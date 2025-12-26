经济日历部分

经济日历

国家

欧盟服务业景气指标 (European Union Services Sentiment Indicator)

国家：
欧盟
EUR, 欧元
源：
欧盟委员会 (European Commission)
部门：
业务
低级别 5.7 3.3
4.2
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
6.5
5.7
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

服务业景气指标反映了欧元区服务业的商业前景。该指数是根据对大型服务业公司的调查，每月计算得出的。这个计算根据季节进行调整。

欧元区抽样规模约为1.8万家公司，代表欧元区服务业的所有部门。每个国家的公司数量是根据某个特定国家对欧元区经济所做的贡献而计算的。

经理们接受调查，回答有关过去的三个月里商业情绪的问题，并提供商业环境的展望，以及下一季度的预期产出价格。计算该指数作为对以下问题调查答案的总余额的算术平均值：

  • 关于过去三个月的商业状况（是否改善、恶化或保持不变）；
  • 关于过去三个月对其服务的需求的变化（增加、减少或保持不变）；
  • 关于未来三个月对其服务的预期需求（预计增长、下降或保持在同一水平）。

受访者被要求对上述变量进行定性评估，而非定量评估。

由于服务业景气指标的广义性质，它反映了欧元区商业环境的相对图景。经济学家认为这是经济发展的综合指标之一。指标的增长说明了服务业状况的改善，是经济发展的领先指标。投资者将指数增长解读为对相应公司增加投资的信号。

指数变化通常对欧元报价有微弱和短期的影响。然而，指数图表的剧烈变动可以被视为经济状况变化的一个重要指标。

最后值:

真实值

预测值

"欧盟服务业景气指标 (European Union Services Sentiment Indicator)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
5.7
3.3
4.2
10月 2025
4.0
2.8
3.7
9月 2025
3.6
3.6
3.8
8月 2025
3.6
4.3
4.1
7月 2025
4.1
2.2
3.1
6月 2025
2.9
4.0
1.8
5月 2025
1.5
2.4
1.6
4月 2025
1.4
3.4
2.2
3月 2025
2.4
5.8
5.1
2月 2025
6.2
6.0
6.7
1月 2025
6.6
6.0
5.7
12月 2024
5.9
6.5
5.3
11月 2024
5.3
7.0
6.8
10月 2024
7.1
5.3
7.1
9月 2024
6.7
4.7
6.4
8月 2024
6.3
4.3
5.0
7月 2024
4.8
8.3
6.2
6月 2024
6.5
5.2
6.8
5月 2024
6.5
3.7
6.1
4月 2024
6.0
4.5
6.4
3月 2024
6.3
5.6
6.0
2月 2024
6.0
5.7
8.4
1月 2024
8.8
5.8
8.4
12月 2023
8.4
4.7
5.5
11月 2023
4.9
4.3
4.6
10月 2023
4.5
4.0
4.1
9月 2023
4.0
4.8
4.3
8月 2023
3.9
5.7
5.4
7月 2023
5.7
6.4
5.9
6月 2023
5.7
8.8
7.1
5月 2023
7.0
10.0
9.9
4月 2023
10.5
9.5
9.6
3月 2023
9.4
10.1
9.5
2月 2023
9.5
8.5
10.4
1月 2023
10.7
4.3
7.7
12月 2022
6.3
2.1
3.1
11月 2022
2.3
3.4
2.1
10月 2022
1.8
6.8
4.4
9月 2022
4.9
9.7
8.1
8月 2022
8.7
12.8
10.4
7月 2022
10.7
14.5
14.1
6月 2022
14.8
13.9
14.1
5月 2022
14.0
14.0
13.6
4月 2022
13.5
13.8
13.6
3月 2022
14.4
11.1
12.9
2月 2022
13.0
10.2
9.1
1月 2022
9.1
14.9
10.9
12月 2021
11.2
18.6
18.3
11月 2021
18.4
16.9
18.0
10月 2021
18.2
16.1
15.2
1234
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码