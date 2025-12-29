KalenderKategorien

Ivey Einkaufsmanagerindex (PMI) (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Kanada
CAD, Kanadischer Dollar
Quelle:
Ivey Business School
Sektor:
Geschäft
Mittel 48.4 54.7
52.4
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Der kanadische Einkaufsmanagerindex von Ivey (PMI) zeigt die Wirtschaftstätigkeit des letzten Monats berechnet von der Ivey School of Business.

Der Indikator basiert auf einer Umfrage unter den Einkaufsmanager von Unternehmungen des privaten und öffentlichen Sektors. Befragt werden Vertreter von mehreren hundert nach ihrer Aktivität und geographischen Lage ausgewählten Unternehmungen. Gefragt wird, ob Käufe, Beschäftigung, Lieferungen und Preise in ihrem Sektor im Berichtsmonat sich verbesserten, verschlechterten oder gleich blieben. Die Antworten auf die Fragen enthalten keine quantitative Bewertungen, die Befragten bewerten ihr Handeln schlicht nach "mehr", "weniger" oder "unverändert" im Vergleich zum Vormonat.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen.

Der Index ist saisonbereinigt. Den befragten Unternehmen werden individuelle Gewichte zugeordnet. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.

PMI ist einer der wichtigsten Indizes, die von Analysten genau beobachtet werden. Er liefert operative Informationen für das gesamte verarbeitende Gewerbe. Er wird als Frühindikator für Produktion und Inflation interpretiert. Das Wachstum des Index ist ein Indiz für günstige Veränderungen der Marktbedingungen und kann als positiv für den kanadischen Dollar angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Ivey Einkaufsmanagerindex (PMI) (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
48.4
54.7
52.4
Okt 2025
52.4
54.2
59.8
Sep 2025
59.8
52.2
50.1
Aug 2025
50.1
54.0
55.8
Jul 2025
55.8
52.7
53.3
Jun 2025
53.3
51.4
48.9
Mai 2025
48.9
52.4
47.9
Apr 2025
47.9
51.8
51.3
Mär 2025
51.3
55.4
55.3
Feb 2025
55.3
48.5
47.1
Jan 2025
47.1
52.9
54.7
Dez 2024
54.7
52.1
52.3
Nov 2024
52.3
51.5
52.0
Okt 2024
52.0
53.7
53.1
Sep 2024
53.1
56.4
48.2
Aug 2024
48.2
57.9
57.6
Jul 2024
57.6
56.5
62.5
Jun 2024
62.5
54.0
52.0
Mai 2024
52.0
58.8
63.0
Apr 2024
63.0
53.9
57.5
Mär 2024
57.5
52.1
53.9
Feb 2024
53.9
56.4
56.5
Jan 2024
56.5
55.5
56.3
Dez 2023
56.3
54.0
54.7
Nov 2023
54.7
53.2
53.4
Okt 2023
53.4
53.2
53.1
Sep 2023
53.1
51.8
53.5
Aug 2023
53.5
52.1
48.6
Jul 2023
48.6
52.7
50.2
Jun 2023
50.2
53.5
53.5
Mai 2023
53.5
54.2
56.8
Apr 2023
56.8
54.8
58.2
Mär 2023
58.2
56.1
51.6
Feb 2023
51.6
57.7
60.1
Jan 2023
60.1
55.2
49.3
Dez 2022
33.4
60.9
51.4
Nov 2022
51.4
61.3
50.1
Okt 2022
50.1
61.3
59.5
Sep 2022
59.5
60.9
60.9
Aug 2022
60.9
61.1
49.6
Jul 2022
49.6
61.7
62.2
Jun 2022
62.2
61.2
72.0
Mai 2022
72.0
61.0
66.3
Apr 2022
66.3
67.6
74.2
Mär 2022
74.2
55.7
60.6
Feb 2022
60.6
47.8
50.7
Jan 2022
50.7
63.2
45.0
Dez 2021
45.0
64.0
61.2
Nov 2021
61.2
63.8
59.3
Okt 2021
59.3
62.7
70.4
