KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Kanada, Beschäftigungsentwicklung, Vollzeit (Canada Full-Time Employment Change)

Land:
Kanada
CAD, Kanadischer Dollar
Quelle:
Statistics Canada
Sektor:
Arbeit
Niedrig -9.4 K
-18.5 K
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
-9.4 K
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Die Entwicklung der Vollzeitbeschäftigten Kanadas misst die Veränderungen der Vollzeitbeschäftigten des Berichtsmonats. Die Berechnung der Vollzeitbeschäftigten umfasst Personen, die in der Regel weniger als 30 Stunden pro Woche in ihrer Haupt- oder der einzigen Beschäftigung arbeiten.

Die Daten zur Vollzeitbeschäftigung werden auf der Grundlage einer regelmäßigen landesweiten Bevölkerungsbefragung berechnet. Die Umfrage wird landesweit durchgeführt. Die folgenden Kategorien sind in der Umfrage nicht enthalten:

  • Personen, die in Reservaten und anderen Siedlungen der Ureinwohner in den Provinzen leben
  • Vollzeit-Mitglieder der kanadischen Streitkräfte.
  • Personen, die in extrem abgelegenen Gebieten mit sehr geringer Bevölkerungsdichte leben.

Die Besonderheit der kanadischen Beschäftigungsberechnung besteht darin, dass die Arbeitskräfteerhebung die 15-Jährigen umfasst, im Gegensatz zu den meisten anderen entwickelten Ländern, in denen die Erwerbsbevölkerung Bürger über 15 Jahre umfasst.

Die dargestellten Daten sind saisonbereinigt.

Die Interpretation der Werte des Indikators sollte im Zusammenhang mit anderen Werten erfolgen. Das Wachstum der Vollzeitbeschäftigung ist generell günstig für die Entwicklung der nationalen Wirtschaft.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Kanada, Beschäftigungsentwicklung, Vollzeit (Canada Full-Time Employment Change)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
-9.4 K
-18.5 K
Okt 2025
-18.5 K
106.1 K
Sep 2025
106.1 K
-6.0 K
Aug 2025
-6.0 K
-51.0 K
Jul 2025
-51.0 K
13.5 K
Jun 2025
13.5 K
57.7 K
Mai 2025
57.7 K
31.5 K
Apr 2025
31.5 K
-62.0 K
Mär 2025
-62.0 K
-19.7 K
Feb 2025
-19.7 K
35.2 K
Jan 2025
35.2 K
59.1 K
Dez 2024
57.5 K
54.2 K
Nov 2024
54.2 K
25.6 K
Okt 2024
25.6 K
112.0 K
Sep 2024
112.0 K
-43.6 K
Aug 2024
-43.6 K
61.6 K
Jul 2024
61.6 K
-3.4 K
Jun 2024
-3.4 K
-35.6 K
Mai 2024
-35.6 K
40.1 K
Apr 2024
40.1 K
-0.7 K
Mär 2024
-0.7 K
70.6 K
Feb 2024
70.6 K
-11.6 K
Jan 2024
-11.6 K
-23.5 K
Dez 2023
-23.5 K
59.6 K
Nov 2023
59.6 K
-3.3 K
Okt 2023
-3.3 K
15.8 K
Sep 2023
15.8 K
32.2 K
Aug 2023
32.2 K
1.7 K
Jul 2023
1.7 K
109.6 K
Jun 2023
109.6 K
-32.7 K
Mai 2023
-32.7 K
-6.2 K
Apr 2023
-6.2 K
18.8 K
Mär 2023
18.8 K
31.1 K
Feb 2023
31.1 K
121.1 K
Jan 2023
121.1 K
84.5 K
Dez 2022
84.5 K
50.7 K
Nov 2022
50.7 K
119.3 K
Okt 2022
119.3 K
5.7 K
Sep 2022
5.7 K
-77.2 K
Aug 2022
-77.2 K
-13.1 K
Jul 2022
-13.1 K
-4.0 K
Jun 2022
-4.0 K
135.4 K
Mai 2022
135.4 K
-31.6 K
Apr 2022
-31.6 K
92.7 K
Mär 2022
92.7 K
121.5 K
Feb 2022
121.5 K
-82.7 K
Jan 2022
-82.7 K
122.5 K
Dez 2021
122.5 K
79.9 K
Nov 2021
79.9 K
36.4 K
Okt 2021
36.4 K
193.6 K
12345
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen