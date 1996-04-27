YouTube'dan Mağaza ile ilgili eğitici videoları izleyin
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (192)
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function - shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (554)
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.99 (106)
Local Trade Copier EA MT5 ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da, Local Trade Copier EA MT5 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi s
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (9)
Beta Sürümü Telegram to MT5 Signal Trader resmi alfa sürümüne neredeyse hazır. Bazı özellikler hâlâ geliştirilmekte olup küçük hatalarla karşılaşabilirsiniz. Sorun yaşarsanız lütfen bildirin, geri bildiriminiz yazılımın herkes için gelişmesine yardımcı olur. Fiyat 20 satıştan sonra artacaktır. Kalan $50 kopya: 17 . Telegram to MT5 Signal Trader , Telegram kanallarından veya gruplarından gelen işlem sinyallerini otomatik olarak MetaTrader 5 hesabınıza kopyalayan güçlü bir araçtır. Herkese açık
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (85)
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download Demo Version right now. You can find Details of
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (3)
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopyalayıcı Kedi MT5) , günümüzün ticaret zorluklarına yönelik tasarlanmış yerel bir ticaret kopyalayıcısı ve eksiksiz risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firması zorluklarından kişisel portföy yönetimine kadar, sağlam yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş ticaret işleme kombinasyonu ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modunda çalışır, piyasa ve bekleyen emirlerin, ticaret değişikliklerini
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.33 (6)
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits - Breakeven and trailing stop-loss functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the ALG
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.96 (27)
MT5 to Telegram Signal Provider , hesabınızı bir sinyal sağlayıcı haline getirerek belirtilen sinyalleri Telegram'ın sohbetine, kanalına veya grubuna göndermeyi sağlayan kullanımı kolay, tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Rakip ürünlerin çoğunun aksine, DLL içe aktarması yapmaz. [ Demo ] [ Kılavuz ] [ MT4 Versiyonu ] [ Discord Versiyonu ] [ Telegram Kanalı ] New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum Adım adım bir kullanıcı kılavuzu mevcuttur. Telegram API'si hakkında bilgi gerekmemektedir; ihtiyac
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier. Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT5'inize kopyalayın. Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir arayüzde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü dakikalar içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo | MT4 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek isterseniz lütfen kullanıcı kı
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.56 (16)
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. PROMO BUY 1 GET 2 FREE - https://www.mql5.com/en/blogs/post/754725 Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticare
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.54 (35)
Trading Pozisyonu ve Geri Test Aracı: "Trading Pozisyonu ve Geri Test Aracı", aynı zamanda "Risk Ödül Oranı Aracı" olarak da bilinen kapsamlı ve yenilikçi bir göstergedir ve teknik analizinizi ve ticaret stratejilerinizi geliştirmek için tasarlanmıştır. Risk Aracı, forex ticaretinde etkili risk yönetimi için kapsamlı ve kullanıcı dostu bir çözümdür. Giriş fiyatı, stop-loss (SL) ve take-profit (TP) seviyeleri de dahil olmak üzere ticaret pozisyonlarını önizleme yeteneği ile gelecek işlemlerin ş
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
OrderManager 'ı Tanıtıyoruz: MT5 için Devrim Niteliğinde Bir Yardımcı Program Yepyeni Order Manager yardımcı programı ile MetaTrader 5 için işlemlerinizi bir profesyonel gibi yönetin. Basitlik ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanmış olan Order Manager, her işlemle ilişkilendirilen riski kolayca tanımlamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır, böylece bilinçli kararlar alabilir ve ticaret stratejinizi optimize edebilirsiniz. OrderManager hakkında daha fazla bilgi için lütfen
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
MT5 için ticari kopyalayıcı, МetaТrader 5 platformu için bir ticari kopyalayıcıdır . arasındaki forex işlemlerini kopyalar. COPYLOT MT5 sürümü için herhangi bir hesap MT5 - MT5, MT4 - MT5 (veya COPYLOT MT4 sürümü için MT4 - MT4 MT5 - MT4) Güvenilir fotokopi makinesi! MT4 sürümü Tam tanım +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur Günlük Dosyaları nasıl alınır? Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir Expforex'in tüm ürünleri Ayrıca МТ4 terminali (МТ4 -
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ5> МТ5, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (5)
Telegram'dan MT5'e: Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram'dan MT5'e işlemlerinizi basitleştirin, DLL'lere ihtiyaç duymadan işlem sinyallerini doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 5 platformunuza kopyalayan modern araç. Bu güçlü çözüm hassas sinyal yürütme, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sağlar, zamandan tasarruf sağlar ve verimliliğinizi artırır. [Talimatlar ] [ DEMO ] Temel Özellikler Doğrudan Telegram API Entegrasyonu Telefon numarası ve güvenli kod ile kiml
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
Custom Alerts AIO: Tüm Piyasaları Takip Et — Hiçbir Kurulum Gerekmez Genel Bakış Custom Alerts AIO , hiçbir ek yapılandırma gerektirmeyen, kullanıma hazır bir piyasa izleme çözümüdür. Gerekli tüm göstergeler — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — iç yapısına gömülüdür. Grafik görüntülemesi olmadan çalışır, bu da onu sessiz ve verimli bir şekilde gerçek zamanlı alarm üretimi için mükemmel hale getirir. Brokerınızın sunduğu tüm varlık sınıflarını destekler: Forex, Metaller, End
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Easy Trade – Akıllı, Basit ve Güçlü İşlem Yönetimi Easy Trade, riski kontrol altında tutmak ve işlemleri sorunsuz gerçekleştirmek isteyen MetaTrader kullanıcıları için hepsi bir arada işlem yönetim çözümüdür. Gerçek kullanıcı geri bildirimleriyle sıfırdan tasarlanan Easy Trade, işlemleri birden fazla sembolde yürütmeyi, izlemeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır – iş akışınızı karmaşıklaştırmadan. İster manuel olarak scalping yapın ister küçük bir işlem portföyü yönetin, Easy Trade dikkatinizi olması
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.67 (3)
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format: {MT Symbol} -> {IB S
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Riskinizi otomatik olarak hesaplarken işlemlere hızlı bir şekilde girip çıkmanıza yardımcı olacak Ticaret Yöneticisi. Aşırı Ticaret, İntikam Ticareti ve Duygusal Ticaretten korunmanıza yardımcı olacak özellikler içerir. İşlemler otomatik olarak yönetilebilir ve hesap performans ölçümleri bir grafikte görselleştirilebilir. Bu özellikler, bu paneli tüm manuel yatırımcılar için ideal kılar ve MetaTrader 5 platformunun geliştirilmesine yardımcı olur. Çoklu Dil desteği. MT4 Sürümü | Kullanım Kılavu
Trade Utility Pro
Sovannara Voan
4.36 (59)
Trade Utility Pro is a bot utility designed to help you manage trades more easily, quickly, and accurately. This utility features a control panel interface and supports MetaTrader 5 exclusively. This utility does not link to any account information or external sources, ensuring safety. Main Features: Open Trade Support: Lot size calculation Fixed Lot: Custom input lot required Money Risk Lot: Automatically calculated based on stop loss and money risk Account % Risk Lot: Automatically calculated
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Cerberus the Equity Watcher , hesap öz sermayenizi sürekli olarak izleyen ve hatalı EA'ların veya isteğe bağlı bir tüccarsanız duygusal davranışınızın neden olduğu büyük düşüşlerden kaçınan bir risk yönetimi aracıdır. Hatalar içerebilecek veya beklenmedik piyasa koşullarında iyi performans göstermeyebilecek EA'lara güvenen sistematik tüccarlar için son derece yararlıdır. Cerberus, bir minimum öz sermaye değeri ve (isteğe bağlı olarak) bir maksimum değer belirlemenize izin verir, bunlardan herhan
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.57 (70)
1 tıklama ile ticaret için Ticaret Paneli. Pozisyonlar ve emirlerle çalışmak! Grafikten veya klavyeden alım satım. Alım satım panelimizi kullanarak, grafikten tek bir tıklamayla alım satım yapabilir ve alım satım işlemlerini standart MetaTrader kontrolünden 30 kat daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Bir tüccar için hayatı kolaylaştıran ve bir tüccarın ticaret faaliyetlerini çok daha hızlı ve daha rahat gerçekleştirmesine yardımcı olan parametrelerin ve işlevlerin otomatik hesaplamaları. Graf
BLZ Candle TImer
Moustapha Boulouz
4.41 (17)
BLZ Mum Zamanlayıcı: Ticaretin Geleceğini Açığa Çıkarma BLZ Mum Zamanlayıcı ile ticaretin en ileri dünyasına adım atın, mevcut çubuk Bitmeden ve yenisi ortaya çıkmadan önce kalan süreyi ortaya çıkaran gelişmiş bir çubuk Zamanlayıcı Geri Sayımı. Bu gösterge, grafiğinizdeki son çubuk için kalan süreyi ortaya çıkararak piyasanın ritminin önünde kalmanızı sağlarken hassasiyetin gücünü deneyimleyin. Yeni bir çubuğun gelişi için zamanında bildirimlerle tetikte olun ve ticaret stratejinize dinamik b
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified. I am an
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
AMPyraGRID Anti Martingale Pyramid Grid
Davide Zunino
This Expert Advisor waits a position to be opened, no matter if you open manually or with the EA buttons or eventually via mobile: it creates a Grid in Anti Martingale with pending stop orders in the same direction of the first position. You can specify the number of orders, the size and the distance between the orders. You can also adjust the Monetary Target of the Grid, the monetary Stop Loss, the Intermediate Target (when reached the EA insert an order with opposite direction of the total pos
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Attention: You can view the program operation in the free version YuClusters DEMO . YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Bu ürün, haber saatlerinde tüm uzman danışmanları ve manüel grafikleri filtreler, böylece manüel ticaret kurulumlarınızı veya diğer uzman danışmanlar tarafından girilen işlemleri yok edebilecek ani fiyat dalgalanmaları konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Bu ürün, herhangi bir haber yayınlanmadan önce açık pozisyonlarınızı ve bekleyen emirlerinizi yönetebilen tam bir sipariş yönetim sistemi ile birlikte gelir. The News Filter'ı satın aldığınızda, gelecekteki uzman danışmanlar için yerleşi
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Seconds Chart — MetaTrader 5 için saniye bazlı grafikler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir araçtır. Seconds Chart sayesinde saniye cinsinden zaman dilimleriyle grafik oluşturabilir, standart dakika veya saatlik grafiklerde mümkün olmayan esneklik ve analiz hassasiyetine ulaşabilirsiniz. Örneğin, S15 zaman dilimi 15 saniyelik mum çubuklarını ifade eder. Desteklenen özel sembollerle herhangi bir gösterge ve danışman kullanabilirsiniz. Onlarla çalışmak, standart grafiklerde işlem yapmak kadar
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
The product will copy all Discord signal to MT5 ( which you are member ) , also it can work as remote copier. Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Attention: Demo version for review and testing can be downloaded here . It does not allow trading and can only be run on one chart. Active Lines - a powerful professional tool for operations with lines on charts. Active Lines provides a wide range of actions for events when the price crosses lines. For example: notify, open/modify/close a position, place/remove pending orders. With Active Lines you can assign several tasks to one line, for each of which you can set individual trigger conditions
TP and SL Calculator MT5
Eda Kaya
3.6 (5)
TP & SL Calculator Indicator for MT5 The Take Profit & Stop Loss Calculator Indicator serves as a valuable risk and capital management tool for determining and setting take profit (TP) and stop loss (SL) levels . These levels can be easily drawn directly on the chart using the indicator. This tool enhances capital management by providing a separate box that includes the following features: The ability to create and manage take profit and stop loss levels for both Buy and Sell
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.9 (21)
Çok amaçlı araçlar: Lot hesaplayıcı, fiyat analizi, risk/ödül oranı, pozisyon yönetici, arz talep bölgelerini de içeren 66'den fazla fonksiyon Deneme sürümü | Kullanım Kılavuzu | MT4 Yardımcı program, strateji test cihazında çalışmaz: Ürünü test etmek için Demo Sürümünü BURADAN indirebilirsiniz. Sorularınız için iletişim İşlem sürecinizi kolaylaştırın, hızlandırın ve otomatikleştirin. Terminalin standart özelliklerini bu program ile genişletin Yeni işlem açma : Lot / Risk / Risk/Ödül h
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community: position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications... Risk Management - Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types - Set and forget trading with price action automation (OC
