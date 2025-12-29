KalenderKategorien

Ivey Einkaufsmanagerindex (PMI) n.s.a. (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI) n.s.a.)

Land:
Kanada
CAD, Kanadischer Dollar
Quelle:
Ivey Business School
Sektor:
Geschäft
Mittel 44.5
51.7
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Der kanadische Ivey Einkaufsmanagerindex (PMI) n.s.a. ist ein Maß der Wirtschaftstätigkeit des letzten Monats berechnet von der Ivey School of Business.

Der Indikator basiert auf einer Umfrage unter den Einkaufsmanager von Unternehmungen des privaten und öffentlichen Sektors. Befragt werden Vertreter von mehreren hundert nach ihrer Aktivität und geographischen Lage ausgewählten Unternehmungen. Gefragt wird, ob Käufe, Beschäftigung, Lieferungen und Preise in ihrem Sektor im Berichtsmonat sich verbesserten, verschlechterten oder gleich blieben. Die Antworten auf die Fragen enthalten keine quantitative Bewertungen, die Befragten bewerten ihr Handeln schlicht nach "mehr", "weniger" oder "unverändert" im Vergleich zum Vormonat.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen.

Den befragten Unternehmen werden individuelle Gewichte zugeordnet. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.

PMI ist einer der wichtigsten Indizes, die von Analysten genau beobachtet werden. Er liefert operative Informationen für das gesamte verarbeitende Gewerbe. Er wird als Frühindikator für Produktion und Inflation interpretiert. Das Wachstum des Index ist ein Indiz für günstige Veränderungen der Marktbedingungen und kann als positiv für den kanadischen Dollar angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Ivey Einkaufsmanagerindex (PMI) n.s.a. (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI) n.s.a.)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
44.5
51.7
Okt 2025
51.7
61.6
Sep 2025
61.6
50.0
Aug 2025
50.0
54.6
Jul 2025
54.6
54.6
Jun 2025
54.6
53.8
Mai 2025
53.8
52.3
Apr 2025
52.3
55.6
Mär 2025
55.6
53.6
Feb 2025
53.6
46.2
Jan 2025
46.2
44.3
Dez 2024
44.3
49.7
Nov 2024
49.7
52.2
Okt 2024
52.2
54.5
Sep 2024
54.5
50.3
Aug 2024
50.3
55.3
Jul 2024
55.3
62.4
Jun 2024
62.4
59.1
Mai 2024
59.1
65.7
Apr 2024
65.7
63.0
Mär 2024
63.0
56.3
Feb 2024
56.3
54.4
Jan 2024
54.4
43.7
Dez 2023
43.7
53.2
Nov 2023
53.2
51.9
Okt 2023
51.9
54.2
Sep 2023
54.2
56.8
Aug 2023
56.8
45.2
Jul 2023
45.2
53.4
Jun 2023
53.4
60.1
Mai 2023
60.1
55.6
Apr 2023
55.6
65.2
Mär 2023
65.2
50.8
Feb 2023
50.8
54.7
Jan 2023
54.7
40.6
Dez 2022
40.6
51.5
Nov 2022
51.5
51.4
Okt 2022
51.4
55.9
Sep 2022
55.9
57.1
Aug 2022
57.1
53.2
Jul 2022
53.2
57.8
Jun 2022
57.8
66.7
Mai 2022
66.7
68.0
Apr 2022
68.0
68.4
Mär 2022
68.4
62.2
Feb 2022
62.2
57.4
Jan 2022
57.4
51.1
Dez 2021
51.1
61.2
Nov 2021
61.2
61.2
Okt 2021
61.2
64.5
12345
