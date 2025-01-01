Die Stellungnahme der Bank of Canada zum Zinsentscheid enthält die Zinsentscheidung zusammen mit einer kurzen Erklärung der die Entscheidung beeinflussenden Faktoren. Sie gibt es acht Mal im Jahr und ist eines der wichtigsten Ereignisse, die den kanadische Dollar beeinflussen.

Der Zinsentscheid wird vom BoC-Verwaltungsrat übernommen. Der Verwaltungsrat trifft die Entscheidung anhand der Informationen des Ausschusses für die Überprüfung des Geldpolitisches Komitees und der vier Wirtschaftsabteilungen der Bank (sie sind für die Analyse der wirtschaftlichen Lage Kanadas, der internationalen Wirtschaft, der Finanzstabilität und der Finanzmärkte zuständig). Der Rat verwendet auch Datenreihen von Statistics Canada.

Der Entscheidungsprozess besteht aus fünf Phasen. Erstens stellen alle oben genannten Ausschüsse und Abteilungen eine Prognose über die aktuelle Situation und die Aussichten des Finanzsystems des Landes dar. Ein ausführliche Unterrichtung findet in Phase 2 statt, in der die gewonnenen Informationen besprochen werden. Dann erhält der Verwaltungsrat die endgültige Empfehlungen zur Geldpolitik von den Abteilungen der BoC und beginnt dann mit den internen Diskussionen. Danach trifft die BoC eine Entscheidung, gibt sie auf einer Pressekonferenz bekannt und veröffentlicht einen Zinsbericht.

Abhängig von den Inflationsbedingungen kann die BoC den Zinssatz entweder erhöhen (wenn die Inflation zu hoch ist), senken (im Falle einer Deflation) oder unverändert lassen (wenn die Inflation nahen beim Zielniveau bleibt). Der Zinssatz ist das wichtigste Instrument zur Regulierung der Inflation, das von der Bank of Canada eingeführt wird.

Eine Zinssatzänderung führt zur kurzfristigen Volatilität des kanadischen Dollar. Ein Anstieg des Zinssatzes gilt als positiv für die nationale Währung.