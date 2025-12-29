Ausländische Investments in Kanadische Wertpapiere misst die Summe der in Kanada ausgegebenen und von Ausländern erworbenen Aktien, Anleihen und anderen Vermögenswerten.

Die Statistik der internationalen Transaktionen umfasst Transaktionen zwischen allen Teilnehmern an internationalen Wertpapierkäufen. Bei den Transaktoren kann es sich um Unternehmen, Regierungen, Non-Profit-Organisationen und Einzelpersonen handeln.

Die Daten für die statistische Berechnung werden aus Fragebögen gesammelt. Informationen werden von Intermediären gesammelt, die als Broker oder Vermittler für diese Wertpapiere fungieren. In einigen Fällen engagiert sich der Emittent (z.B. große Emittenten von Vermögenswerten - Banken) auf eigene Rechnung, ohne einen Vermittler zu beauftragen. Solche Emittenten werden direkt befragt.

Ausländische Investitionen in kanadische Wertpapiere gelten als Kapitalzufluss. Außerdem charakterisiert der Indikator die außenwirtschaftliche Aktivität kanadischer Unternehmen und Regierungen. Das Lesewachstum wird für die kanadischen Dollarnotierungen als positiv angesehen, da Ausländer CAD kaufen müssen, um für Wertpapiere zu bezahlen.

Grafik der letzten Werte: