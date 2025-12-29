Das BIP y/y spiegelt die Veränderungen des Gesamtwertes aller in Kanada im laufenden Quartal produzierten Waren und Dienstleistungen im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres wider. Bei der Berechnung werden der private Konsum, die Staatsausgaben, die Ausgaben aller Unternehmen und die Nettoexporte des Landes berücksichtigt. Das BIP-Wachstum kann sich positiv auf die CAD-Kurse auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Kanada Bruttoinlandsprodukt (BIP) y/y (Canada Gross Domestic Product (GDP) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.