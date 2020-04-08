Triangle Breakdown
- Indicators
- Pavel Malyshko
- Version: 1.0
- Activations: 10
Индикатор уровней треугольник подскажет в какую сторону может двинуться цена при пробитии одной из них.
Если вы сомневаетесь в какую сторону торговать, то этот индикатор вы можете использовать как фильтр на любом инструменте и любом таймфрейме.
Индикатор разработан таким образом , чтобы помочь выявлять направление движения цены.
Стратегия построения прямоугольника работает по авторскому алгоритму нахождения определённых консолидаций.
Цена на индикатор минимальна для первых продаж.
Далее цена 99 долларов.
Особенности:
Примеры отработки сигналов смотрите на видео и фото ниже.
По всем вопросам обращайтесь в личные сообщения.
Прошу обратить внимание на другие мои продукты : https://www.mql5.com/ru/users/malishko89/seller
Особенности:
- Индикатор работает на любых инструментах и таймфреймах.
- Индикатор не перерисовывается и не удаляется с графика.
- Индикатор имеет оповещение при появлении треугольника на графике.
- Индикатор очень прост в своей работе .
Настройки индикатора:
Color- Цвет треугольника
line thickness- Толщина линий треугольника
A new figure- Новая фигура
Alert on the chart- Аллерт на графике
Email alert- Аллерт на почту
Индикатор не гарантирует точности прогнозов сигналов.
Он лишь выявляет определённые вероятности движения цены.
