you may not open a deal for several weeks.But the most important thing is not the frequency but the quality of transactions.The EA is designed for round-the-clock trading from strong reversal levels on the AUDCAD M30 currency pair! The EA has a monitoring of the work:   The system showed a stable pass of the test over the entire available testing history in the strategy tester! The system does not use averaging or martingale, but uses many orders!
Great Idea
Pavel Malyshko
Experts
This Expert Advisor based on Great Idea has   been developed for a long time, its algorithm has been corrected, and now I am putting it on the market at an affordable price that will be valid for a limited time! The essence of the strategy lies in the technical analysis of each individual day, which is based on the levels from which the price is likely to push off. The strategy does not use averaging and dangerous money management methods! The EA opens one order and then accompanies it!
Great Idea Reboot
Pavel Malyshko
Experts
This Expert Advisor based on Great Idea has   been developed for a long time, its algorithm has been corrected, and now I am putting it on the market at an affordable price that will be valid for a limited time! The essence of the strategy lies in the technical analysis of each individual day, which is based on the levels from which the price is likely to push off. The strategy does not use averaging and dangerous money management methods! The EA opens one order and then accompanies it! The
Great Idea Oracle
Pavel Malyshko
Experts
This Expert Advisor based on Great Idea has   been developed for a long time, its algorithm has been corrected, and now I am putting it on the market at an affordable price that will be valid for a limited time! The essence of the strategy lies in the technical analysis of each individual day, which is based on the levels from which the price is likely to push off. The strategy does not use averaging and dangerous money management methods! The EA opens one order and then accompanies it! The
Great Idea Resurrection
Pavel Malyshko
Experts
This Expert Advisor based on Great Idea has   been developed for a long time, its algorithm has been corrected, and now I am putting it on the market at an affordable price that will be valid for a limited time! The essence of the strategy lies in the technical analysis of each individual day, which is based on the levels from which the price is likely to push off. The strategy does not use averaging and dangerous money management methods! The EA opens one order and then accompanies it! The
Great Idea Winner
Pavel Malyshko
Experts
This Expert Advisor based on Great Idea has   been developed for a long time, its algorithm has been corrected, and now I am putting it on the market at an affordable price that will be valid for a limited time! The essence of the strategy lies in the technical analysis of each individual day, which is based on the levels from which the price is likely to push off. The strategy does not use averaging and dangerous money management methods! The EA opens one order and then accompanies it! The
Great Idea Calmness
Pavel Malyshko
Experts
This Expert Advisor based on Great Idea has   been developed for a long time, its algorithm has been corrected, and now I am putting it on the market at an affordable price that will be valid for a limited time! The essence of the strategy lies in the technical analysis of each individual day, which is based on the levels from which the price is likely to push off. The strategy does not use averaging and dangerous money management methods! The EA opens one order and then accompanies it! The
Great Idea Pacification
Pavel Malyshko
Experts
This Expert Advisor based on Great Idea has  been developed for a long time, its algorithm has been corrected, and now I am putting it on the market at an affordable price that will be valid for a limited time! The essence of the strategy lies in the technical analysis of each individual day, which is based on the levels from which the price is likely to push off. The strategy does not use averaging and dangerous money management methods! The EA opens one order and then accompanies it! The E
Reversal Levels
Pavel Malyshko
Indicators
The reversal level indicator draws arrows for sell and buy, a   red   arrow for sell, a blue   arrow for buy. But you can also trade the breakdown of these levels, which are drawn not immediately, but after a time after the reversal level has formed. Signals identify possible reversal points on the chart. The indicator works on any instrument and timeframe. The indicator works based on the minimum-maximum for a certain period of time. From the arrows that the indicator draws, you can foc
Rebound against breakdown
Pavel Malyshko
Indicators
The indicator of support and resistance levels draws the level of a possible price reversal or breakout! If the price touches the level, you can choose, depending on the market situation and the potential for movement in one direction or another, to buy at the end of the level or sell if the price crosses the level. The easiest way to trade pending orders is when you see a level, so as not to wait for the price to reach it or break through it, set pending orders. When the price crosses the l
Filter:
No reviews
Reply to review