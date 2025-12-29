KalenderKategorien

Kanada, Hypotheken- und Immobilienfirmen (CMHC) Baubeginne (CMHC Canada Housing Starts)

Land:
Kanada
CAD, Kanadischer Dollar
Quelle:
Canada Mortgage and Housing Corporation
Sektor:
Bau
Mittel 254.058 K 254.453 K
232.245 K
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
236.209 K
254.058 K
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Baubeginne der "Canada Mortgage and Housing Corporation" (CMHC) messen die Zahl während des Berichtsmonats begonnener Bauprojekte. Der Indikator charakterisiert die Aktivität auf dem Wohnungsmarkt und in verwandten Sektoren, einschließlich Banken (Hypothekarkredite), Baugewerbe etc.

Der Indikator wird von der Canada Mortgage and Housing Corporation berechnet. Die Datenbank umfasst mehr als 14.000 Wohneinheiten.

Die Baubeginne für den Wohnungsbau werden selten absolut interpretiert, da der Bau stark von den Wetterbedingungen, der geographischen Lage in der Region und der Jahreszeit abhängt. Deshalb messen Analysten die Indexveränderung in der Regel über mehrere Monate. Ökonomen achten bei der Interpretation des Indikators besonders auf die folgenden Referenzpunkte:

  • ein Anstieg der Nachfrage nach neuen Häusern deutet auf das Wachstum der Bevölkerung Wohlfahrt hin.
  • Eine Zunahme des Wohnungsneubaus führt zu einer Zunahme der Beschäftigung in der Bauwirtschaft.
  • eine Zunahme der Nachfrage nach neuen Häusern kann zu einer erhöhten Nachfrage nach anderen Produkten führen, die für neue Hauskäufer benötigt werden, wie z.B. neue Möbel, Geräte etc. Dies kann die Verbrauchertätigkeit anregen und die Preisindizes beeinflussen.
  • der Indikator Wachstum kann zu einem Anstieg des Immobilienmarktes führen.

Unter Berücksichtigung der oben genannten Punkte können sich höhere Werte der Wohnungsbaubeginne positiv auf die kanadischen Dollarnotierungen auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Kanada, Hypotheken- und Immobilienfirmen (CMHC) Baubeginne (CMHC Canada Housing Starts)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
254.058 K
254.453 K
232.245 K
Okt 2025
232.765 K
280.262 K
279.174 K
Sep 2025
279.234 K
253.325 K
244.543 K
Aug 2025
245.791 K
255.491 K
293.537 K
Jul 2025
294.085 K
250.043 K
283.523 K
Jun 2025
283.734 K
244.771 K
282.705 K
Mai 2025
279.510 K
248.538 K
280.181 K
Apr 2025
278.606 K
240.798 K
214.205 K
Mär 2025
214.155 K
245.482 K
221.405 K
Feb 2025
229.030 K
246.585 K
239.322 K
Jan 2025
239.739 K
246.419 K
232.492 K
Dez 2024
231.468 K
246.992 K
267.140 K
Nov 2024
262.443 K
245.952 K
242.207 K
Okt 2024
240.761 K
247.213 K
223.391 K
Sep 2024
223.808 K
238.954 K
213.012 K
Aug 2024
217.405 K
258.596 K
279.804 K
Jul 2024
279.509 K
249.117 K
241.643 K
Jun 2024
241.672 K
248.939 K
264.929 K
Mai 2024
264.506 K
248.447 K
241.111 K
Apr 2024
240.229 K
247.478 K
242.267 K
Mär 2024
242.195 K
238.914 K
260.047 K
Feb 2024
253.468 K
236.401 K
223.176 K
Jan 2024
223.589 K
231.075 K
248.968 K
Dez 2023
249.255 K
196.520 K
210.918 K
Nov 2023
212.624 K
273.279 K
272.264 K
Okt 2023
274.681 K
262.264 K
270.669 K
Sep 2023
270.466 K
254.293 K
250.383 K
Aug 2023
252.787 K
268.631 K
255.232 K
Jul 2023
254.966 K
242.695 K
283.498 K
Jun 2023
281.373 K
231.960 K
200.018 K
Mai 2023
202.494 K
228.937 K
261.357 K
Apr 2023
261.559 K
228.937 K
213.780 K
Mär 2023
213.865 K
229.973 K
240.927 K
Feb 2023
243.959 K
232.033 K
216.514 K
Jan 2023
215.365 K
256.785 K
248.296 K
Dez 2022
248.625 K
266.211 K
263.022 K
Nov 2022
264.159 K
292.180 K
264.581 K
Okt 2022
267.055 K
297.384 K
298.811 K
Sep 2022
299.589 K
292.474 K
270.397 K
Aug 2022
267.443 K
291.472 K
275.158 K
Jul 2022
275.329 K
282.444 K
272.381 K
Jun 2022
273.841 K
261.333 K
282.188 K
Mai 2022
287.257 K
243.012 K
265.734 K
Apr 2022
267.330 K
229.960 K
248.389 K
Mär 2022
246.243 K
226.839 K
250.246 K
Feb 2022
247.256 K
226.837 K
229.185 K
Jan 2022
230.754 K
238.695 K
238.405 K
Dez 2021
236.106 K
253.687 K
303.813 K
Nov 2021
301.279 K
241.659 K
238.366 K
Okt 2021
236.554 K
256.864 K
249.922 K
