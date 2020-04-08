Linear Levels
- Indicators
- Pavel Malyshko
- Version: 1.0
- Activations: 15
Готов продать исходный код, за подробностями обращайтесь в личные сообщения.
Индикатор чертит горизонтальные линии поддержки и сопротивления,наклонные линии поддержки и сопротивления,треугольники.Работает на любых инструментах и таймфреймах.
Данный индикатор можно использовать в торговле ориентируясь на отбой и пробой уровней, а так же для ориентиров выставления стоп лоссов.
Индикатор не удаляет уровни , они остаются на истории графика , что очень удобно для анализа его работы.
Для удобства можно использовать лимитные ордера.
Цена на индикатор минимальна и действует ограниченное время!
Вы можете протестировать индикатор в режиме визуализации тестера стратегий.
Настройки индикатора максимально просты :
LineUp = Red-Цвет верхней линии
LineDn = Blue-Цвет нижней линии
Ниже на фото вы можете ознакомиться с уровнями, которые чертит индикатор.
