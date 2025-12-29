Die Kapazitätsauslastung in Kanada spiegelt die Intensität wider, mit der die Industrie ihre Produktionskapazitäten nutzt. Der Indikator zeigt den prozentualen Anteil der tatsächlichen an der potenziellen Produktionsmenge an. Die tatsächliche Produktion wird auf der Grundlage des vierteljährlichen BIP (für die entsprechenden Sektoren) gemessen. Die landwirtschaftliche Industrie wird bei der Berechnung des Indikators nicht berücksichtigt. Der Index wird vierteljährlich veröffentlicht.

Die Daten werden von Statistics Canada aus Umfragen und anderen Quellen ermittelt. Der Wert und seine Dynamik werden von verschiedenen Abteilungen und Agenturen wie Statistics Canada, der Bank of Canada, Wirtschaftsverbänden etc. verwendet. Die Auslastung wird in der Regel in Verbindung mit der industriellen Produktion analysiert. Es zeigt, wie effizient Unternehmen Geräte, Technologien und Arbeitskräfte einsetzen und auf die Produktionstätigkeit im Land hinweisen. Der Auslastungsgrad von über 82% deutet auf eine Produktionssteigerung hin, die es Ihnen ermöglicht, das Preiswachstum oder Lieferengpässe in naher Zukunft zu prognostizieren.

Das Wachstum der Kapazitätsauslastung wird als positiver Faktor für die volkswirtschaftliche Entwicklung interpretiert. Dies kann sich zudem positiv auf den Wert des Bruttoinlandsprodukts auswirken. Daher wird ein höherer Wert als positiv für die kanadischen Dollarnotierungen angesehen.

Grafik der letzten Werte: