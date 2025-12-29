KalenderKategorien

Kanada, Leistungsbilanz (Canada Current Account)

Land:
Kanada
CAD, Kanadischer Dollar
Quelle:
Statistics Canada
Sektor:
Handel
Mittel $​-9.680 B $​-15.673 B
$​-21.557 B
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
$​-7.397 B
$​-9.680 B
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Leistungsbilanz Kanadas spiegelt die Netto-Handelsbilanz (die Differenz zwischen exportierten und importierten Waren und Dienstleistungen), das Netto-Faktoreinkommen von in Kanada ansässigen Personen (wie Zinsen, Dividenden usw.) und Netto-Transferzahlungen (z.B. ausländische Spenden) an in Kanada ansässige Personen wider.

Mit anderen Worten, die Leistungsbilanz umfasst Transaktionen zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden in Bezug auf Waren, Dienstleistungen, primäre (Investitionen) und sekundäre (Transaktionen) Einkünfte.

Der Wert umfasst drei Hauptkomponenten: Waren und Dienstleistungen, Einkommen (Löhne und Erträge aus Kapitalanlagen) und laufende Übertragungen. Der Saldo der Waren und Dienstleistungen wird auf der Grundlage von Exporten und Importen berechnet. Der Saldo der Erträge enthält Löhne und Erträge aus ausländischen Investitionen (abzüglich Zahlungen an ausländische Investoren). Laufende Überweisungen sind Überweisungen zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden; diese Überweisungen beziehen sich nicht auf die oben genannten Komponenten und können Spenden, Beihilfen, private Überweisungen, Rentenzahlungen, Unterhaltszahlungen usw. umfassen.

Eine positive Leistungsbilanz zeigt, dass das Land ein Nettokreditgeber für den Rest der Welt ist. Ein negativer Wert zeigt, dass die Nation ein Nettokreditnehmer ist.

Der Einfluss des Indikators auf den kanadischen Dollar variiert in Abhängigkeit von der Wirtschaftslage. Meistens gilt ein Anstieg der Leistungsbilanz als positiv für die Kurse des CAD.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Kanada, Leistungsbilanz (Canada Current Account)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
3 Q 2025
$​-9.680 B
$​-15.673 B
$​-21.557 B
2 Q 2025
$​-21.162 B
$​-3.189 B
$​-1.317 B
1 Q 2025
$​-2.127 B
$​-15.588 B
$​-3.560 B
4 Q 2024
$​-4.991 B
$​2.308 B
$​-3.621 B
3 Q 2024
$​-3.229 B
$​-4.303 B
$​-4.701 B
2 Q 2024
$​-8.477 B
$​-9.955 B
$​-5.368 B
1 Q 2024
$​-5.365 B
$​1.019 B
$​-4.508 B
4 Q 2023
$​-1.618 B
$​7.388 B
$​-4.742 B
3 Q 2023
$​-3.223 B
$​-8.884 B
$​-7.318 B
2 Q 2023
$​-6.627 B
$​-11.546 B
$​-3.173 B
1 Q 2023
$​-6.166 B
$​-13.176 B
$​-8.053 B
4 Q 2022
$​-10.640 B
$​-2.698 B
$​-8.413 B
3 Q 2022
$​-11.101 B
$​8.680 B
$​2.645 B
2 Q 2022
$​2.692 B
$​11.104 B
$​2.651 B
1 Q 2022
$​5.026 B
$​7.444 B
$​-0.137 B
4 Q 2021
$​-0.797 B
$​4.329 B
$​0.808 B
3 Q 2021
$​1.369 B
$​-1.052 B
$​1.368 B
2 Q 2021
$​3.581 B
$​-4.298 B
$​1.815 B
1 Q 2021
$​1.184 B
$​-6.699 B
$​-5.274 B
4 Q 2020
$​-7.261 B
$​-7.502 B
$​-10.493 B
3 Q 2020
$​-7.528 B
$​-7.666 B
$​-6.998 B
2 Q 2020
$​-8.626 B
$​-11.410 B
$​-13.216 B
1 Q 2020
$​-11.093 B
$​-11.457 B
$​-9.307 B
4 Q 2019
$​-8.757 B
$​-23.506 B
$​-10.864 B
3 Q 2019
$​-9.855 B
$​-14.067 B
$​-6.740 B
2 Q 2019
$​-6.384 B
$​-17.380 B
$​-16.629 B
1 Q 2019
$​-17.347 B
$​-19.262 B
$​-16.616 B
4 Q 2018
$​-15.483 B
$​-17.112 B
$​-10.108 B
3 Q 2018
$​-10.343 B
$​-18.151 B
$​-16.679 B
2 Q 2018
$​-15.876 B
$​-18.100 B
$​-17.476 B
1 Q 2018
$​-19.496 B
$​-15.242 B
$​-16.486 B
4 Q 2017
$​-16.346 B
$​-16.789 B
$​-18.589 B
3 Q 2017
$​-19.346 B
$​-17.908 B
$​-15.587 B
2 Q 2017
$​-16.320 B
$​-12.920 B
1 Q 2017
$​-14.050 B
$​-11.780 B
4 Q 2016
$​-10.730 B
$​-19.750 B
3 Q 2016
$​-18.300 B
$​-19.020 B
2 Q 2016
$​-19.860 B
$​-16.590 B
1 Q 2016
$​-16.800 B
$​-15.700 B
4 Q 2015
$​-15.380 B
$​-15.310 B
3 Q 2015
$​-16.210 B
$​-16.570 B
2 Q 2015
$​-17.400 B
$​-18.150 B
1 Q 2015
$​-17.500 B
$​-13.100 B
4 Q 2014
$​-13.920 B
$​-8.400 B
3 Q 2014
$​-9.600 B
$​-11.870 B
2 Q 2014
$​-9.910 B
$​-12.390 B
1 Q 2014
$​-12.390 B
$​-16.010 B
4 Q 2013
$​-15.640 B
$​-15.470 B
3 Q 2013
$​-14.800 B
$​-14.580 B
2 Q 2013
$​-15.920 B
$​-14.090 B
12
