Kanada, Baubewilligungen m/m (Canada Building Permits m/m)

Land:
Kanada
CAD, Kanadischer Dollar
Quelle:
Statistics Canada
Sektor:
Geschäft
Mittel 14.9% 5.3%
5.9%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
8.5%
14.9%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Baugenehmigungen Kanadas m/m weisen auf eine Änderung der Anzahl der von kanadischen Kommunen erteilten Genehmigungen für neue Bauprojekte hin. Der Indikator wird als Veränderung des Berichtsmonats gegenüber dem vorhergehenden berechnet.

Die Indikatorberechnung umfasst den Wohnungsbau, den Nichtwohnungsbau und den Nichtwohnungsbau (Brücken, Überführungen etc.).

Die Daten für die statistische Berechnung stammen aus einer Umfrage bei kanadischen Gemeinden, die Genehmigungen erteilen. Die Zahl der derzeit befragten Gemeinden beträgt ca. 2.400, die alle Provinzen und Territorien Kanadas repräsentieren. Die Indikatorendaten sind saisonbereinigt, da der Bausektor auf saisonale Veränderungen reagiert.

Dies ist ein Frühindikator für die kanadische Bauwirtschaft. Die Baugenehmigungsstatistik liefert quartalsweise und jährlich Quelldaten für die Berechnung der Baukosten und die Bewertung des Nettoanlagevermögens im Land. Analysten sehen das Lesewachstum positiv für den Bausektor und verwandte Branchen (z.B. Baustoffproduktion, Hypothekarkreditsektor, Arbeitsmarkt, usw.).

Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die kanadischen Dollarnotierungen auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Kanada, Baubewilligungen m/m (Canada Building Permits m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
14.9%
5.3%
5.9%
Sep 2025
4.5%
-4.3%
-4.0%
Aug 2025
-1.2%
1.5%
-1.1%
Jul 2025
-0.1%
-0.4%
-9.5%
Jun 2025
-9.0%
4.7%
12.8%
Mai 2025
12.0%
2.6%
-6.8%
Apr 2025
-6.6%
-0.9%
-5.3%
Mär 2025
-4.1%
-14.0%
4.9%
Feb 2025
2.9%
-28.2%
-4.3%
Jan 2025
-3.2%
-5.1%
11.6%
Dez 2024
11.0%
0.8%
-5.6%
Nov 2024
-5.9%
-15.0%
-4.1%
Okt 2024
-3.1%
-5.9%
11.5%
Sep 2024
11.5%
-4.5%
-6.3%
Aug 2024
-7.0%
-0.3%
20.8%
Jul 2024
22.1%
6.8%
-13.0%
Jun 2024
-13.9%
5.4%
-12.7%
Mai 2024
-12.2%
2.0%
23.4%
Apr 2024
20.5%
-1.3%
-12.3%
Mär 2024
-11.7%
-9.6%
8.9%
Feb 2024
9.3%
-1.7%
12.9%
Jan 2024
13.5%
5.6%
-11.5%
Dez 2023
-14.0%
-1.7%
-5.0%
Nov 2023
-3.9%
3.1%
3.0%
Okt 2023
2.3%
0.4%
-8.1%
Sep 2023
-6.5%
-2.1%
4.3%
Aug 2023
3.4%
-2.0%
-3.8%
Jul 2023
-1.5%
8.7%
7.5%
Jun 2023
6.1%
-6.8%
12.6%
Mai 2023
10.5%
-2.4%
-21.0%
Apr 2023
-18.8%
0.5%
12.3%
Mär 2023
11.3%
-4.7%
5.5%
Feb 2023
8.6%
1.6%
-3.7%
Jan 2023
-4.0%
3.8%
-7.7%
Dez 2022
-7.3%
-2.2%
14.9%
Nov 2022
14.1%
3.7%
-5.3%
Okt 2022
-1.4%
-2.0%
-18.2%
Sep 2022
-17.5%
-0.3%
12.0%
Aug 2022
11.9%
-0.8%
-7.3%
Jul 2022
-6.6%
2.2%
-0.6%
Jun 2022
-1.5%
-0.7%
1.6%
Mai 2022
2.3%
-3.8%
-1.0%
Apr 2022
-0.6%
6.1%
-6.3%
Mär 2022
-9.3%
6.0%
24.6%
Feb 2022
21.0%
0.2%
-8.2%
Jan 2022
-8.8%
0.1%
-2.3%
Dez 2021
-1.9%
0.1%
7.6%
Nov 2021
6.8%
-0.5%
2.4%
Okt 2021
1.3%
0.7%
4.1%
Sep 2021
4.3%
0.0%
-2.0%
