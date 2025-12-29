Der allgemeine Verbraucherpreisindex (VPI) y/y spiegelt die allgemeinen Preisänderungen von 55 Komponenten wider, die in die Berechnung des Verbraucherpreisindex einbezogen wurden. Die Veränderung gegenüber dem Vormonat wird in Prozent berechnet. Der Index bewertet einen Korb von Waren und Dienstleistungen, die einen größeren Anteil an den Haushaltsausgaben ausmachen. Der gemeinsame VPI ist eines der wichtigsten Messgrößen für die Konsumentenstimmung und die nationale Inflation. Das Wachstum des allgemeinen VPI kann als positiv für die Kurse des kanadischen Dollars angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Kanada Gemeinsamer Verbraucherpreisindex (CPI) y/y (Canada Common CPI y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.