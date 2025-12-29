Der Haushaltssaldo im Haushaltsjahr spiegelt die Differenz zwischen den Einnahmen und Ausgaben des Staates im laufenden Haushaltsjahr wider. In Kanada ist das Geschäftsjahr der Zeitraum vom 31. März bis 1. April. Ein positiver Haushaltssaldo zeigt einen Überschuss an und kann für den kanadischen Dollar als positiv angesehen werden, während ein negativer Wert für die CAD-Angebote als ungünstig angesehen wird.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Kanadischer Haushaltssaldo, Geschäftsjahr (Canada Budget Balance, Fiscal Year)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.