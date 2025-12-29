KalenderKategorien

Kanada, Beschäftigungsentwicklung Teilzeit (Canada Part-Time Employment Change)

Land:
Kanada
CAD, Kanadischer Dollar
Quelle:
Statistics Canada
Sektor:
Arbeit
Niedrig 63.0 K
85.1 K
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
63.0 K
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Veränderungen der Teilzeitbeschäftigung in Kanada spiegelt eine Veränderung in der Anzahl der Personen mit Teilzeitarbeitsplätzen im jeweiligen Monat wider. Die Berechnung der Teilzeitbeschäftigung umfasst Personen, die in der Regel weniger als 30 Stunden pro Woche in ihrer Haupt- oder der einzigen Beschäftigung arbeiten.

Die Daten zur Teilzeitbeschäftigung werden auf der Grundlage einer regelmäßigen landesweiten Bevölkerungsbefragung berechnet. Die Umfrage wird landesweit durchgeführt. Die folgenden Kategorien sind in der Umfrage nicht enthalten:

  • Personen, die in Reservaten und anderen Siedlungen der Ureinwohner in den Provinzen leben
  • Vollzeit-Mitglieder der kanadischen Streitkräfte.
  • Personen, die in extrem abgelegenen Gebieten mit sehr geringer Bevölkerungsdichte leben.

Die Besonderheit der kanadischen Beschäftigungsberechnung besteht darin, dass die Arbeitskräfteerhebung die 15-Jährigen umfasst, im Gegensatz zu den meisten anderen entwickelten Ländern, in denen die Erwerbsbevölkerung Bürger über 15 Jahre umfasst.

Die dargestellten Daten sind saisonbereinigt.

Die Interpretation der Werte des Indikators sollte im Zusammenhang mit anderen Werten erfolgen. In einer gesonderten Betrachtung deutet ein Anstieg der Zahl der Teilzeitbeschäftigten auf einen wachsenden Arbeitsmarkt. Aber, wenn die Zahl der Teilzeitbeschäftigten zugleich mit einer Verringerung der der Vollzeitbeschäftigten ansteigt, ist das negativ für die Wirtschaft.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Kanada, Beschäftigungsentwicklung Teilzeit (Canada Part-Time Employment Change)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
63.0 K
85.1 K
Okt 2025
85.1 K
-45.6 K
Sep 2025
-45.6 K
-59.7 K
Aug 2025
-59.7 K
10.3 K
Jul 2025
10.3 K
69.5 K
Jun 2025
69.5 K
-48.8 K
Mai 2025
-48.8 K
-24.2 K
Apr 2025
-24.2 K
29.5 K
Mär 2025
29.5 K
20.8 K
Feb 2025
20.8 K
40.9 K
Jan 2025
40.9 K
31.8 K
Dez 2024
33.5 K
-3.6 K
Nov 2024
-3.6 K
-11.2 K
Okt 2024
-11.2 K
-65.3 K
Sep 2024
-65.3 K
65.7 K
Aug 2024
65.7 K
-64.4 K
Jul 2024
-64.4 K
1.9 K
Jun 2024
1.9 K
62.4 K
Mai 2024
62.4 K
50.3 K
Apr 2024
50.3 K
-1.6 K
Mär 2024
-1.6 K
-29.9 K
Feb 2024
-29.9 K
48.9 K
Jan 2024
48.9 K
23.6 K
Dez 2023
23.6 K
-34.7 K
Nov 2023
-34.7 K
20.8 K
Okt 2023
20.8 K
47.9 K
Sep 2023
47.9 K
7.8 K
Aug 2023
7.8 K
-8.1 K
Jul 2023
-8.1 K
-49.8 K
Jun 2023
-49.8 K
15.5 K
Mai 2023
15.5 K
47.6 K
Apr 2023
47.6 K
15.9 K
Mär 2023
15.9 K
-9.3 K
Feb 2023
-9.3 K
28.9 K
Jan 2023
28.9 K
19.5 K
Dez 2022
19.5 K
-40.6 K
Nov 2022
-40.6 K
-11.0 K
Okt 2022
-11.0 K
15.4 K
Sep 2022
15.4 K
37.5 K
Aug 2022
37.5 K
-17.5 K
Jul 2022
-17.5 K
-39.1 K
Jun 2022
-39.1 K
-95.8 K
Mai 2022
-95.8 K
47.1 K
Apr 2022
47.1 K
-20.3 K
Mär 2022
-20.3 K
215.1 K
Feb 2022
215.1 K
-117.4 K
Jan 2022
-117.4 K
-67.7 K
Dez 2021
-67.7 K
73.8 K
Nov 2021
73.8 K
-5.2 K
Okt 2021
-5.2 K
-36.5 K
