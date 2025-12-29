KalenderKategorien

Kanada, Auslastungsrate (Canada Capacity Utilization Rate)

Land:
Kanada
CAD, Kanadischer Dollar
Quelle:
Statistics Canada
Sektor:
Geschäft
Niedrig 78.5% 80.6%
77.6%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
80.2%
78.5%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Kapazitätsauslastung in Kanada spiegelt die Intensität wider, mit der die Industrie ihre Produktionskapazitäten nutzt. Der Indikator zeigt den prozentualen Anteil der tatsächlichen an der potenziellen Produktionsmenge an. Die tatsächliche Produktion wird auf der Grundlage des vierteljährlichen BIP (für die entsprechenden Sektoren) gemessen. Die landwirtschaftliche Industrie wird bei der Berechnung des Indikators nicht berücksichtigt. Der Index wird vierteljährlich veröffentlicht.

Die Daten werden von Statistics Canada aus Umfragen und anderen Quellen ermittelt. Der Wert und seine Dynamik werden von verschiedenen Abteilungen und Agenturen wie Statistics Canada, der Bank of Canada, Wirtschaftsverbänden etc. verwendet. Die Auslastung wird in der Regel in Verbindung mit der industriellen Produktion analysiert. Es zeigt, wie effizient Unternehmen Geräte, Technologien und Arbeitskräfte einsetzen und auf die Produktionstätigkeit im Land hinweisen. Der Auslastungsgrad von über 82% deutet auf eine Produktionssteigerung hin, die es Ihnen ermöglicht, das Preiswachstum oder Lieferengpässe in naher Zukunft zu prognostizieren.

Das Wachstum der Kapazitätsauslastung wird als positiver Faktor für die volkswirtschaftliche Entwicklung interpretiert. Dies kann sich zudem positiv auf den Wert des Bruttoinlandsprodukts auswirken. Daher wird ein höherer Wert als positiv für die kanadischen Dollarnotierungen angesehen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Kanada, Auslastungsrate (Canada Capacity Utilization Rate)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
3 Q 2025
78.5%
80.6%
77.6%
2 Q 2025
79.3%
80.1%
79.9%
1 Q 2025
80.1%
80.1%
79.7%
4 Q 2024
79.8%
79.2%
79.4%
3 Q 2024
79.3%
78.8%
79.1%
2 Q 2024
79.1%
81.9%
78.6%
1 Q 2024
78.5%
79.2%
78.6%
4 Q 2023
78.7%
80.6%
78.8%
3 Q 2023
79.7%
81.7%
79.6%
2 Q 2023
81.4%
81.9%
81.8%
1 Q 2023
81.9%
82.2%
81.8%
4 Q 2022
81.7%
83.3%
82.2%
3 Q 2022
82.6%
83.0%
82.8%
2 Q 2022
83.8%
82.5%
81.9%
1 Q 2022
82.0%
82.3%
82.0%
4 Q 2021
82.9%
81.8%
81.7%
3 Q 2021
81.4%
81.9%
82.0%
2 Q 2021
82.0%
80.5%
81.4%
1 Q 2021
81.7%
77.9%
79.7%
4 Q 2020
79.2%
73.6%
77.4%
3 Q 2020
76.5%
67.9%
70.7%
2 Q 2020
70.3%
81.1%
79.8%
1 Q 2020
79.8%
78.3%
81.4%
4 Q 2019
81.2%
81.4%
81.5%
3 Q 2019
81.7%
81.4%
83.3%
2 Q 2019
83.3%
80.3%
81.1%
1 Q 2019
80.9%
79.6%
81.8%
4 Q 2018
81.7%
86.1%
82.8%
3 Q 2018
82.6%
86.1%
84.1%
2 Q 2018
85.5%
86.7%
83.7%
1 Q 2018
86.1%
86.5%
85.6%
4 Q 2017
86.0%
85.7%
85.1%
3 Q 2017
85.0%
86.0%
84.3%
2 Q 2017
85.0%
83.3%
1 Q 2017
83.3%
81.8%
4 Q 2016
82.2%
81.9%
3 Q 2016
81.9%
80.0%
2 Q 2016
80.0%
81.4%
1 Q 2016
81.4%
80.9%
4 Q 2015
81.1%
82.0%
3 Q 2015
82.0%
81.4%
2 Q 2015
81.3%
82.7%
1 Q 2015
82.7%
83.6%
4 Q 2014
83.6%
83.4%
3 Q 2014
83.4%
82.7%
2 Q 2014
82.8%
82.5%
1 Q 2014
82.1%
82.0%
4 Q 2013
82.2%
81.7%
3 Q 2013
81.7%
80.6%
2 Q 2013
81.1%
81.1%
12
