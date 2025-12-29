Die Bank of Canada verkündet ihren Zinsentscheid acht Mal im Jahr. Es ist ein wichtiges Ereignis mit deutlichem Einfluss auf den kanadischen Dollar. Der Zinsentscheid wird vom BoC-Verwaltungsrat übernommen. Der Verwaltungsrat trifft die Entscheidung anhand der Informationen des Ausschusses für die Überprüfung des Geldpolitisches Komitees und der vier Wirtschaftsabteilungen der Bank (sie sind für die Analyse der wirtschaftlichen Lage Kanadas, der internationalen Wirtschaft, der Finanzstabilität und der Finanzmärkte zuständig). Der Rat verwendet auch Datenreihen von Statistics Canada.

Der Entscheidungsprozess besteht aus fünf Phasen.

Darstellung der Prognosen des Stabs - ein Basisszenario oder ein höchstwahrscheinliches ein Szenario, eine Reihe von Schlüsselrisiken und alternative Szenarien (zwei Wochen vor dem Zinsentscheid).

Das 'Major Briefing' findet eine Woche nach der Präsentation der Prognose des Stabes statt. Die Gespräche des Briefing umfassen die monetäre und wirtschaftliche Entwicklungen, die Geschäftsaussichten und die aktuellen Fragen der Inflationsentwicklung. Die Mitglieder aller BoC-Komitees und Abteilungen nehmen am Major Briefing teil.

Abschließende Politikempfehlungen (zwei Tage nach dem Major Briefing). Die Empfehlungen werden von einem leitenden Mitglied der kanadischen Abteilung für Wirtschaftsanalyse oder der Abteilung für internationale Wirtschaftsanalyse vorgestellt.

Die Phase der Beratung und Diskussion beginnt am selben Tag wie die Präsentation der endgültigen politischen Empfehlungen. Nur Mitglieder des Rates der BoC nehmen an der Diskussion teil. Diese Phase dauert zwei Tage.

Publication und Communication (Veröffentlichung der Pressemitteilung zum Zinssatz der Bank of Canada).

Abhängig von den Inflationsbedingungen kann die BoC den Zinssatz entweder erhöhen (wenn die Inflation zu hoch ist), senken (im Falle einer Deflation) oder unverändert lassen (wenn die Inflation beim Zielniveau bleibt). Der Zinssatz ist das wichtigste Instrument zur Regulierung der Inflation, das von der Bank of Canada eingeführt wird.

Eine Zinssatzänderung führt zur kurzfristigen Volatilität des kanadischen Dollar. Ein Anstieg des Zinssatzes gilt als positiv für die nationale Währung.

Grafik der letzten Werte: