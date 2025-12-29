Die Entwicklung der Beschäftigung Kanadas misst die Veränderungen der Voll- und Teilzeitbeschäftigten des Berichtsmonats. Die Berechnung der Teilzeitbeschäftigung umfasst Menschen, die weniger als 30 Stunden pro Woche arbeiten, Vollzeitbeschäftigung bedeutet 30 oder mehr Arbeitsstunden.

Die Daten zur Vollzeitbeschäftigung werden auf der Grundlage einer regelmäßigen landesweiten Bevölkerungsbefragung berechnet. Die Umfrage wird landesweit durchgeführt. Die folgenden Kategorien sind in der Umfrage nicht enthalten:

Personen, die in Reservaten und anderen Siedlungen der Ureinwohner in den Provinzen leben

Vollzeit-Mitglieder der kanadischen Streitkräfte.

Personen, die in extrem abgelegenen Gebieten mit sehr geringer Bevölkerungsdichte leben.

Die Besonderheit der kanadischen Beschäftigungsberechnung besteht darin, dass die Arbeitskräfteerhebung die 15-Jährigen umfasst, im Gegensatz zu den meisten anderen entwickelten Ländern, in denen die Erwerbsbevölkerung Bürger über 15 Jahre umfasst.

Die dargestellten Daten sind saisonbereinigt.

Die Interpretation der Werte des Indikators sollte im Zusammenhang mit anderen Werten erfolgen. Das Wachstum der Vollzeitbeschäftigung ist generell günstig für die Entwicklung der nationalen Wirtschaft.

Grafik der letzten Werte: