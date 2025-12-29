Wirtschaftskalender
Kanada, Herstellerumsatz m/m (Canada Manufacturing Sales m/m)
|Niedrig
|-1.0%
|4.2%
|
3.6%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|0.0%
|
-1.0%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der kanadische Herstellerumsatz m/m misst in kanadischen Dollar die von kanadische Industrieunternehmen verkauften Waren im angegebenen Monat im Vergleich zum Vormonat.
Statistics Canada berechnet den Indikator auf der Grundlage der Ergebnisse einer monatlichen Umfrage bei den produzierenden Unternehmen. Seit März 2017 veröffentlicht die monatliche Erhebung der Hersteller Schätzungen auf Branchenebene für preisdeflationierte Verkäufe von Industriegütern. Darüber hinaus spiegelt die Erhebung Daten zu Vorräten, Auftragseingängen und ausstehenden Fertigungsaufträgen wider. Die Stichprobenerhebung erstreckt sich auf alle Industriesektoren Kanadas, einschließlich Nahrungsmittelproduktion, Tabak- und Getränkeproduktion, Textil- und Lederproduktion, chemische Industrie, Automobilindustrie, Verarbeitung von Mineralien, elektrische Produkte usw.
Die komplexe Analyse der Erhebungsdaten spiegelt den Zustand der kanadischen Industrie wider. Der Umsatzindikator wird bei der Berechnung des nationalen BIP und auch als Bestandteil von zusammengesetzten Wirtschaftsindikatoren verwendet. Das Umsatzwachstum deutet auf eine Zunahme der Produktionstätigkeit hin.
Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die Kurse des CAD auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Kanada, Herstellerumsatz m/m (Canada Manufacturing Sales m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
