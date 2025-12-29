Wirtschaftskalender
Kanada, Einzelhandelsumsatz m/m (Canada Retail Sales m/m)
|Mittel
|-0.2%
|-0.3%
|
-0.9%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|0.3%
|
-0.2%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Einzelhandelsumsätze Kanadas m/m zeigen die Veränderungen des von Einzelhändlern an Haushalte verkauften Warenvolumens (in monetären Werten) im angegebenen Monat im Vergleich zum Vormonat. Der Indikator wird auf der Grundlage einer Befragung von Einzelhandelsgeschäften unterschiedlicher Art und Größe berechnet. Die Berechnung umfasst große Supermärkte und kleine Läden sowie separate E-Commerce-Verkäufe im Einzelhandel. Nicht in die Berechnung einbezogen sind Automatenbetreiber, Kraftstoffhändler und andere Direktvertriebsunternehmen. Der berechnete Index ist saisonbereinigt, da einige Monate als Spitzenzeiten der Einzelhandelsumsätze gelten.
Die Einzelhandelsumsätze sind ein wichtiger monatlicher Indikator für das Verbraucherverhalten in Kanada. Sie sind auch ein wichtiger Bestandteil des BIP. Die Bank of Canada berücksichtigt diesen Indikator bei der Zinsentscheidung. Unternehmen nutzen den Einzelhandelsumsatzindex, um die operative Effizienz zu verfolgen und Investitionsstrategien vorzubereiten.
Die Veröffentlichung des Einzelhandelsumsatzberichts kann sich auf die Kurse des kanadischen Dollars auswirken. Eine Verlangsamung des Wachstums der Einzelhandelsumsätze zeigt, dass die Verbraucher ihr Ausgabenniveau gesenkt haben. Dies kann zu einem Rückgang der Wirtschaftstätigkeit führen und sich negativ auf den kanadischen Dollar auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Kanada, Einzelhandelsumsatz m/m (Canada Retail Sales m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites