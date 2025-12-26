欧洲央行(ECB)关于非金融公司(NFC)贷款数据年率y/y反映了与去年同期相比，在报告期内欧洲非金融组织贷款数量的变化。这一指标由欧洲央行发布，每年两次。每一次涵盖前两个季度的贷款。

对非金融组织的贷款根据相关公司的经济活动分类。包括农林、矿业、制造业、电力、天然气、建筑业、批发零售业、交通运输业等。根据使用的分类，非金融组织不包括私营企业家。NFC贷款不包括公共部门贷款，尽管有些活动可能属于基本分类（例如，交通运输服务）。

该指标是根据欧元区货币金融机构向欧洲央行报告的数据和欧洲央行自2003年以来进行的银行贷款调查计算得出的。这项调查对公司和家庭银行贷款的供求情况，提供见解。除了实际放贷量外，调查还涉及信贷条款、贷款审批标准和拒绝比例。所得数据用于货币政策措施的各种决策制定过程，特别是在金融危机时期。

贷款数据在为经济提供资金方面起着关键作用。该数值增加或超出预期数值可能会刺激经济和欧元。因此，低于预期的数值被视为对欧盟货币有负面影响。

最后值: