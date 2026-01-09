Bneu Trade Manager Pro
- Utilities
- Marvinson Salavia Caballero
- Version: 1.10
- Activations: 15
Full Description
Bneu Trade Manager Pro represents the definitive professional trading management solution for MetaTrader 5. This premium iteration encompasses all foundational features alongside sophisticated automation protocols, comprehensive risk mitigation systems, proprietary trading firm compliance tools, and detailed analytical reporting.
🎯 Competitive Advantages
-
Complete Automation Suite – Automated breakeven, trailing stop, and partial profit-taking functionalities operate autonomously, allowing undivided focus on market analysis
-
Integrated Risk Protection Framework – Automatic trading suspension upon reaching daily loss or drawdown thresholds, safeguarding capital against excessive depletion
-
Proprietary Firm Compatibility – Preconfigured settings for FTMO, MFF, The5ers, and FundedNext. Execute challenge phases with enhanced confidence
-
Stealth Execution Mode – Conceal SL/TP levels from brokerage visibility while maintaining virtual level monitoring and execution. Particularly advantageous for specific broker models
-
Multi-Tier Partial Closure – Execute position liquidation across four discrete stages (TP1-TP4) at varying profit thresholds for optimized profit realization
-
Temporal Session Filtering – Restrict trading activity to specified operational hours. Optional automated position closure at session termination
-
Performance Analytics Engine – Comprehensive statistical reporting, trade journal export functionality, and performance metric tracking
-
Keyboard Hotkey Integration – Execute trading actions via customizable keyboard shortcuts for accelerated operation
✨ Comprehensive Feature Set
Core Functionality (Inherited from Standard Version)
-
Visual drag-and-drop SL/TP line management
-
Automated lot size computation
-
One-click BUY/SELL order execution
-
Consolidated breakeven and partial closure controls
-
Real-time account summary dashboard
-
Visual profit/loss zone representation
PRO-Exclusive Advanced Capabilities
Risk Protection Ecosystem
-
Maximum daily loss limitation with automatic suspension
-
Maximum drawdown protection protocols
-
Concurrent open position limits
-
Equity shield mechanism (automatic closure upon limit violation)
-
Equity floor and ceiling management controls
-
Daily profit target achievement with automatic suspension
Automation Module
-
Auto-breakeven: SL relocation to entry point upon reaching profit targets
-
Auto trailing stop: Dynamic SL adjustment maintaining specified price distance
-
Auto partial TP: Gradual position reduction at multiple profit levels
-
Multi-level partial execution: Up to four distinct TP thresholds
Advanced Trading Protocols
-
Stealth execution mode: Broker-side SL/TP concealment
-
Session filtering: Time-based trading restriction parameters
-
Independent profit/loss position closure
-
Position reversal functionality
-
Risk-reward ratio preservation: Maintain predetermined R:R parameters
Proprietary Firm Integration
-
FTMO preset configuration profiles
-
MFF (MyForexFunds) preset parameters
-
The5ers preset configurations
-
FundedNext preset specifications
-
Custom proprietary firm parameterization
Analytical & Reporting Suite
-
Comprehensive trade journal with CSV export capability
-
Performance analytics (win rate, profit factor, and additional metrics)
-
Automated export upon EA removal
-
Detailed historical trade tracking
Operational Enhancement Features
-
Hotkey support (B=Buy, S=Sell, C=Close All, E=Breakeven, R=Reverse)
-
Customizable keyboard shortcut mapping
-
Enhanced visual block with profit/loss zone delineation
📋 Configuration Parameters
Panel Settings
-
Panel X position – Horizontal placement coordinate (default: 20)
-
Panel Y position – Vertical placement coordinate (default: 20)
Risk Management Settings
-
Risk calculation mode – Percentage of Account or Fixed Monetary Amount selection
-
Apply risk on – Computation basis: Account Balance or Current Equity
-
Risk value – Risk tolerance specification in percentage or monetary terms (default: 1.0)
-
Fixed lots – Fixed lot size implementation (0 = risk-based calculation, default: 0.0)
-
Default SL in pips – Predefined stop loss distance (default: 100)
-
Default TP in pips – Predefined take profit distance (default: 200)
Trade Execution Settings
-
Magic number – Unique trade identifier (default: 123456)
-
Max slippage – Maximum permissible slippage in points (default: 30)
-
Trade comment – Trade annotation field (default: "TM")
Display Configuration
-
Show SL/TP lines on chart – Line visibility toggle (default: true)
-
SL line color – Stop loss line color specification (default: Red)
-
TP line color – Take profit line color specification (default: Lime)
Risk Protection Module (PRO)
-
Max daily loss % – Trading suspension upon exceeding daily loss percentage (default: 5.0)
-
Daily profit target % – Trading suspension upon achieving profit target (0=disabled, default: 0.0)
-
Max drawdown % – Trading suspension upon exceeding drawdown percentage (default: 10.0)
-
Max open trades – Maximum concurrent positions (default: 5)
-
Enable equity shield – Automatic full closure upon limit violation (default: false)
-
Min equity $ – Minimum equity threshold (0=disabled, default: 0.0)
-
Max equity $ – Maximum equity ceiling (0=disabled, default: 0.0)
-
Prop firm preset – Proprietary firm configuration selection (None, FTMO, MFF, The5ers, FundedNext, Custom)
Auto Breakeven Module (PRO)
-
Enable auto breakeven – Automatic SL relocation to breakeven (default: false)
-
BE activation pips – Profit pip threshold for breakeven activation (default: 50)
-
BE offset pips – Pip adjustment above/below entry for breakeven positioning (default: 5)
Auto Trailing Module (PRO)
-
Enable auto trailing – Automatic trailing stop implementation (default: false)
-
Trail start pips – Profit pip threshold for trailing initiation (default: 80)
-
Trail distance pips – Distance maintained behind price movement (default: 50)
-
Trail step pips – Minimum incremental adjustment for SL updates (default: 10)
Auto Partial TP Module (PRO)
-
Enable auto partial TP – Automatic partial closure at profit thresholds (default: false)
-
Partial 1 at pips – First partial closure pip threshold (default: 80)
-
Partial 1 close % – Position percentage closed at first partial (default: 50.0)
-
Partial 2 at pips – Second partial closure pip threshold (default: 150)
-
Partial 2 close % – Position percentage closed at second partial (default: 30.0)
Stealth Execution Module (PRO)
-
Enable stealth mode – Broker-side SL/TP concealment (default: false)
-
Hide SL from broker – Suppress SL transmission to brokerage (default: true)
-
Hide TP from broker – Suppress TP transmission to brokerage (default: true)
Session Filter Module (PRO)
-
Enable session filter – Time-restricted trading activation (default: false)
-
Session start hour – Trading commencement hour (default: 8)
-
Session end hour – Trading termination hour (default: 18)
-
Close trades at session end – Automatic position closure at session termination (default: false)
Analytical Module (PRO)
-
Enable trade journal – Comprehensive trade recording to file (default: true)
-
Auto export on deinit – Journal preservation upon EA removal (default: true)
Risk-Reward Ratio Management
-
Lock Risk:Reward ratio – Maintain predetermined R:R parameters (default: false)
-
R:R Ratio – Risk:Reward ratio specification (TP = SL × ratio, default: 2.0)
Multi-Level Partial Closure (TP1-TP4)
-
Enable TP1 – First partial TP level activation (default: false)
-
TP1 at pips – First partial closure pip threshold (default: 20)
-
TP1 close % – Position percentage closed at TP1 (default: 25.0)
-
Enable TP2 – Second partial TP level activation (default: false)
-
TP2 at pips – Second partial closure pip threshold (default: 40)
-
TP2 close % – Position percentage closed at TP2 (default: 25.0)
-
Enable TP3 – Third partial TP level activation (default: false)
-
TP3 at pips – Third partial closure pip threshold (default: 60)
-
TP3 close % – Position percentage closed at TP3 (default: 25.0)
-
Enable TP4 – Fourth partial TP level activation (default: false)
-
TP4 at pips – Fourth partial closure pip threshold (default: 80)
-
TP4 close % – Position percentage closed at TP4 (default: 25.0)
Keyboard Shortcut Configuration
-
Buy hotkey – Buy execution keyboard shortcut (default: "B")
-
Sell hotkey – Sell execution keyboard shortcut (default: "S")
-
Close All hotkey – Full position closure shortcut (default: "C")
-
Move to BE hotkey – Breakeven positioning shortcut (default: "E")
-
Reverse position hotkey – Position reversal shortcut (default: "R")
Visualization Module
-
Show Open/SL/TP visual block – Profit/loss zone display toggle (default: true)
-
Buy block color – Buy position profit zone color specification
-
Sell block color – Sell position profit zone color specification
-
Block opacity – Transparency adjustment (0-255 scale, default: 50)
🚀 Implementation Protocol
-
Initial Configuration
-
Establish risk tolerance parameters ($ or %)
-
Configure risk protection thresholds (daily loss, drawdown limits)
-
Select appropriate proprietary firm preset when applicable
-
Activate desired automation modules
-
-
Trade Execution Phase
-
Adjust SL/TP via chart lines or manual pip input
-
Validate computed lot size parameters
-
Execute BUY/SELL via interface or keyboard shortcuts
-
-
Automation Management
-
Automated features operate continuously once enabled
-
Monitor operational status via panel interface
-
Review Experts tab for automated action verification
-
-
Risk Protection Monitoring
-
Automatic trading suspension upon threshold attainment
-
Status indicator displays suspension rationale
-
Trading resumption upon condition normalization (or subsequent trading session for daily limits)
-
💡 Target Demographic
-
Professional traders requiring comprehensive automation solutions
-
Proprietary firm challenge participants (FTMO, MFF, The5ers, FundedNext)
-
Traders prioritizing integrated risk protection frameworks
-
Practitioners necessitating advanced trade management capabilities
-
Traders requiring detailed performance analytical tools
-
Serious market participants valuing automation and systematic discipline
🎓 Practical Applications
-
Proprietary Firm Challenges – Utilize preset configurations for automatic compliance with firm regulations
-
Capital Protection Strategies – Implement daily loss and drawdown limitations for capital preservation
-
Automated Profit Realization – Employ multi-level partial closures for progressive profit securing
-
Systematic Trading Discipline – Enforce trading consistency through session filters and risk limitations
-
Performance Optimization – Export comprehensive trade journals for detailed strategic analysis
⚠️ Critical Considerations
-
Conduct extensive demonstration account testing prior to live implementation
-
Configure risk protection parameters aligned with your strategic methodology
-
Proprietary firm presets serve as foundational templates – customize as required
-
Stealth mode necessitates continuous EA chart presence for position monitoring
-
Implement prudent risk management protocols – never exceed tolerable risk exposure
-
Automated features operate across all open positions with corresponding magic number identification