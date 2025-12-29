Der kanadische Ivey Einkaufsmanagerindex (PMI) n.s.a. ist ein Maß der Wirtschaftstätigkeit des letzten Monats berechnet von der Ivey School of Business.

Der Indikator basiert auf einer Umfrage unter den Einkaufsmanager von Unternehmungen des privaten und öffentlichen Sektors. Befragt werden Vertreter von mehreren hundert nach ihrer Aktivität und geographischen Lage ausgewählten Unternehmungen. Gefragt wird, ob Käufe, Beschäftigung, Lieferungen und Preise in ihrem Sektor im Berichtsmonat sich verbesserten, verschlechterten oder gleich blieben. Die Antworten auf die Fragen enthalten keine quantitative Bewertungen, die Befragten bewerten ihr Handeln schlicht nach "mehr", "weniger" oder "unverändert" im Vergleich zum Vormonat.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen.

Den befragten Unternehmen werden individuelle Gewichte zugeordnet. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.

PMI ist einer der wichtigsten Indizes, die von Analysten genau beobachtet werden. Er liefert operative Informationen für das gesamte verarbeitende Gewerbe. Er wird als Frühindikator für Produktion und Inflation interpretiert. Das Wachstum des Index ist ein Indiz für günstige Veränderungen der Marktbedingungen und kann als positiv für den kanadischen Dollar angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: