Der Median des Verbraucherpreisindex y/y spiegelt Preisänderungen wider, die dem 50. Perzentil (in Gewichtung des VPI-Korbs) der Verteilung der Preisänderungen für 55 VPI-Komponenten entsprechen. Es wird die Veränderung gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres berechnet. Der Index bewertet einen Korb von Waren und Dienstleistungen, die einen größeren Anteil an den Haushaltsausgaben ausmachen. Der Median des allgemeinen VPI dient als Maß für die Konsumentenstimmung und die nationale Inflation. Das durchschnittliche VPI-Wachstum kann als positiv für die Notierungen des kanadischen Dollars angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Kanada Median des Verbraucherpreisindexes (CPI) y/y (Canada Median CPI y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.