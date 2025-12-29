Die kanadische Erwerbsquote ist der Prozentsatz der arbeitsfähigen Bevölkerung Kanadas (15 Jahre oder älter), die eine Beschäftigung haben oder aktiv danach suchen, im Verhältnis zum Gesamtumfang dieser Bevölkerungsgruppe.

Der Indikator gilt als Maß für den aktiven Teil der gesamten Erwerbsbevölkerung des Landes. Z.B. können viele Einzelpersonen in den ökonomischen Rezessionbedingungen entmutigt erhalten und stoppen, Beschäftigung zu suchen. Damit sind solche Personen von der Erwerbsbevölkerung ausgeschlossen. Statistiken bestätigen diese Logik: Während der Rezession ist der Anteil der Erwerbsbevölkerung spürbar zurückgegangen. Auch Studenten, Hausfrauen, Häftlinge und Rentner gehören nicht zur Erwerbsbevölkerung.

Der Indikator wird in der Regel zusammen mit Arbeitslosenrate analysiert, da Personen, die als arbeitslos eingestuft werden, möglicherweise keine aktiven Arbeitsmarktteilnehmer sind. Auf der anderen Seite können Arbeitslose ein Einkommen haben und an wirtschaftlichen Prozessen teilnehmen. Diese Kategorie kann Rentner umfassen, die ihre Ersparnisse ausgeben, oder Studenten, die versuchen, Erfahrungen zu sammeln, um später in den Arbeitsmarkt einzusteigen.

Der Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung kann durch strukturelle soziale Veränderungen verringert werden, nicht nur durch die allgemeine wirtschaftliche Gesundheit. Beispielsweise führt der Anstieg der Geburtenrate zu einem Rückgang der Zahl der erwerbstätigen Frauen.

Die parallele Interpretation des Anteils der Erwerbsbevölkerung und der Arbeitslosenquote ermöglicht ein besseres Verständnis der allgemeinen Beschäftigungsentwicklung in der Wirtschaft.

