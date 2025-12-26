欧盟服务业景气指标 (European Union Services Sentiment Indicator)
|低级别
|5.7
|3.3
|
4.2
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|6.5
|
5.7
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
服务业景气指标反映了欧元区服务业的商业前景。该指数是根据对大型服务业公司的调查，每月计算得出的。这个计算根据季节进行调整。
欧元区抽样规模约为1.8万家公司，代表欧元区服务业的所有部门。每个国家的公司数量是根据某个特定国家对欧元区经济所做的贡献而计算的。
经理们接受调查，回答有关过去的三个月里商业情绪的问题，并提供商业环境的展望，以及下一季度的预期产出价格。计算该指数作为对以下问题调查答案的总余额的算术平均值：
- 关于过去三个月的商业状况（是否改善、恶化或保持不变）；
- 关于过去三个月对其服务的需求的变化（增加、减少或保持不变）；
- 关于未来三个月对其服务的预期需求（预计增长、下降或保持在同一水平）。
受访者被要求对上述变量进行定性评估，而非定量评估。
由于服务业景气指标的广义性质，它反映了欧元区商业环境的相对图景。经济学家认为这是经济发展的综合指标之一。指标的增长说明了服务业状况的改善，是经济发展的领先指标。投资者将指数增长解读为对相应公司增加投资的信号。
指数变化通常对欧元报价有微弱和短期的影响。然而，指数图表的剧烈变动可以被视为经济状况变化的一个重要指标。
最后值:
真实值
预测值
"欧盟服务业景气指标 (European Union Services Sentiment Indicator)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
