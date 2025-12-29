Wirtschaftskalender
Kanada, Exporte (Canada Exports)
|Niedrig
|$64.231 B
|
$60.404 B
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|
$64.231 B
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Exporte Kanadas spiegeln den Wert der von Gebietsansässigen an Gebietsfremde verkauften Waren, ausgedrückt in US-Dollar, wider. Die Berechnung in US-Dollar des Exportwertes ermöglicht einen korrekten Vergleich der kanadischen Exporte mit anderen Ländern und eine korrekte Auswertung der Handelsstatistik. Ökonomen nutzen den Indikator, um die Struktur und Intensität der Handelsströme zu bewerten.
Wenn die Exporte die Importe übersteigen, entsteht ein Handelsüberschuss. Es ist ein Zeichen für ein hohes Produktionsniveau. Es zeigt auch, dass die Nation mehr Güter und Dienstleistungen produziert, als sie konsumieren kann.
Unter Kanadas Topexporten sind Rohstoffe einschließlich Öl. Ökonomen nutzen den Indikator, um die Struktur und Intensität der Handelsströme zu bewerten. Dieser Indikator ist ein wichtiger Bestandteil des BIP des Landes.
Die Auswirkungen der Exporte auf die kanadischen Dollarnotierungen sind jedoch nicht eindeutig und hängen vom Kontext der Konjunkturzyklen und anderer Wirtschaftsindikatoren wie der Produktionsdynamik ab. Zum Beispiel, in der Rezession der Wirtschaft, kann das Land beginnen, mehr zu exportieren, um Arbeitsplätze zu schaffen. Nichtansässige müssen den kanadischen Dollar kaufen, um an den Lieferanten für Exportlieferungen zu zahlen. Daher kann sich das Exportwachstum positiv auf die Kurse des CAD auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Kanada, Exporte (Canada Exports)".
