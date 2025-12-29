KalenderKategorien

Kanada, Beschäftigungsentwicklung (Canada Employment Change)

Land:
Kanada
CAD, Kanadischer Dollar
Quelle:
Statistics Canada
Sektor:
Arbeit
Mittel 53.6 K 4.6 K
66.6 K
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
43.9 K
53.6 K
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Entwicklung der Beschäftigung Kanadas misst die Veränderungen der Voll- und Teilzeitbeschäftigten des Berichtsmonats. Die Berechnung der Teilzeitbeschäftigung umfasst Menschen, die weniger als 30 Stunden pro Woche arbeiten, Vollzeitbeschäftigung bedeutet 30 oder mehr Arbeitsstunden.

Die Daten zur Vollzeitbeschäftigung werden auf der Grundlage einer regelmäßigen landesweiten Bevölkerungsbefragung berechnet. Die Umfrage wird landesweit durchgeführt. Die folgenden Kategorien sind in der Umfrage nicht enthalten:

  • Personen, die in Reservaten und anderen Siedlungen der Ureinwohner in den Provinzen leben
  • Vollzeit-Mitglieder der kanadischen Streitkräfte.
  • Personen, die in extrem abgelegenen Gebieten mit sehr geringer Bevölkerungsdichte leben.

Die Besonderheit der kanadischen Beschäftigungsberechnung besteht darin, dass die Arbeitskräfteerhebung die 15-Jährigen umfasst, im Gegensatz zu den meisten anderen entwickelten Ländern, in denen die Erwerbsbevölkerung Bürger über 15 Jahre umfasst.

Die dargestellten Daten sind saisonbereinigt.

Die Interpretation der Werte des Indikators sollte im Zusammenhang mit anderen Werten erfolgen. Das Wachstum der Vollzeitbeschäftigung ist generell günstig für die Entwicklung der nationalen Wirtschaft.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Kanada, Beschäftigungsentwicklung (Canada Employment Change)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
53.6 K
4.6 K
66.6 K
Okt 2025
66.6 K
112.1 K
60.4 K
Sep 2025
60.4 K
-31.6 K
-65.5 K
Aug 2025
-65.5 K
-77.4 K
-40.8 K
Jul 2025
-40.8 K
70.0 K
83.1 K
Jun 2025
83.1 K
-37.5 K
8.8 K
Mai 2025
8.8 K
42.7 K
7.4 K
Apr 2025
7.4 K
20.2 K
-32.6 K
Mär 2025
-32.6 K
-34.7 K
1.1 K
Feb 2025
1.1 K
25.8 K
76.0 K
Jan 2025
76.0 K
49.3 K
91.0 K
Dez 2024
90.9 K
14.2 K
50.5 K
Nov 2024
50.5 K
13.5 K
14.5 K
Okt 2024
14.5 K
17.8 K
46.7 K
Sep 2024
46.7 K
8.6 K
22.1 K
Aug 2024
22.1 K
8.0 K
-2.8 K
Jul 2024
-2.8 K
18.2 K
-1.4 K
Jun 2024
-1.4 K
23.0 K
26.7 K
Mai 2024
26.7 K
46.1 K
90.4 K
Apr 2024
90.4 K
22.6 K
-2.2 K
Mär 2024
-2.2 K
30.6 K
40.7 K
Feb 2024
40.7 K
33.3 K
37.3 K
Jan 2024
37.3 K
34.7 K
0.1 K
Dez 2023
0.1 K
53.9 K
24.9 K
Nov 2023
24.9 K
-3.8 K
17.5 K
Okt 2023
17.5 K
-4.2 K
63.8 K
Sep 2023
63.8 K
0.5 K
39.9 K
Aug 2023
39.9 K
7.2 K
-6.4 K
Jul 2023
-6.4 K
7.1 K
59.9 K
Jun 2023
59.9 K
3.2 K
-17.3 K
Mai 2023
-17.3 K
1.1 K
41.4 K
Apr 2023
41.4 K
-1.2 K
34.7 K
Mär 2023
34.7 K
-4.2 K
21.8 K
Feb 2023
21.8 K
-9.1 K
150.0 K
Jan 2023
150.0 K
-10.7 K
104.0 K
Dez 2022
104.0 K
-5.2 K
10.1 K
Nov 2022
10.1 K
6.0 K
108.3 K
Okt 2022
108.3 K
20.0 K
21.1 K
Sep 2022
21.1 K
13.6 K
-39.7 K
Aug 2022
-39.7 K
-8.8 K
-30.6 K
Jul 2022
-30.6 K
-20.2 K
-43.2 K
Jun 2022
-43.2 K
-11.3 K
39.8 K
Mai 2022
39.8 K
5.6 K
15.3 K
Apr 2022
15.3 K
10.8 K
72.5 K
Mär 2022
72.5 K
6.5 K
336.6 K
Feb 2022
336.6 K
9.2 K
-200.1 K
Jan 2022
-200.1 K
3.9 K
54.7 K
Dez 2021
54.7 K
-23.5 K
153.7 K
Nov 2021
153.7 K
-22.8 K
31.2 K
Okt 2021
31.2 K
19.3 K
157.1 K
