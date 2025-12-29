Die kanadische Handelsbilanz misst die Veränderungen von Im- und Exporten in US-Dollar. Ökonomen verwenden den Indikator, um die Aktivität des verarbeitenden Gewerbes und die Intensität der Außenhandelsströme zu messen.

Eine Nation, die mehr Waren und Dienstleistungen importiert als exportiert, hat ein Handelsdefizit. Für Länder mit hoch entwickelten Volkswirtschaften wie die Kanada bedeutet dies, dass die arbeitsintensive Produktion ins Ausland verlagert wird, was die Inflation bremst und den hohen Lebensstandard aufrechterhält.

Wenn die Exporte die Importe übersteigen, entsteht ein Handelsüberschuss. Es ist ein Zeichen für ein hohes Produktionsniveau. Es zeigt auch, dass die Nation mehr Güter produziert, als sie konsumieren kann. Kanadas Wirtschaft ist weitgehend exportorientiert, so dass der Handelsbilanzüberschuss für seine Entwicklung günstiger ist als das Defizit.

Die Auswirkungen der Handelsbilanz auf die kanadischen Dollarnotierungen sind jedoch nicht eindeutig. Sie hängt vom Kontext der Konjunkturzyklen und anderer Wirtschaftsindikatoren wie der Produktionsdynamik ab. Zum Beispiel beginnen die Länder unter den Bedingungen der Rezession mehr zu exportieren, um Arbeitsplätze zu schaffen. Umgekehrt, wenn die Wirtschaft schnell wächst, ziehen es die entwickelten Länder vor, Importe zu entwickeln, um einen Preiswettbewerb zu gewährleisten. Dies kann die Kurse des kanadischen Dollars entsprechend beeinflussen.

Grafik der letzten Werte: