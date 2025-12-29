Der kanadische Preisindex der Rohstoffe (RMPI) y/y misst die Preisänderung der von den Herstellern gekauften Rohstoffe des angegebenen Monats im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres. Anders als der Erzeugerpreisindex beinhaltet der RMPI auch Einkäufe außerhalb Kanadas. Die Berechnung umfasst alle Kosten, die dem Käufer entstehen, wenn er eine Ware zum Gate bringt, einschließlich der Transportkosten, der gezahlten Nettosteuern und der Zollgebühren. Die Rohstoffpreise beinhalten die Energiekosten.

Der RMPI wird anhand der folgenden Daten berechnet: 79% der Daten stammen aus administrativen Quellen, 18% aus direkten Erhebungen und 3% aus Proxy-Imputationen.

RMPI wird zusammen mit einem anderen wichtigen Index, dem IPPI, veröffentlicht, er erfüllt viele ähnlich Informationsbedürfnisse von Analysten. Der Indikator spiegelt die Entwicklung der Preise für eine Gruppe wichtiger Vorprodukte für in Kanada hergestellte Waren wider.

Der Indikator zeigt die Höhe der Inflation. Er ist ein Frühindikator für die kurzfristige Produktionstätigkeit. Auch der Rohstoffpreisindex ist ein führender Indikator für die Verbraucherpreise auf dem kanadischen Markt: Ein Anstieg der Herstellerkosten wird zu einem Anstieg der Preise für Endprodukte führen.

Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die kanadischen Dollarnotierungen auswirken.

Grafik der letzten Werte: