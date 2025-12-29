KalenderKategorien

Kanada, Exporte (Canada Exports)

Land:
Kanada
CAD, Kanadischer Dollar
Quelle:
Statistics Canada
Sektor:
Handel
Niedrig $​64.231 B
$​60.404 B
Letzte Veröffentlichung
Vorherige
$​64.231 B
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Exporte Kanadas spiegeln den Wert der von Gebietsansässigen an Gebietsfremde verkauften Waren, ausgedrückt in US-Dollar, wider. Die Berechnung in US-Dollar des Exportwertes ermöglicht einen korrekten Vergleich der kanadischen Exporte mit anderen Ländern und eine korrekte Auswertung der Handelsstatistik. Ökonomen nutzen den Indikator, um die Struktur und Intensität der Handelsströme zu bewerten.

Wenn die Exporte die Importe übersteigen, entsteht ein Handelsüberschuss. Es ist ein Zeichen für ein hohes Produktionsniveau. Es zeigt auch, dass die Nation mehr Güter und Dienstleistungen produziert, als sie konsumieren kann.

Unter Kanadas Topexporten sind Rohstoffe einschließlich Öl. Ökonomen nutzen den Indikator, um die Struktur und Intensität der Handelsströme zu bewerten. Dieser Indikator ist ein wichtiger Bestandteil des BIP des Landes.

Die Auswirkungen der Exporte auf die kanadischen Dollarnotierungen sind jedoch nicht eindeutig und hängen vom Kontext der Konjunkturzyklen und anderer Wirtschaftsindikatoren wie der Produktionsdynamik ab. Zum Beispiel, in der Rezession der Wirtschaft, kann das Land beginnen, mehr zu exportieren, um Arbeitsplätze zu schaffen. Nichtansässige müssen den kanadischen Dollar kaufen, um an den Lieferanten für Exportlieferungen zu zahlen. Daher kann sich das Exportwachstum positiv auf die Kurse des CAD auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Kanada, Exporte (Canada Exports)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Sep 2025
$​64.231 B
$​60.404 B
Aug 2025
$​60.584 B
$​62.455 B
Jul 2025
$​61.861 B
$​61.304 B
Jun 2025
$​61.742 B
$​61.196 B
Mai 2025
$​60.805 B
$​60.118 B
Apr 2025
$​60.437 B
$​67.758 B
Mär 2025
$​69.895 B
$​70.036 B
Feb 2025
$​70.114 B
$​74.214 B
Jan 2025
$​74.465 B
$​70.593 B
Dez 2024
$​69.463 B
$​66.197 B
Nov 2024
$​66.106 B
$​64.682 B
Okt 2024
$​64.217 B
$​63.522 B
Sep 2024
$​63.880 B
$​63.958 B
Aug 2024
$​64.311 B
$​64.936 B
Jul 2024
$​65.658 B
$​65.918 B
Jun 2024
$​66.649 B
$​63.192 B
Mai 2024
$​62.445 B
$​64.108 B
Apr 2024
$​64.448 B
$​62.812 B
Mär 2024
$​62.564 B
$​66.097 B
Feb 2024
$​66.624 B
$​62.978 B
Jan 2024
$​62.285 B
$​63.372 B
Dez 2023
$​64.073 B
$​65.328 B
Nov 2023
$​65.738 B
$​66.166 B
Okt 2023
$​65.981 B
$​65.931 B
Sep 2023
$​67.029 B
$​65.278 B
Aug 2023
$​64.557 B
$​61.062 B
Jul 2023
$​60.417 B
$​59.970 B
Jun 2023
$​60.696 B
$​62.053 B
Mai 2023
$​61.529 B
$​63.961 B
Apr 2023
$​64.848 B
$​63.244 B
Mär 2023
$​63.563 B
$​63.996 B
Feb 2023
$​65.034 B
$​66.659 B
Jan 2023
$​67.023 B
$​64.316 B
Dez 2022
$​62.968 B
$​63.746 B
Nov 2022
$​64.371 B
$​65.893 B
Okt 2022
$​67.037 B
$​66.042 B
Sep 2022
$​66.366 B
$​65.487 B
Aug 2022
$​65.383 B
$​67.346 B
Jul 2022
$​68.250 B
$​70.227 B
Jun 2022
$​69.904 B
$​68.561 B
Mai 2022
$​68.436 B
$​65.712 B
Apr 2022
$​64.312 B
$​63.948 B
Mär 2022
$​63.628 B
$​59.839 B
Feb 2022
$​58.746 B
$​57.124 B
Jan 2022
$​56.618 B
$​56.716 B
Dez 2021
$​57.612 B
$​58.147 B
Nov 2021
$​58.572 B
$​56.420 B
Okt 2021
$​56.183 B
$​52.802 B
Sep 2021
$​53.000 B
$​54.260 B
Aug 2021
$​54.444 B
$​54.013 B
