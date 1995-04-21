CoonMonit MT5

MetaTrader to Prometheus Exporter

Optimize your trading by easily exporting your MetaTrader data to Prometheus and transform it into powerful visual insights through Grafana dashboards.

This utility bridges the gap between your trading platform and modern monitoring solutions.



Key Features:

Automatic export of trading metrics from MetaTrader (MT4/MT5)
Full Prometheus format compatibility for immediate integration
Simple and flexible metric configuration
Low performance impact on MetaTrader
Support for account data, positions, orders, and technical indicators

Advanced Visualization with Grafana:

Create stunning real-time dashboards of your trading activity
Build custom panels showing profit/loss, win rate, and exposure metrics
Track multiple trading accounts on a single dashboard
Design heatmaps for trade distribution analysis
Set up time-series visualizations for performance trends
Implement color-coded alerts for critical trading thresholds
Compare multiple instruments or strategies side by side

Perfect for:

Traders wanting sophisticated visual monitoring of their performance
Automated strategy developers requiring advanced monitoring dashboards
Portfolio managers looking to centralize and visualize their trading data
DevOps teams integrating trading into their monitoring infrastructure

Benefits:

Transform raw trading data into actionable visual insights
Create custom alerts with visual notifications
Build professional-grade monitoring dashboards without coding
Track your trading performance with enterprise-level visualization tools
Share live trading dashboards with your team
Monitor your strategies across multiple timeframes in a single view

Simple installation and detailed documentation included on our website (Link in Bio Profile).

Start visualizing your trading metrics in minutes with our pre-configured Grafana dashboard templates.


Recommended products
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (46)
Indicators
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicators
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicators
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicators
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicators
General Description This indicator is an enhanced version of the classic Donchian Channel , upgraded with practical trading functions. In addition to the standard three lines (high, low, and middle), the system detects breakouts and displays them visually with arrows on the chart, showing only the line opposite to the current trend direction for a cleaner view. The indicator includes: Visual signals : colored arrows on breakout Automatic notifications : popup, push, and email RSI filter : to val
FREE
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.6 (119)
Indicators
The Trend Catcher: The Trend Catcher Strategy with Alert Indicator is a versatile technical analysis tool that aids traders in identifying market trends and potential entry and exit points. It features a dynamic Trend Catcher Strategy , adapting to market conditions for a clear visual representation of trend direction. Traders can customize parameters to align with their preferences and risk tolerance. The indicator assists in trend identification, signals potential reversals, serves as a trail
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (4)
Indicators
The   Haven FVG   indicator is a market analysis tool that highlights inefficiency areas (Fair Value Gaps, FVG) on the chart, providing traders with key levels for price analysis and decision-making. Other products ->  HERE Main Features: Customizable color settings: Color for Bullish FVG   (Bullish FVG Color). Color for Bearish FVG   (Bearish FVG Color). Flexible FVG visualization: Maximum number of candles for FVG detection. Additional extension of FVG zones by a specified number of bars. Opt
FREE
Cumulative Delta Indicator MT5
Eda Kaya
Indicators
Cumulative Delta Indicator for MetaTrader 5 The Cumulative Delta Indicator is a dedicated volume analysis tool on MetaTrader 5 that monitors market buying and selling pressure. By comparing order flow data, it displays cumulative volume changes to help traders identify divergence signals. This MT5 indicator supports the detection of strong market trends, enhances liquidity analysis, and confirms price action behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Cumulativ
FREE
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (5)
Indicators
The   "Haven Key Levels PDH PDL"   indicator helps traders visualize key levels on the chart. It automatically marks the following levels: DO (Daily Open)   — the daily open level. NYM (New York Midnight)   — the New York midnight level. PDH (Previous Day High)   — the previous day's high. PDL (Previous Day Low)   — the previous day's low. WO (Weekly Open)   — the weekly open level. MO (Monthly Open)   — the monthly open level. PWH (Previous Week High)   — the previous week's high. PWL (Previou
FREE
DALA Forecast
Grigorii Matsnev
Indicators
About the indicator: DALA Forecast is a universal tool for predicting the dynamics of time series of any nature. For prediction, modified methods of nonlinear dynamics analysis are used, on the basis of which a predictive model is built using machine learning methods.  To get the trial version of the indicator, you can contact me in private messages. How to use the indicator: Apply the indicator to your chosen financial instrument or indicator with the settings you need. The prediction will be
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indicators
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicators
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicators
NOTE: Turn Pattern Scan ON This indicator identifies Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Contraction and Expansion patterns which are plotted on the charts It also comes with Alerts & Mobile notifications so that you do not miss any trades. It can be used on all trading instruments and on all timeframes. The non-repaint feature makes it particularly useful in backtesting and developing profitable trading models. The depth can be adjusted to filter swing points.
FREE
Nem Nem
Taha Saber Ashour Kamel
Indicators
Nem Nem is super accurate mt5 indicator it is working with any pair any time frame it will show and provide you with high Winrate signal you can use for forex pairs , gold and any other pairs it is easy to use also you can see the white lines for starting and end of signals it will help you to read the chart and enter and make correct decisions in trades. also it  will be clear for you when to enter and exit from any trades
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
3.92 (36)
Experts
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (40)
Indicators
If you like this project, leave a 5 star review. This indicator draws the open, high, low and closing prices for the specified period and it can be adjusted for a specific timezone. These are important levels looked by many institutional and professional traders and can be useful for you to know the places where they might be more active. The available periods are: Previous Day. Previous Week. Previous Month. Previous Quarter. Previous year. Or: Current Day. Current Week. Current Month. Current
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experts
Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.86 (22)
Indicators
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
Indicators
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Sideway Trend Indicator MT5
Eda Kaya
Indicators
Sideway Trend Indicator for MetaTrader 5 The Sideway Trend Indicator for MetaTrader 5 is a practical analytical tool designed to detect consolidation phases where the market lacks directional movement. During such periods of reduced volatility, the indicator visualizes the range-bound behavior. Once the price breaks out of this sideways phase, the tool issues clear entry signals, enabling traders to act with improved timing and accuracy. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Instal
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.52 (29)
Indicators
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
RSI with alerts BDA
Laron Demetris Burrows
4.92 (24)
Indicators
This free algorithm predicts short term changes in price with a 86%* accuracy. When there is a large move as determined by the ATR, during an overbought or oversold condition, the indicator will alert you. Predicts if price will be higher or lower than the signal candle. Perfect for mean reversion trading, binary options or futures contracts on larger time frames. The indicator was backtested on 5 years of data and has a 90% accuracy for predicting price reversals over time. Features: Simple set
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indicators
Pivot Points Indicator – a fast, reliable, and fully customizable pivot detection for MetaTrader 5. This indicator uses MetaTrader’s native iHighest and iLowest functions to identify pivot highs and lows by scanning for the highest and lowest prices within a user-defined window of bars. A pivot is confirmed only when the current bar is the absolute maximum or minimum within the selected range, ensuring accurate and timely signals based on robust built-in logic. Key Features No Repainting : Onc
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.79 (39)
Indicators
The indicator identifies when a divergence occurs between price and an indicator or oscillator. It identifies both regular and hidden divergences. Combined with your own rules and techniques, this indicator will allow you to create (or enhance) your own powerful system. For higher probability setups I can recommend you to use my Supply Demand indicator and trade only if the divergence occurs inside a zone. Supply zone for bearish div and demand zone for bullish div. The optimal scenario is if it
FREE
Dynamic Zones
Kee Huang Tan
Indicators
Dynamic Supply and Demand indicator automatically identifies and displays Supply and Demand Zones on your chart based on price action patterns and market structure.  These zones represent areas where institutional buying or selling pressure has historically occurred, making them key levels for potential price reactions. This form of indicator takes inspiration from ICT as well as traditional Support & Resistance formation. **For the first 50 candles (number depends on LookBackCandles) when indic
FREE
PZ Pivot Points MT5
PZ TRADING SLU
4.95 (21)
Indicators
This indicator displays pivot points in the chart, including historical vales, and supports many calculation modes for Pivot Points and S/R levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It plots historical levels for backtesting purposes It allows you to select the reference timeframe It implements different Pivot Point calculation modes It implements different SR calculation modes It implements customizable colors and sizes Calculation Modes The indicato
FREE
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3.93 (14)
Indicators
Market Profile 3 MetaTrader 5 indicator  version 4.70— is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is als
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indicators
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
PZ Turtle Trading MT5
PZ TRADING SLU
4.67 (6)
Indicators
The Turtle Trading Indicator implements the original Dennis Richards and Bill Eckhart trading system, commonly known as The Turtle Trader. This trend following system relies on breakouts of historical highs and lows to take and close trades: it is the complete opposite to the "buy low and sell high" approach. The main rule is "Trade an N-day breakout and take profits when an M-day high or low is breached (N must me above M)".  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Pr
FREE
Bounce Zone MT5
Nguyen Thanh Cong
4.5 (8)
Indicators
Introduction The Bounce Zone indicator is a cutting-edge non-repainting technical tool built to identify key areas on the price chart where market sentiment is likely to cause a significant price reversal. Using advanced algorithms and historical price data analysis, this indicator pinpoints potential bounce zones. Combined with other entry signal, this indicator can help forex traders place the best trades possible Signal A possible buy signal is generated when price is in the green zone an
FREE
Buyers of this product also purchase
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.43 (190)
Utilities
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (545)
Utilities
Welcome to Trade Manager MT5 - the ultimate risk management tool designed to make trading more intuitive, precise, and efficient. This is not just an order placement tool; it's a comprehensive solution for seamless trade planning, position management, and enhanced control over risk. Whether you're a beginner taking your first steps, an advanced trader, or a scalper needing rapid executions, Trade Manager MT5 adapts to your needs, offering flexibility across all markets, from forex and indices t
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (136)
Utilities
Trade Panel is a multifunctional trading assistant. The application contains more than 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading operations. Attention, the application does not work in the strategy tester. Before purchasing, you can test the demo version on a demo account. The demo version is here . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk calculation. Open mu
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.98 (99)
Utilities
Experience exceptionally fast trade copying with the   Local Trade Copier EA MT5 . With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the   Local Trade Copier EA MT5   offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone looking t
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilities
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Utilities
Grid Manual is a trading panel for working with grid strategies. The utility is universal, has flexible settings and an intuitive interface. It works with a grid of orders not only in the direction of averaging losses, but also in the direction of increasing profits. The trader does not need to create and maintain a grid of orders, the utility will do it. It is enough to open an order and the "Grid manual" will automatically create a grid of orders for it and will accompany it until the close. F
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilities
EASY Insight AIO – All-In-One Power for AI-Driven Trading Overview Want to skip the setup and start scanning the entire market – Forex, Gold, Crypto, Indices, and even Stocks – in seconds? EASY Insight AIO is the complete plug-and-play solution for AI-powered trade analysis. It includes all core Stein Investments indicators built-in and automatically exports clean, structured CSV files – perfect for backtesting, AI prompts, and live market decision-making. No need to install or configure indic
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (86)
Utilities
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (50)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.91 (33)
Utilities
Trade copier for MT5 is a trade copier for the МetaТrader 5 platform. It copies forex trades  between any accounts   MT5 - MT5, MT4 - MT5 for the COPYLOT MT5 version (or MT4 - MT4 MT5 - MT4 for the COPYLOT MT4 version)    Reliable copier!         MT4 version Full Description +DEMO +PDF   How To Buy    How To Install     How to get Log Files    How To Test and Optimize    All products from Expforex You can also copy trades in the МТ4 terminal (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):     COPYLOT CLIENT for MT4
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (7)
Utilities
Beta Release The Telegram to MT5 Signal Trader is currently in beta. Some features are still under development and you may encounter minor bugs. If you experience issues, please report them — your feedback helps improve the software for everyone. The price will increase after the official release. Telegram to MT5 Signal Trader is a powerful tool that automatically copies trading signals from Telegram channels or groups directly to your MetaTrader 5 account. It supports both public and private T
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilities
Trade Copier is a professional utility designed to copy and synchronize trades between trading accounts. Copying occurs from the account / terminal of the supplier to the account / terminal of the recipient, which are installed on the same computer or VPS . Before buying, you can test the demo version on a demo account. Demo version here . Full instruction here . Main functionality and benefits: Supports copying MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, including MT5 netting accounts. * Supports copying Dem
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.97 (29)
Utilities
The MT5 to Telegram Signal Provider is an easy-to-use, fully customizable utility that enables the sending of signals to Telegram, transforming your account into a signal provider. The format of the messages is fully customizable! However, for simple usage, you can also opt for a predefined template and enable or disable specific parts of the message. [ Demo ] [ Manual ] [ MT4 Version ] [ Discord Version ]     New: [ Telegram To MT5 ] Setup A step by step user guide is available. No knowledge o
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.2 (5)
Utilities
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilities
Seconds Chart is a unique tool for creating second-based charts in MetaTrader 5 . With Seconds Chart , you can construct charts with timeframes set in seconds, providing unparalleled flexibility and precision in analysis that is unavailable with standard minute or hourly charts. For example, the S15 timeframe indicates a chart with candles lasting 15 seconds. You can use any indicators and Expert Advisors that support custom symbols. Working with them is just as convenient as on standard charts.
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilities
Introducing the Order Manager : A Revolutionary Utility for MT5 Manage your trades like a pro with the all-new Order Manager utility for MetaTrader 5. Designed with simplicity and ease-of-use in mind, the Order Manager allows you to effortlessly define and visualize the risk associated with each trade, enabling you to make informed decisions and optimize your trading strategy. For more information about the OrderManager, please refear to the manual. [ Demo ]  [ Manual ]  [ MT4 Version ]  [ Teleg
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.79 (14)
Utilities
Copy Signals from any channel that you are a member (including private and restricted) straight to your MT5.  This tool has been designed with the user in mind while offering many features you need to manage and monitor the trades. This product is presented in an easy-to-use and visually attractive graphical interface. Customise your settings and start using the product within minutes! User Guide + Demo  | MT4 Version | Discord Version If you want to try a demo please go to user guide. The Tel
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilities
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
5 (1)
Utilities
***  Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool developed based on the Smart Money Concepts (SMC) framework. It automatically analyzes reversal points and key zones across multiple timeframes, with a focus on providing no repaint signals and highlighting Points of Interest (POI). Additionally It also features an Auto Fibonacci Level System that automatically draws Fibonacci lines to help detect pullback and reversal points instantly. Most importantly, the sign
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.3 (23)
Utilities
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
Utilities
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications... Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OC
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
Utilities
Custom Alerts AIO: All-in-One Market Scanner – No Setup Required Overview Custom Alerts AIO is the fastest and easiest way to monitor multiple markets for real-time trading signals—without any setup or extra licenses. It comes with all required Stein Investments indicators already embedded, making it the perfect plug-and-play solution for traders who value simplicity and performance. Just load it to any chart and start receiving alerts across Forex, Metals, Crypto, and Indices. Shares can be a
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Utilities
Trade Manager to help you quickly enter and exit trades while automatically calculating your risk. Including features to help prevent you from Over Trading, Revenge Trading and Emotional Trading. Trades can be managed automatically and the account performance metrics can be visualised in a graph. These features make this panel ideal for all manual traders and it helps to enhance the MetaTrader 5 platform. Multi Language support. MT4 Version  |  User Guide + Demo The Trade Manager does not work i
EasyInsight MT5
Alain Verleyen
5 (6)
Utilities
EASY Insight – Smarter Trading Starts Here Overview What if you could scan the entire market – Forex, Gold, Crypto, Indices, and even Stocks – in seconds, with no manual chart screening at all? EASY Insight is your all-in-one export engine for AI-powered trade analysis. It gathers data from the most relevant indicators – including both 8 standard indicators and, if installed, your licensed Stein Investments tools – and transforms it into a clean, structured CSV format that’s perfect for backte
MT5 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (4)
Utilities
The MT5 to Discord Signal Provider is a user-friendly, fully customizable utility designed for sending trading signals directly to Discord. This tool transforms your trading account into an efficient signal provider. Customize message formats to suit your style! For ease of use, select from pre-designed templates and choose which message elements to include or exclude. [ Demo ] [ Manual ] [ MT4 Version ] [ Telegram Version ]  New: [ Telegram To MT5 ] Setup Follow our detailed user guide for eas
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
Utilities
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.67 (3)
Utilities
Safeguard Your Trading Capital Effortlessly Protecting your trading capital is just as important as growing it. The KT Equity Protector is your personal risk manager, continuously watching your account equity and automatically stepping in to prevent losses or lock in profits by closing all active and pending orders when predefined profit targets or stop-loss levels are reached. No more emotional decisions, no guesswork—just reliable equity protection working tirelessly on your behalf. KT Equity
MACD Divergence Scanner MT5
Amir Atif
4.33 (3)
Utilities
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated   with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M4,M6,M12,M20,H3,H8 timeframes of 20 symbols of Market Watch window)
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilities
Easy Trade – Smart, Simple, Powerful Trade Management Easy Trade is the all-in-one trade management solution for MetaTrader users who want to keep risk under control and execution ultra-smooth. Designed from scratch with trader feedback in mind, Easy Trade makes it easy to execute, monitor, and manage trades across multiple symbols – without overcomplicating your workflow. Whether you're scalping manually or managing a small portfolio of setups, Easy Trade keeps your focus where it belongs: on
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilities
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
More from author
Raccoon FP
Florian Maxime Benjam Mauduit
Indicators
Raccoon FP This MQL4 indicator is designed to provide reliable and clear trend signals without unnecessary visual clutter. It detects both trend reversals and strong directional moves by combining advanced filtering logic based on ADX, SAR, and market structure analysis. Key Features: Clean visual signals via arrows (Buy/Sell). Customizable parameters: main period, ADX period, minimum bars, alert options (sound, email, SMS). Multi-timeframe and multi-symbol compatible. Lightweight and profession
SmartCoon
Florian Maxime Benjam Mauduit
4.67 (3)
Experts
SmartCoon EA - Advanced RSI Grid Trading System with News Filter Visit our site to join our telegram channel and discover other set files! Description : SmartCoon Grid EA is a sophisticated automated trading system that combines RSI-based entry signals with a dynamic grid strategy. The EA features an advanced news filter and flexible lot sizing options to help manage risk effectively. Usage Recommendations: Pairs  EURUSD Timeframe  M5 Account type  Raw or Standard Minimum capital  100$ Minim
FREE
GoldyCoon
Florian Maxime Benjam Mauduit
3.67 (3)
Experts
GoldyCoon EA : Revolutionize Your Gold Trading with Neural Network Precision Unlock the Power of AI-Driven Trading for XAUUSD (Gold) GoldyCoon is a state-of-the-art Expert Advisor (EA) designed exclusively for trading XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe. Powered by advanced neural network technology, GoldyCoon delivers unparalleled market analysis, enabling it to execute precise, data-driven trades. Whether you're a seasoned trader or just starting, GoldyCoon offers a fully automated, intellige
CoonMonit MT4
Florian Maxime Benjam Mauduit
Utilities
MetaTrader to Prometheus Exporter Optimize your trading by easily exporting your MetaTrader data to Prometheus and transform it into powerful visual insights through Grafana dashboards. This utility bridges the gap between your trading platform and modern monitoring solutions. Key Features: Automatic export of trading metrics from MetaTrader (MT4/MT5) Full Prometheus format compatibility for immediate integration Simple and flexible metric configuration Low performance impact on MetaTrader Su
FREE
PropCoon MT4
Florian Maxime Benjam Mauduit
Experts
PropCoon – Swing Trading Expert Advisor for Prop Firm Compliance Limited Offer: First 10 copies at $99 – Next price: $250 Access recommended settings: PropCoon-Settings PropCoon is a swing trading Expert Advisor designed for traders aiming to pass and manage proprietary trading firm challenges. Built with robust validation logic, strict risk control, and advanced technical filtering, it delivers disciplined, high-quality trades while fully respecting prop firm rules. Key Features Swing Trad
CoonX
Florian Maxime Benjam Mauduit
Experts
CoonX EA - Professional Expert Advisor using Bollinger Bands and RSI Overview CoonX is a robust Expert Advisor that combines the power of Bollinger Bands and RSI to identify precise trading opportunities. Designed for traders seeking a reliable and efficient automated trading system. Contact me after your purchase to receive our setfiles and private chat Group link or visit our website. Key Features Strategy based on Bollinger Bands and RSI Custom user interface with professional design
PropCoon MT5
Florian Maxime Benjam Mauduit
Experts
PropCoon – Swing Trading Expert Advisor for Prop Firm Compliance Limited Offer: First 10 copies at $99 – Next price: $250 Access recommended settings:   P ropCoon-Settings PropCoon is a swing trading Expert Advisor designed for traders aiming to pass and manage proprietary trading firm challenges. Built with robust validation logic, strict risk control, and advanced technical filtering, it delivers disciplined, high-quality trades while fully respecting prop firm rules. Key Features Swing Tr
Filter:
No reviews
Reply to review