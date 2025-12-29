Kanadas Arbeitslosenrate ist der Prozentsatz der Arbeitslosen in Relation zur gesamten Erwerbsbevölkerung. Als arbeitslos gelten Menschen, die ohne eine Arbeitsstelle in den letzten vier Wochen aktiv nach einer Arbeit suchten.

Die Arbeitslosenzahlen werden auf der Grundlage einer regelmäßigen landesweiten Bevölkerungsbefragung berechnet. Die Umfrage wird landesweit durchgeführt. Die folgenden Kategorien sind in der Umfrage nicht enthalten:

Personen, die in Reservaten und anderen Siedlungen der Ureinwohner in den Provinzen leben

Vollzeit-Mitglieder der kanadischen Streitkräfte.

Personen, die in extrem abgelegenen Gebieten mit sehr geringer Bevölkerungsdichte leben.

Die Besonderheit der kanadischen Arbeitslosenberechnung besteht darin, dass die Arbeitskräfteerhebung auch 15-Jährige umfasst, im Gegensatz zu den meisten anderen entwickelten Ländern, in denen die Erwerbsbevölkerung Bürger über 15 Jahre sein muss. Die Berechnungsmethodik in Kanada umfasst auch die Berechnung von Stellenanzeigen in der Presse und auf Internetportalen, während in den USA und Europa nur offiziell bei staatlichen Stellen registrierte Personen als arbeitslos gelten.

Die dargestellten Daten sind saisonbereinigt.

Die Arbeitslosenquote ist der Hauptindikator für den Arbeitsmarkt und einer der wichtigsten Indikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Das Wachstum der Arbeitslosigkeit wird als ein führender Indikator für den Rückgang der Konsumtätigkeit angesehen. Die Bank of Canada verwendet Arbeitslosenzahlen bei der Erstellung von Schätzungen und Prognosen. Auch die Arbeitslosenquote beeinflusst die Zinsentscheidung der BoC. Je niedriger die Arbeitslosenquote, desto günstiger wirkt sie sich auf die kanadischen Dollarnotierungen aus.

Grafik der letzten Werte: