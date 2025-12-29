Die Leistungsbilanz Kanadas spiegelt die Netto-Handelsbilanz (die Differenz zwischen exportierten und importierten Waren und Dienstleistungen), das Netto-Faktoreinkommen von in Kanada ansässigen Personen (wie Zinsen, Dividenden usw.) und Netto-Transferzahlungen (z.B. ausländische Spenden) an in Kanada ansässige Personen wider.

Mit anderen Worten, die Leistungsbilanz umfasst Transaktionen zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden in Bezug auf Waren, Dienstleistungen, primäre (Investitionen) und sekundäre (Transaktionen) Einkünfte.

Der Wert umfasst drei Hauptkomponenten: Waren und Dienstleistungen, Einkommen (Löhne und Erträge aus Kapitalanlagen) und laufende Übertragungen. Der Saldo der Waren und Dienstleistungen wird auf der Grundlage von Exporten und Importen berechnet. Der Saldo der Erträge enthält Löhne und Erträge aus ausländischen Investitionen (abzüglich Zahlungen an ausländische Investoren). Laufende Überweisungen sind Überweisungen zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden; diese Überweisungen beziehen sich nicht auf die oben genannten Komponenten und können Spenden, Beihilfen, private Überweisungen, Rentenzahlungen, Unterhaltszahlungen usw. umfassen.

Eine positive Leistungsbilanz zeigt, dass das Land ein Nettokreditgeber für den Rest der Welt ist. Ein negativer Wert zeigt, dass die Nation ein Nettokreditnehmer ist.

Der Einfluss des Indikators auf den kanadischen Dollar variiert in Abhängigkeit von der Wirtschaftslage. Meistens gilt ein Anstieg der Leistungsbilanz als positiv für die Kurse des CAD.

Grafik der letzten Werte: