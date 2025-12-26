欧洲央行的存款利率决策是由欧洲央行(ECB)管理委员会在每六周举行一次的货币政策会议上做出的，并在会议结束后立即发布。

这是欧洲央行(ECB)采用的三个关键利率之一（另外两个是主要再融资操作利率和边际贷款利率）。存款利率被商业银行用于与欧元系统的隔夜存款。欧洲央行(ECB)根据通胀前景和经济增长来决定存款利率。

当目标是实现经济的密集增长并将通胀提高到目标水平（欧元区目前的水平是2%）时，央行通常会降低利率，包括存款利率。自2014年以来，存款利率一直为负值：银行为存储资金支付费用。负利率旨在通过鼓励银行向国民经济投资，并向其他银行或企业放贷，从而加强金融流动。

降低存款利率会导致欧元贬值。

