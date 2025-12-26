经济日历部分

欧盟居民消费价格预期 (European Union Consumer Price Expectations)

国家：
欧盟
EUR, 欧元
源：
欧盟委员会 (European Commission)
部门：
消费者
高级别 23.1 21.9
21.9
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
22.2
23.1
下次发布 实际值 预测值
以前
自2003年5月以来，欧盟委员会一直通过其消费者调查收集有关欧元区、欧盟(EU)和欧盟国家对通货膨胀的认知和预期的直接量化信息。这是消费者对通货膨胀的观点，这不仅与政策目的有关，而且还因为可能更早提供通货膨胀值，以及因为它们提供有关经济主体期望的信息。常规居民消费价格指数仅衡量当前的通货膨胀，而不包括未来的通货膨胀。尽管随机抽取的4万多消费者的主观评估数据会因教育程度、年龄、收入、地区和性别而存在偏差，但此误差可以在一定程度上通过数学方式加以修正，使得调查数据对于欧盟的经济监督和监测经济货币联盟经济前景和候选国经济发展，必不可少。它们被用于半年度经济预测和周期性发展分析（例如确定转折点），并被包括欧洲央行(ECB)和经合组织(OECD)在内的多个不同委员会服务机构使用。

调查数据在每月的上半月收集，并在该月的最后一天发布。对于当前和预期价格走势的问题，仅可限于6个答案：强势、温和或小幅上涨、平稳、下跌或不清楚。

所公布数据的影响在很大程度上取决于当前的经济环境。过高的通货膨胀率可能会促使欧洲央行提高利率，进而导致欧元升值。然而，在经济困难时期，通货膨胀上升可能会进一步加剧经济衰退，从而使货币贬值。

最后值:

真实值

预测值

"欧盟居民消费价格预期 (European Union Consumer Price Expectations)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
23.1
21.9
21.9
10月 2025
21.9
25.4
24.0
9月 2025
24.0
18.9
25.8
8月 2025
25.9
33.1
25.1
7月 2025
25.1
18.0
21.3
6月 2025
21.2
17.0
23.6
5月 2025
23.6
34.2
29.4
4月 2025
29.6
26.4
24.5
3月 2025
24.4
24.2
21.4
2月 2025
21.1
21.2
20.2
1月 2025
20.2
17.8
21.2
12月 2024
21.0
15.7
17.8
11月 2024
17.7
12.1
13.5
10月 2024
13.3
11.7
11.0
9月 2024
10.9
11.9
11.3
8月 2024
11.3
12.2
11.3
7月 2024
11.2
14.4
13.1
6月 2024
13.1
16.1
12.5
5月 2024
12.5
10.3
11.6
4月 2024
11.6
8.2
12.3
3月 2024
12.3
15.3
15.4
2月 2024
15.5
14.7
12.0
1月 2024
11.9
15.0
10.5
12月 2023
10.5
18.0
9.3
11月 2023
9.3
16.8
11.3
10月 2023
11.4
14.2
12.0
9月 2023
12.0
10.4
9.1
8月 2023
9.0
8.6
4.9
7月 2023
4.8
9.8
6.0
6月 2023
6.1
11.6
12.1
5月 2023
12.2
11.9
15.0
4月 2023
15.1
12.4
18.8
3月 2023
18.9
13.2
17.7
2月 2023
17.7
17.4
17.8
1月 2023
17.7
24.5
23.2
12月 2022
23.7
30.4
29.9
11月 2022
30.1
34.6
37.3
10月 2022
37.4
36.9
41.2
9月 2022
41.3
39.0
37.0
8月 2022
36.8
43.8
42.7
7月 2022
42.8
45.4
42.6
6月 2022
42.6
49.5
45.5
5月 2022
45.6
57.0
50.0
4月 2022
50.0
66.7
62.9
3月 2022
59.8
39.1
37.7
2月 2022
37.7
35.0
38.4
1月 2022
38.4
33.2
36.6
12月 2021
36.6
42.3
39.3
11月 2021
39.3
40.3
40.0
10月 2021
40.0
31.8
33.1
123
