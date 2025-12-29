Das kanadische Bruttoinlandsprodukt (BIP) q/q spiegelt eine Veränderung des Gesamtwertes aller in allen Wirtschaftssektoren Kanadas produzierten Waren und Dienstleistungen im laufenden Quartal im Vergleich zum Vorquartal wider. Das kanadische BIP wird anhand der Einkaufspreise berechnet und stellt die Summe der Bruttowertschöpfung aller in Kanada ansässigen Hersteller dar. Die Berechnung des Bruttoinlandsprodukts beinhaltet alle Steuern auf Produkte. Subventionen an das Unternehmen, die nicht in den Herstellungskosten enthalten sind, sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Das BIP basiert auf der monetären Schätzung der Warenwerte und erfordert daher eine Anpassung an die Inflation. Je nachdem, ob eine Anpassung vorgenommen wird, kann das BIP real und nominal sein. Das nominale BIP ignoriert Inflation und Deflation, weshalb es schwierig ist, die Indexveränderung anhand des Nominalwerts zu messen. Das reale BIP berücksichtigt die Auswirkungen der Inflation und ermöglicht den ununterbrochenen Vergleich der Wirtschaftstätigkeit über lange Zeiträume (z.B. durch Darstellung der Veränderung des BIP gegenüber dem Vorjahr oder dem Quartal in Prozent). Zu diesem Zweck ist der BIP-Deflator in der Berechnungsformel enthalten.

Die Berechnung des BIP beinhaltet Daten aus 192 Industrien (um genügend Daten zu erhalten).

Das BIP wird in der Regel als Indikator für den volkswirtschaftlichen Zustand und den Lebensstandard verwendet. Sein Wachstum wird als Stärkung der Wirtschaft interpretiert, der Rückgang zeigt eine Abschwächung. Daher kann ein Wachstum des BIP die Kurse des CAD positiv beeinflussen.

Grafik der letzten Werte: