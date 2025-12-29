Der getrimmte Verbraucherpreisindex y/y spiegelt die prozentualen Veränderungen der Preise für Waren und Dienstleistungen aus Verbrauchersicht im angegebenen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Der Index bewertet einen Warenkorb von Waren und Dienstleistungen, die den größten Teil der Haushaltsausgaben ausmachen. VPI-Komponenten mit den niedrigsten monatlichen Preisänderungsraten sind von der Berechnung ausgeschlossen. Der getrimmte VPI dient als Maß für die Konsumentenstimmung und die nationale Inflation. Das getrimmte VPI-Wachstum kann als positiv für die Kurse des kanadischen Dollars angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Kanada Getrimmter CPI y/y (Canada Trimmed CPI y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.