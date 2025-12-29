Wirtschaftskalender
Kanada, Hypotheken- und Immobilienfirmen (CMHC) Baubeginne (CMHC Canada Housing Starts)
|Mittel
|254.058 K
|254.453 K
|
232.245 K
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|236.209 K
|
254.058 K
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Baubeginne der "Canada Mortgage and Housing Corporation" (CMHC) messen die Zahl während des Berichtsmonats begonnener Bauprojekte. Der Indikator charakterisiert die Aktivität auf dem Wohnungsmarkt und in verwandten Sektoren, einschließlich Banken (Hypothekarkredite), Baugewerbe etc.
Der Indikator wird von der Canada Mortgage and Housing Corporation berechnet. Die Datenbank umfasst mehr als 14.000 Wohneinheiten.
Die Baubeginne für den Wohnungsbau werden selten absolut interpretiert, da der Bau stark von den Wetterbedingungen, der geographischen Lage in der Region und der Jahreszeit abhängt. Deshalb messen Analysten die Indexveränderung in der Regel über mehrere Monate. Ökonomen achten bei der Interpretation des Indikators besonders auf die folgenden Referenzpunkte:
- ein Anstieg der Nachfrage nach neuen Häusern deutet auf das Wachstum der Bevölkerung Wohlfahrt hin.
- Eine Zunahme des Wohnungsneubaus führt zu einer Zunahme der Beschäftigung in der Bauwirtschaft.
- eine Zunahme der Nachfrage nach neuen Häusern kann zu einer erhöhten Nachfrage nach anderen Produkten führen, die für neue Hauskäufer benötigt werden, wie z.B. neue Möbel, Geräte etc. Dies kann die Verbrauchertätigkeit anregen und die Preisindizes beeinflussen.
- der Indikator Wachstum kann zu einem Anstieg des Immobilienmarktes führen.
Unter Berücksichtigung der oben genannten Punkte können sich höhere Werte der Wohnungsbaubeginne positiv auf die kanadischen Dollarnotierungen auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Kanada, Hypotheken- und Immobilienfirmen (CMHC) Baubeginne (CMHC Canada Housing Starts)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites