欧洲央行的利率决策是由欧洲央行(ECB)管理委员会在每六周举行一次的货币政策会议上做出的，并在会议结束后立即发布。这是欧元区最重要的宏观经济事件之一，它可能会影响欧元的报价。

连同存款利率一起，欧洲央行(ECB)的关键利率还包括主要再融资操作利率和边际贷款利率。再融资利率通常为欧元区金融体系提供大量流动性，并影响该地区的放贷活动。它代表了可能的最低利率，银行在欧洲央行(ECB)的流动性投标中表明了这一点。欧洲央行(ECB)通过此类投保为流动性提供了固定的再融资利率。

欧洲央行(ECB)根据通胀前景和经济增长，对再融资利率做出决定。利率越低，商业银行向欧洲央行(ECB)借款的成本就越低，因此消费者和企业贷款的利率也更低。因此，降低再融资利率会降低欧元，加速通货膨胀进程，为银行系统提供流动性的障碍。

降低欧洲央行(ECB)利率被视为对欧元不利。如果欧洲央行(ECB)提高再融资利率，这将导致欧元报价的增加。

最后值: