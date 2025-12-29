Kanada Importe spiegeln den Wert der importierten Waren in US-Dollar im angegebenen Monat wider. Die Berechnung in US-Dollar des Importwertes ermöglicht einen korrekten Vergleich der kanadischen Importe mit anderen Ländern und eine korrekte Auswertung der Handelsstatistik. Ökonomen nutzen den Indikator, um die Struktur und Intensität der Handelsströme zu bewerten.

Ein Handelsdefizit entsteht, wenn mehr Waren und Dienstleistungen importiert als exportiert werden. Für Länder mit hoch entwickelten Volkswirtschaften wie die Kanada bedeutet dies, dass die arbeitsintensive Produktion ins Ausland verlagert wird, was die Inflation bremst und den hohen Lebensstandard aufrechterhält. Ein Handelsdefizit wird in diesen Fällen durch andere Methoden der wirtschaftlichen Interaktion abgedeckt, beispielsweise durch die Ausgabe von Schuldtiteln.

Eine Veränderung des Importvolumens ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage. Dieser Indikator ist ein wesentlicher Bestandteil des BIP des Landes.

Die Auswirkungen der Importe auf die kanadischen Dollarnotierungen sind nicht eindeutig und hängen vom Kontext der Konjunkturzyklen und anderer Wirtschaftsindikatoren wie der Produktionsdynamik ab. Im Allgemeinen müssen Einwohner Kanadas den kanadischen Dollar verkaufen und Fremdwährung kaufen, um an den Lieferanten für Importlieferungen zu zahlen. Ein starker Anstieg des Importvolumens kann sich daher negativ auf die Kurse des CAD auswirken. Der Einfluss dieser Handelsbilanzkomponente auf die Volatilität des CAD ist jedoch meist kurzfristiger Natur.

Grafik der letzten Werte: