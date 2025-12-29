Der kanadische Großhandel m/m spiegelt eine Veränderung des Wertes der in Kanada verkauften Waren des Großhandels im angegebenen Monat im Vergleich zum Vormonat wider. Für die Berechnung der Indikatoren werden Daten aus verschiedenen Quellen verwendet, darunter administrative Quellen und die monatliche Befragung von Vertretern des Großhandels.

Die Berechnung enthält keine Daten über den Großhandel mit Ölsaaten und Getreide, Erdöl und Erdölprodukten. Die Berechnung bezieht sich auf langlebige Güter, die in der Produktion verwendet werden (Landwirtschafts- und Produktionsanlagen, Lastkraftwagen usw.). Exportgüter werden in die Berechnung einbezogen. Großhändler sind Unternehmen, die große Mengen an Waren verkaufen, einschließlich Herstellern und Wiederverkäufern; sie verkaufen physisch, aus Lagern und auf elektronischen Websites.

Der Großhandel erwirtschaftet etwa 5 - 6% des Bruttoinlandsprodukts. Daher ist der Großhandelsindex ein wichtiges Maß für die Gesundheit der Volkswirtschaft. Die Wirtschaft nutzt diese Daten zur Analyse der Markteffektivität. Die Gremien berücksichtigen den Indikator bei der Entwicklung der Steuerpolitik.

Eine Veränderung der Großhandelspreise führt zu kurzfristigen Veränderungen der Einzelhandelspreise, weshalb der Großhandel ein wichtiger Frühindikator für die Verbraucherinflation im Land ist. Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die CAD-Kurse auswirken.

