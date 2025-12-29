Ausländische Wertpapierkäufe durch Kanadier spiegeln den Gesamtwert der Aktien, Anleihen und Geldmarktpapiere wider, die außerhalb Kanadas ausgegeben und von in Kanada ansässigen Personen im jeweiligen Monat gekauft wurden.

Die Statistik der internationalen Transaktionen umfasst Transaktionen zwischen allen Teilnehmern an internationalen Wertpapierkäufen. Bei den Transaktoren kann es sich um Unternehmen, Regierungen, Non-Profit-Organisationen und Einzelpersonen handeln.

Die Daten für die statistische Berechnung werden aus Fragebögen gesammelt. Informationen werden von Intermediären gesammelt, die als Broker oder Vermittler für diese Wertpapiere fungieren. In einigen Fällen engagieren sich Transaktoren (z.B. große institutionelle Investoren wie Pensionsfonds) auf eigene Rechnung, ohne einen Vermittler zu beauftragen. Diese werden direkt befragt. Zur Zeit gibt es ca. 25 solcher Großtransaktoren, die monatlich befragt werden. Auch 15 Transaktoren, die auf eigene Rechnung, aber in geringerem Umfang, handeln, werden vierteljährlich direkt befragt (die Daten werden dann extrapoliert). Außerdem werden 55 Anlagevermittler befragt.

Einerseits erhöhen ausländische Wertpapierkäufe durch Kanadier die Beteiligung der Kanadier an der internationalen Investitionsbörse und zeigen die Entwicklung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Andererseits hat dies aber auch Kapitalabflüsse zur Folge. Kanadische Einwohner müssen Devisen kaufen, um für ausländische Wertpapiere zu bezahlen. Daher kann ein Anstieg der ausländischen Wertpapierkäufe durch Kanadier einen negativen Einfluss auf die Kurse des kanadischen Dollars haben.

