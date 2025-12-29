Wirtschaftskalender
Kanada, Preisindex der Industrieproduktion (IPPI) y/y (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) y/y)
|Niedrig
|6.1%
|4.8%
|
5.7%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|5.6%
|
6.1%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der kanadische Erzeugerpreisindex y/y misst die Preisänderung der von inländischen Herstellern erzeugten und verkauften Waren des angegebenen Monats im Vergleich selben Monat des Vorjahres. Die Berechnung basiert auf den Hersteller- statt den Verkaufspreisen. Alle indirekten Steuern (z.B. Lohnsteuer) und die Transportaufwendungen fließen nicht in die Berechnung ein.
Die Daten über die Preise von Industrieprodukten werden hauptsächlich durch elektronische Meldungen (90%) von etwa 1.100 Unternehmen erhoben. Die Stichprobe wird entsprechend der Klassifizierung der Hersteller nach Größe und Produkt zusammengestellt. Die Stichprobe wird in der Regel alle 5 Jahre überprüft, sie betrifft in erster Linie Warengruppen, die einer raschen Entwicklung unterliegen. Etwa 10% der Daten stammen aus anderen Quellen (zusätzlich zur Haupterhebung), wie z.B. Statistiken von staatlichen Stellen, andere Wirtschaftsindikatoren etc.
Der Indikator ist einer der wichtigsten Indikatoren für die wirtschaftliche Gesundheit. Sie misst Preisänderungen für in Kanada hergestellte Waren, die sowohl für den Inlandsverbrauch als auch für den Export bestimmt sind. Es bietet somit eine vollständige Beschreibung des kanadischen Verarbeitenden Gewerbes. Der gleiche Index wird für die Berechnung des realen BIP verwendet.
Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die Kurse des CAD auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Kanada, Preisindex der Industrieproduktion (IPPI) y/y (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites