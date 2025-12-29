Die Baubeginne der "Canada Mortgage and Housing Corporation" (CMHC) messen die Zahl während des Berichtsmonats begonnener Bauprojekte. Der Indikator charakterisiert die Aktivität auf dem Wohnungsmarkt und in verwandten Sektoren, einschließlich Banken (Hypothekarkredite), Baugewerbe etc.

Der Indikator wird von der Canada Mortgage and Housing Corporation berechnet. Die Datenbank umfasst mehr als 14.000 Wohneinheiten.

Die Baubeginne für den Wohnungsbau werden selten absolut interpretiert, da der Bau stark von den Wetterbedingungen, der geographischen Lage in der Region und der Jahreszeit abhängt. Deshalb messen Analysten die Indexveränderung in der Regel über mehrere Monate. Ökonomen achten bei der Interpretation des Indikators besonders auf die folgenden Referenzpunkte:

ein Anstieg der Nachfrage nach neuen Häusern deutet auf das Wachstum der Bevölkerung Wohlfahrt hin.

Eine Zunahme des Wohnungsneubaus führt zu einer Zunahme der Beschäftigung in der Bauwirtschaft.

eine Zunahme der Nachfrage nach neuen Häusern kann zu einer erhöhten Nachfrage nach anderen Produkten führen, die für neue Hauskäufer benötigt werden, wie z.B. neue Möbel, Geräte etc. Dies kann die Verbrauchertätigkeit anregen und die Preisindizes beeinflussen.

der Indikator Wachstum kann zu einem Anstieg des Immobilienmarktes führen.

Unter Berücksichtigung der oben genannten Punkte können sich höhere Werte der Wohnungsbaubeginne positiv auf die kanadischen Dollarnotierungen auswirken.

Grafik der letzten Werte: