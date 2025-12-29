Die Veränderungen der Teilzeitbeschäftigung in Kanada spiegelt eine Veränderung in der Anzahl der Personen mit Teilzeitarbeitsplätzen im jeweiligen Monat wider. Die Berechnung der Teilzeitbeschäftigung umfasst Personen, die in der Regel weniger als 30 Stunden pro Woche in ihrer Haupt- oder der einzigen Beschäftigung arbeiten.

Die Daten zur Teilzeitbeschäftigung werden auf der Grundlage einer regelmäßigen landesweiten Bevölkerungsbefragung berechnet. Die Umfrage wird landesweit durchgeführt. Die folgenden Kategorien sind in der Umfrage nicht enthalten:

Personen, die in Reservaten und anderen Siedlungen der Ureinwohner in den Provinzen leben

Vollzeit-Mitglieder der kanadischen Streitkräfte.

Personen, die in extrem abgelegenen Gebieten mit sehr geringer Bevölkerungsdichte leben.

Die Besonderheit der kanadischen Beschäftigungsberechnung besteht darin, dass die Arbeitskräfteerhebung die 15-Jährigen umfasst, im Gegensatz zu den meisten anderen entwickelten Ländern, in denen die Erwerbsbevölkerung Bürger über 15 Jahre umfasst.

Die dargestellten Daten sind saisonbereinigt.

Die Interpretation der Werte des Indikators sollte im Zusammenhang mit anderen Werten erfolgen. In einer gesonderten Betrachtung deutet ein Anstieg der Zahl der Teilzeitbeschäftigten auf einen wachsenden Arbeitsmarkt. Aber, wenn die Zahl der Teilzeitbeschäftigten zugleich mit einer Verringerung der der Vollzeitbeschäftigten ansteigt, ist das negativ für die Wirtschaft.

Grafik der letzten Werte: