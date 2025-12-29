Die Unternehmensgewinne Kanadas q/q spiegeln eine Veränderung der Gewinne der kanadischen Unternehmen vor Steuern im angegebenen Quartal im Vergleich zum Vorquartal wider. Er wird auf Basis der Quartalsfinanzberichte kanadischer Unternehmen berechnet und spiegelt zusätzlich die Statistiken der staatlichen statistischen Ämter wider. Die Gesamtgewinne der Unternehmen werden auf der Grundlage offener Daten über Aktiva, Passiva, Einnahmen und Ausgaben der Unternehmen geschätzt.

Die Berechnung der kanadischen Unternehmensgewinne dient zwei großen Zielen. Die erste misst die finanzielle Stabilität und Leistung von Kapitalgesellschaften nach Branchen. Die kanadische Wirtschaft ist in Sektoren unterteilt, zu denen finanzielle Kapitalgesellschaften, der Sektor der nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften, der öffentliche Sektor, Haushalte und gemeinnützige Einrichtungen gehören. Ihre Leistungsdaten zeigen Trends in der Vermögensbildung und -verteilung sowie der Finanzierung der Wirtschaftstätigkeit auf. Der Unternehmensgewinn zeigt die mittelfristige Aktivität der kanadischen Industrie und liefert auch wichtige Informationen für Investoren.

Das zweite große Ziel besteht darin, Informationen für die Bewertung der Zahlungsbilanz und der in der Wirtschaft zirkulierenden Finanzmittel des Landes bereitzustellen.

Die Fremdkapitalzinsen werden von der Berechnung nicht berücksichtigt.

Das Wachstum der Unternehmensgewinne kann als positiv für den kanadischen Dollar angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: