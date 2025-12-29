Wirtschaftskalender
Kanada, Rohstoffpreisindex (RMPI) y/y (Canada Raw Materials Price Index (RMPI) y/y)
|Niedrig
|6.4%
|1.8%
|
5.8%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|2.5%
|
6.4%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der kanadische Preisindex der Rohstoffe (RMPI) y/y misst die Preisänderung der von den Herstellern gekauften Rohstoffe des angegebenen Monats im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres. Anders als der Erzeugerpreisindex beinhaltet der RMPI auch Einkäufe außerhalb Kanadas. Die Berechnung umfasst alle Kosten, die dem Käufer entstehen, wenn er eine Ware zum Gate bringt, einschließlich der Transportkosten, der gezahlten Nettosteuern und der Zollgebühren. Die Rohstoffpreise beinhalten die Energiekosten.
Der RMPI wird anhand der folgenden Daten berechnet: 79% der Daten stammen aus administrativen Quellen, 18% aus direkten Erhebungen und 3% aus Proxy-Imputationen.
RMPI wird zusammen mit einem anderen wichtigen Index, dem IPPI, veröffentlicht, er erfüllt viele ähnlich Informationsbedürfnisse von Analysten. Der Indikator spiegelt die Entwicklung der Preise für eine Gruppe wichtiger Vorprodukte für in Kanada hergestellte Waren wider.
Der Indikator zeigt die Höhe der Inflation. Er ist ein Frühindikator für die kurzfristige Produktionstätigkeit. Auch der Rohstoffpreisindex ist ein führender Indikator für die Verbraucherpreise auf dem kanadischen Markt: Ein Anstieg der Herstellerkosten wird zu einem Anstieg der Preise für Endprodukte führen.
Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die kanadischen Dollarnotierungen auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Kanada, Rohstoffpreisindex (RMPI) y/y (Canada Raw Materials Price Index (RMPI) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
