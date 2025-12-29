Das kanadische Bruttoinlandsprodukt (BIP) zu impliziten Preisen q/q zeigt die Veränderung der Preise von Waren und Dienstleistungen im BIP eines Quartals im Vergleich zum Vorquartal.

Dieser Indikator der Inflation erlaubt es, die Abhängigkeit der Veränderung des BIP durch der Veränderung der Preise im laufenden Zeitraum zu beurteilen. Die Inflationsbereinigung in der BIP-Berechnung ermöglicht eine korrekte Schätzung der realen Veränderungen in der Produktion von Waren und Dienstleistungen. Ohne diesen Index können die Werte der aktuellen und der Vorperiode nicht korrekt verglichen werden.

Der Index wird berechnet als das Verhältnis des nominalen BIP (ausgedrückt in den Marktpreisen des laufenden Jahres) zum realen BIP (in Basisjahrespreisen) multipliziert mit 100.

Der BIP-Delator unterscheidet sich in einigen Punkten von anderen Inflationsindikatoren (z.B. dem CPI).

Zusätzlich zu den Konsumausgaben umfasst er auch die Ausgaben der öffentlichen Hand und der Unternehmen.

Der BIP wird auf der Grundlage des statischen Verbraucherkorbs des Basisjahres berechnet, während der BIP-Deflator nicht an eine feste Liste der produzierten Waren und Dienstleistungen gebunden ist, sondern alles berücksichtigt, was im Land für die aktuelle Periode produziert wurde. Veränderungen in der Konsumstruktur oder das Entstehen neuer Positionen spiegeln sich daher automatisch im BIP-Deflator wider.

Im Gegensatz zum Verbraucherpreisindex enthält der BIP-Deflator keine Einfuhrpreise.

Im Gegensatz zu den monatlichen Preisindizes wird der BIP-Deflator vierteljährlich berechnet.

Das Wachstum des BIP impliziter Preisdeflator deutet normalerweise auf ein Inflationswachstum hin. Dies kann sich positiv auf Kurse des CAD auswirken.

Grafik der letzten Werte: