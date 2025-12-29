Kanadas Kernkonsumentenpreisindex (CPI) m/m zeigt die Veränderung der Preise eines festen Waren- und Dienstleistungskorbs aus Verbrauchersicht im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat. Der Warenkorb enthält Waren und Dienstleistungen von gleichbleibender oder gleichwertiger Qualität und Quantität, daher zeigt der Index nur eine reine Preisänderung an. Nahrungsmittel und Energie sind wegen ihrer hohen Volatilität nicht inkludiert.

Jedes Element des Warenkorbs erhält eine individuelle Wichtung für die Indexberechnung in Abhängigkeit vom Anteil an den Konsumausgaben. Der Warenkorb wird alle zwei Jahre überarbeitet. Öffentliche Güter und Dienstleistungen von Regierungen, für die es keinen Marktpreis gibt, sind vom Warenkorb ausgeschlossen. Dazu gehören beispielsweise die über die Krankenkasse bezogenen Gesundheitsleistungen und einige Arten von Versicherungsprämien. Allerdings sind Medikamente, Zahnpflege und Augenheilkunde inbegriffen. Alkohol und Tabak werden in die Berechnung einbezogen, da sie erhebliche Ausgaben darstellen.

Nicht in der Statistik enthalten sind Personen, die in Gemeinschaftshaushalten leben (Gefängnisinsassen, chronisch Kranke in Krankenhäusern und Pflegeheimen), Personen, die in indianischen Reservaten leben, sowie offizielle Vertreter des Auslandes.

Der Index wird bezogen auf den Referenzzeitraum (derzeit ist dies das Jahr 2002) berechnet, für den der Wert gleich 100 ist.

Der Verbraucherpreisindex dient als Indikator für die Veränderung der Gesamtinflation der Verbraucher. Sie wird für die Anpassung von vertraglich vereinbarten Zahlungen wie Löhne, Mieten, Pachten und Sozialleistungen verwendet. Er wird auch als Deflator verschiedener Wirtschaftsaggregate verwendet. Die Bank of Canada verwendet den CPI zur Überwachung ihrer Geldpolitik. Analysten und Ökonomen nutzen den CPI zur Analyse der Ursachen und Auswirkungen der Inflation.

Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die Kurse des CAD auswirken.

