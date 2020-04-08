Triangle Breakdown

Индикатор уровней треугольник подскажет в какую сторону может двинуться цена при пробитии одной из них.Если вы сомневаетесь в какую сторону торговать, то этот индикатор вы можете использовать как фильтр на любом инструменте и любом таймфрейме.Индикатор разработан таким образом , чтобы помочь выявлять направление движения цены.Стратегия построения прямоугольника работает по авторскому алгоритму нахождения определённых консолидаций.Цена на индикатор минимальна для первых продаж.Далее цена 99 долларов.

Индикатор работает на любых инструментах и таймфреймах. Индикатор не перерисовывается и не удаляется с графика. Индикатор имеет оповещение при появлении треугольника на графике. Индикатор очень прост в своей работе .





Настройки индикатора:



Color- Цвет треугольника

line thickness- Толщина линий треугольника

A new figure- Новая фигура

Alert on the chart- Аллерт на графике

Email alert- Аллерт на почту





Индикатор не гарантирует точности прогнозов сигналов.

Он лишь выявляет определённые вероятности движения цены.





Примеры отработки сигналов смотрите на видео и фото ниже.

По всем вопросам обращайтесь в личные сообщения.