Partial Closure EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (1)
Partial Closure EA MT5 , hesabınızdaki herhangi bir işlemi kısmen kapatmanıza olanak tanır. İşlemleri, lot büyüklüğünün seçilen bir yüzdesiyle ve/veya işlem biletiyle manuel olarak veya TP/SL seviyelerindeki belirli yüzdelerle otomatik olarak kapatabilir; bu, başlangıç lot büyüklüğünün yüzdesini en fazla 10 take profit ve 10 stop loss seviyesinde kapatır. Belirli magic numaralarını, yorumları veya sembolleri belirterek veya hariç tutarak hesabınızdaki tüm veya seçili işlemleri yönetebilir. İpu
Trade Bro EA
BM Trading GmbH
4.77 (94)
The Trade Bro tool helps you to calculate your positions size and place orders quickly. You no longer need to count ticks or do time consuming calculations. The easy to understand graphical panel is designed to interact with the chart of your symbol perfectly. Please leave a 5 star rating if you like this free tool! Thank you so much :) List of Inputs: <Graphic> InpFontSize: FontSize of the text of the trading panel. InpShowLinesRight: When set to true the entry, TP and SL lines will be oriente
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
MT5 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
MT4 to Discord Signal Provider , ticaret sinyallerini doğrudan Discord'a göndermek için tasarlanmış kullanıcı dostu ve tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Bu araç, ticaret hesabınızı etkili bir sinyal sağlayıcısına dönüştürür. Mesaj formatlarını tarzınıza uyacak şekilde özelleştirin! Kolay kullanım için önceden tasarlanmış şablonlardan seçim yapın ve hangi mesaj öğelerini dahil etmek veya çıkarmak istediğinize karar verin. [ Demo ] [ Kullanım Kılavuzu ] [ MT4 Versiyonu ] [ Telegram Versiyonu
Easy Trade Panel Expert MT5
Eda Kaya
5 (1)
Easy Trade Panel Expert for MT5 The Easy Trade Panel is a specialized tool designed for risk control and capital allocation in trading. This expert includes two sections: the first focuses on order execution, position sizing, and risk-reward configuration, while the second is dedicated to trade management. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation | Easy Trade Panel Expert MT4 | ALL Products By TradingFinderLab | Best MT5 Indicator: Refined Order Block Indicator f
CRT Pro Ultimate Scanner
Jonathan Mboya Kinaro
CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Professional Pattern Scanner Overview The CRT Pro Trading EA Ultimate v10 is an advanced multi-symbol Expert Advisor developed by Helios Technologies that specializes in detecting and trading CRT (Consolidation-Manipulation-Distribution) patterns with intelligent trend alignment. This EA combines institutional trading concepts with smart signal management to provide high-probability trading opportunities across multiple markets. Key Features Trend-Aligned Signal
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.67 (3)
Yatırım Sermayenizi Zahmetsizce Koruyun Yatırım sermayenizi korumak, onu büyütmek kadar önemlidir. KT Equity Protector, kişisel risk yöneticiniz olarak hesabınızın öz sermayesini sürekli izler ve önceden belirlenmiş kar hedeflerine veya zarar durdur seviyelerine ulaşıldığında tüm açık ve bekleyen emirleri kapatarak kayıpları önler veya karları güvence altına alır. Duygusal kararlar yok, tahmin yürütmeye gerek yok — sadece sizin yerinize yorulmadan çalışan güvenilir bir sermaye koruma sistemi. KT
Trend Line Optimizer MT5
Evgenii Aksenov
4.4 (10)
This is an automatic parameter optimizer for the Trend Line PRO indicator Easily and quickly you will select the optimal parameters for your favorite Trend Line PRO indicator. Optimization takes only a few seconds. The optimizer allows you to find the best parameters for each pair and period: Amplitude, TP1-TP3, StopLoss, as well as values for Time Filter and HTF Filter on the selected history section (Days) To optimize different timeframes, you need a different range of history: M5-M15 set
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Professional-Grade Chart Analysis → The Future of Trading: AI-Powered & Visually Enhanced! Revolutionary trading tool powered by artificial intelligence. Saves hours of chart analysis and delivers precise entry & exit signals – tailored to your strategy. The AInalyzer is the first AI-powered analysis tool for MetaTrader 5 that thinks like a professional trader and draws directly on your charts with visual precision. Instead of spending hours on manual analysis, you get clear signals, multi-timef
News Filter Tool
Henry Lyubomir Wallace
5 (2)
Haber Olayı İçgörüleriyle İşlemlerinizi Geliştirin Hızlı tempolu işlem dünyasında, haber olayları piyasa fiyatlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Bu olayların fiyat hareketlerini nasıl etkilediğini anlamak, volatil dönemlerde işlemlerinizi yönetmek için kritik önem taşır. News Tool EA, hem geçmiş hem de yaklaşan haber olaylarına dair içgörüler sağlamak üzere tasarlanmıştır ve bilinçli işlem kararları almanıza yardımcı olur. Bu EA strateji test cihazında çalıştırılamaz. KULLANICI KILAVUZU Ana Öz
Profit or Loss Pad
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
Kar takip fonksiyonu ile toplam kar/zarara ulaşıldığında MetaTrader 5'te pozisyonları kapatmak. Takip eden CloseIfProfitorLoss Sanal durakları (Ayrı Sipariş) etkinleştirebilirsiniz, AL ve SATIŞ pozisyonlarının ayrı ayrı hesaplanması ve kapatılması (Ayrı AL SATIŞ) , tüm sembolleri veya sadece mevcut sembolü kapatma ve hesaplama (Tüm Semboller), kar için takip etmeyi etkinleştir (Sondaki Kar) Pozisyonlar, mevduat para birimi, puan, % ve geri çekilme cinsinden bir değere göre kapatıl
Layer Master Grid Trader MT5
Peter Andrew Thomas
5 (3)
Layer Master: Professional Grid Trading Tool for MT5 Transform your grid trading with Layer Master - the most intuitive and powerful order management toolkit designed specifically for professional traders. MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/79133 FREE - 7 Day Trial Version available. Please contact me to get your Free trial! Master Grid Trading with Precision Layer Master revolutionizes how you place and manage grid trades. With our visual interface, you can: Deploy hun
MetaCluster
Aleksei Vinogradov
5 (2)
MetaCluster Makes Any Market Transparent! MetaCluster is a professional trading and analytical system for effective trading on Forex , Crypto markets , and Binary Options . MetaCluster performs volume-cluster analysis simultaneously across multiple timeframes of an asset (Multi-Timeframe Analysis), identifying and displaying Target Zones for trade entries that remain invisible when analyzing a single timeframe. This allows you to see the traces of the Market Maker (smart money) and follow him,
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (4)
Equity Protect Pro: Endişesiz İşlem İçin Kapsamlı Hesap Koruma Uzmanınız Hesap koruması, öz sermaye koruması, portföy koruması, çoklu strateji koruması, kar koruması, kar toplama, işlem güvenliği, risk kontrol programları, otomatik risk kontrolü, otomatik tasfiye, koşullu tasfiye, planlı tasfiye, dinamik tasfiye, iz süren stop loss, tek tıklamayla kapatma, tek tıklamayla tasfiye ve tek tıklamayla geri yükleme gibi özellikler arıyorsanız, Equity Protect Pro ihtiyacınız olan programdır. Kurulumu
Drawdown Protector
Konstantinos Kalaitzidis
5 (1)
Drawdown Protector, istediğiniz Maksimum Günlük Düşüşünüzü yönetmek için kullanılan bir yardımcı araçtır. Pervane firmaları ve zorluklar çağında, günlük düşüş limitlerinin farkında olmak son derece önemlidir . Hisse Senedi Düşüşü Yönetimi ve intikam ticaretinin önlenmesi için kullanımı basit, etkili bir EA'dır. Giriş parametreleri: Ticaretin engellenmesi kaç saat sürer? - Burada, Günlük % Düşüş ihlal edildikten sonra EA'nın yeni işlemleri kaç saat boyunca engellemesini istediğinizi
Risk to Rewa Ratio MT5
Faran Ataeiraveshti
4.25 (12)
Merhaba beyler Tüccarlar için başka bir ücretsiz araç. Risk-Ödül Oranı: Her tüccarın, bunun iyi bir ticaret olup olmadığına karar verebilmesi için kârın büyüklüğüne göre zararın büyüklüğünü hesaplaması kullanışlıdır. Ayrıca kayıp ve karı pip ve yüzde cinsinden gösterir. Her parçanın rengini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ya bu panelle de ticaret yapabiliyorsanız?! Aşağıdaki bağlantıya bakın Trader Assistant Mini MT5 MT4 sürümünü aşağıdaki bağlantıdan görebilirsiniz: Risk to Reward Ra
Mercurial Position Sizing Trade Manager
Iulian Dragan
4.65 (31)
Güçlü Risk Yönetimi Uzman Danışmanımız ile manuel hesaplamalara veda edin ve yeni bir ticaret çağına merhaba deyin! Profesyonel risk tahsisinin gücünü açığa çıkarın ve ticaret tutarlılığınızın yükselişini izleyin. Daha sonra bize teşekkür edeceksiniz! Profesyonel pozisyon boyutlandırma Uzman Danışmanımızı kullanarak herhangi bir prop firması zorluğunu geçin! En son tam özellikler için Mercurial Position Sizing PRO 'ya yükseltin! EA bir ticaret stratejisi değildir ve strateji test cihazında
News Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
Bu kontrol paneli üç kaynaktan güncel haberleri görüntüler: ForexFactory.com web sitesinden (FFC takvimi), Investing.com web sitesinden ve mql5.com Ekonomik Takviminden. Haberleri etki alanına ve ülkeye göre sıralayabilir, tek tıkla grafikte görüntüleyebilirsiniz. 'Ctrl' tuşunu basılı tutarak sıralamak için birkaç farklı 'para birimi' veya 'etki' seçebilirsiniz. Ayrıca bu yardımcı program yalnızca tahmini değil, aynı zamanda sitede göründükten sonraki gerçek değerleri de gösterir. Her haber içi
Plot History Mt5
Kenneth Parling
Plot History Mt5, uzman danışmanlar tarafından gerçekleştirilen ticaret terminalinizin ve hesabınızın ticaret geçmişini analiz eden tüccar için vazgeçilmez bir komut dosyası. Analiz yöntemi, bir veya daha fazla uzman tarafından kullanılan tüm sihirlerin özel veya tam bir analizi olan sihir numarasının yanı sıra, komut dosyasının çalıştırıldığı sembol diyagramına dayanır. Komut dosyası, ticaret verilerini analiz eder ve bunları grafikte çizebilir, uzman günlüğünde ayrıntılı ticaret bilgilerini y
LT Trade Copy MT5
Thiago Duarte
Trade Copy is an EA-shaped tool that replicates the trades done on a Meta Trader 5 to all Meta Traders 5 opened on same computer. Is useful if you want to trade more than once account yours or if you want to work with third party account management. Demo version: https://www.mql5.com/pt/market/product/40906 MT4 version: https://www.mql5.com/pt/market/product/40902/ Configurations: MAIN OPTIONS Idiom - change to English or Portuguese. Copy trades from - specify if the trades will be copied fro
Risk Rewa Ratio Calculator RRR MT5
Eda Kaya
5 (6)
Risk Reward Ratio Calculator Indicator MT5 The R/R Ratio Calculator is an essential tool designed to help traders set Take Profit and Stop Loss levels directly on the chart while analyzing each trade's risk reward ratio . This indicator features a user-friendly management panel for adjusting levels and a movable box that clearly displays the Take Profit , Entry Point , and Stop Loss values. Traders can create these levels using two methods either by dragging the lines on the chart or by manually
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Crypto Charting for MT5 – MetaTrader 5 için Kripto Para Grafikleri Genel Bakış Crypto Charting for MT5, WebSocket üzerinden gerçek zamanlı OHLC verisi sağlar. Birçok borsa desteklenir ve MT5 içinde otomatik veri senkronizasyonu yapılır. Özellikler WebSocket ile canlı veri akışı Otomatik geçmiş veri güncellemesi Bağlantı kesintilerinde planlı senkronizasyon Tüm MT5 zaman dilimleriyle uyumlu Tam OHLCV veri yapısı Strateji testine destek Otomatik yeniden bağlanma Desteklenen Borsalar Binance, Byb
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close. Moreover, you can add (override
Trade Assistant Expert TF MT5
Eda Kaya
5 (2)
Trade Assistant Expert TF MT5 The Trade Assistant Expert is a specialized trading tool developed for MetaTrader 5, featuring an interactive chart-based control panel for seamless trade execution and risk oversight. This expert advisor incorporates key functionalities such as automatically adjusting Stop Loss to the entry point (Break Even), activating Trailing Stop, and displaying the countdown until the next candlestick formation. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
AUTOGRIDS MT5 Autogrids EA is a cutting-edge trading automation tool designed to give Forex traders an unparalleled edge in the market. Built on a powerful quantitative strategy, it analyzes the frequency distribution of daily price movements, leveraging historical data to create a highly optimized operational grid. Unlike conventional grid trading systems, Autogrids EA strategically models price distributions to define precise trading intervals, ensuring optimized entry points. Whether the mar
Smart Ruler MT5
Serhii Shevchuk
5 (1)
This tool is designed to measure the distance between two points on a chart and much more. List of measured values: Distance in points Profit (with and without spread) Time difference Percentage price change Slope angle Number of bars (various variations) Ratio of distance in points to the reference value Features: Snap to OHLC prices Automatic color profile setting based on chart background color Various types of pointers to choose from Display of values of selected points on th
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert - Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download here . Find contacts on my profile . 1. Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
