Canada New Housing Price Index (NHPI) m/m misst eine Veränderung der Verkaufspreise neuer Häuser im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat. Detaillierte Angaben zu jedem Haus sollten zwischen zwei aufeinander folgenden Perioden gleich bleiben (d.h. die Berechnung schließt Wohneinheiten aus, deren Zustand sich zwischen zwei aufeinander folgenden Datenreihen geändert hat).

Der Index wird auf Basis der Ergebnisse einer monatlichen Befragung von Bauunternehmen berechnet. Der Erfassungsbereich umfasst Einfamilienhäuser und Stadthäuser. Die Erhebung sammelt die Preise für das gesamte Haus sowie die Grundstücks- und Strukturkomponenten. Die Hauspreise beinhalten die eventuelle Mehrwertsteuer der Provinzen auf Materialien. Die föderale Waren- und Dienstleistungssteuer und die harmonisierte Umsatzsteuer sind jedoch ausgeschlossen.

Die Werte werden bei der Berechnung einiger Elemente des Verbraucherpreisindex verwendet. Das kanadische System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen verwendet den NHPI zur Deflationierung des nationalen Wohnungsbestands.

Der Index ist für die Immobilienwirtschaft zum Vergleich mit dem Wiederverkaufsmarkt von besonderem Interesse. Die dargestellten Informationen sind streng nach geographischen Gesichtspunkten strukturiert (nach 27 Metropolregionen, die alle Provinzen Kanadas darstellen) und reagieren empfindlich auf Nachfrage- und Angebotsänderungen. Der Index gilt als ein Frühindikator für den Wiederverkaufsmarkt (Wohnungen, die für den Wiederverkauf gekauft werden, werden auf dem Sekundärmarkt zu einem höheren Preis angeboten als von einem Bauherrn).

Das Indexwachstum deutet auf einen Anstieg der Immobilienmarktaktivität hin. Dies kann sich positiv auf Kurse des CAD auswirken.

