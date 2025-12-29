Der kanadische Erzeugerpreisindex m/m misst die Preisänderung der von inländischen Herstellern erzeugten und verkauften Waren des Berichtsmonats im Vergleich zum Vormonat. Die Berechnung basiert auf den Hersteller- statt den Verkaufspreisen. Alle indirekten Steuern (z.B. Lohnsteuer) und die Transportaufwendungen fließen nicht in die Berechnung ein.

Die Daten über die Preise von Industrieprodukten werden hauptsächlich durch elektronische Meldungen (90%) von etwa 1.100 Unternehmen erhoben. Die Stichprobe wird entsprechend der Klassifizierung der Hersteller nach Größe und Produkt zusammengestellt. Die Stichprobe wird in der Regel alle 5 Jahre überprüft, sie betrifft in erster Linie Warengruppen, die einer raschen Entwicklung unterliegen. Etwa 10% der Daten stammen aus anderen Quellen (zusätzlich zur Haupterhebung), wie z.B. Statistiken von staatlichen Stellen, andere Wirtschaftsindikatoren etc.

Der Indikator ist einer der wichtigsten Indikatoren für die wirtschaftliche Gesundheit. Sie misst Preisänderungen für in Kanada hergestellte Waren, die sowohl für den Inlandsverbrauch als auch für den Export bestimmt sind. Es bietet somit eine vollständige Beschreibung des kanadischen Verarbeitenden Gewerbes. Der gleiche Index wird für die Berechnung des realen BIP verwendet.

Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die Kurse des CAD auswirken.

