欧元区官方储备资产 (Euro Area Official Reserve Assets)
国家：
欧盟
EUR, 欧元
部门：
货币
|低级别
|€1754.630 B
|
€1709.780 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
€1754.630 B
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
官方储备资产是指以外币计价并由欧元区金融当局持有的资产，这些资产可用于国际收支融资、干预外汇市场以影响汇率和其他相关目的（如保持对欧元区货币和经济的信心）。
储备资产包括货币黄金、国际货币基金组织(IMF)储备持仓、特别提款权、衍生产品和其他金融资产。该指标反映了按市场价格计算的股票价值、交易、市场重估和其他变化的每月数据。
欧盟共同储备资产是根据欧盟成员国中央银行提供的储备数据计算的。除了欧盟共同数据之外，欧洲央行(ECB)报告还按国家分别提供数据。
这一指标对欧元报价的影响取决于相关因素。
最后值:
真实值
"欧元区官方储备资产 (Euro Area Official Reserve Assets)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
€1754.630 B
€1709.780 B
10月 2025
€1709.780 B
€1622.220 B
9月 2025
€1622.220 B
€1507.850 B
8月 2025
€1507.850 B
€1498.950 B
7月 2025
€1498.950 B
€1462.100 B
6月 2025
€1462.100 B
€1507.680 B
5月 2025
€1507.680 B
€1496.920 B
4月 2025
€1496.920 B
€1510.270 B
3月 2025
€1510.270 B
€1477.770 B
2月 2025
€1477.770 B
€1457.530 B
1月 2025
€1457.530 B
€1394.030 B
12月 2024
€1394.030 B
€1391.730 B
11月 2024
€1391.730 B
€1386.880 B
10月 2024
€1386.880 B
€1318.880 B
9月 2024
€1318.880 B
€1288.390 B
8月 2024
€1288.390 B
€1282.790 B
7月 2024
€1282.790 B
€1267.630 B
6月 2024
€1267.630 B
€1253.080 B
5月 2024
€1253.080 B
€1253.840 B
4月 2024
€1253.840 B
€1214.960 B
3月 2024
€1214.960 B
€1156.110 B
2月 2024
€1156.110 B
€1158.000 B
1月 2024
€1158.000 B
€1147.670 B
12月 2023
€1147.670 B
€1145.500 B
11月 2023
€1145.500 B
€1154.150 B
10月 2023
€1154.150 B
€1113.490 B
9月 2023
€1113.490 B
€1118.770 B
8月 2023
€1118.770 B
€1109.690 B
7月 2023
€1109.690 B
€1105.600 B
6月 2023
€1105.600 B
€1140.490 B
5月 2023
€1140.490 B
€1120.800 B
4月 2023
€1120.800 B
€1133.100 B
3月 2023
€1133.100 B
€1096.090 B
2月 2023
€1096.090 B
€1125.360 B
1月 2023
€1125.360 B
€1114.240 B
12月 2022
€1114.240 B
€1115.100 B
11月 2022
€1115.100 B
€1111.830 B
10月 2022
€1111.830 B
€1135.790 B
9月 2022
€1135.790 B
€1130.630 B
8月 2022
€1130.630 B
€1129.150 B
7月 2022
€1129.150 B
€1122.090 B
6月 2022
€1122.090 B
€1108.250 B
5月 2022
€1108.250 B
€1144.220 B
4月 2022
€1144.220 B
€1102.820 B
3月 2022
€1102.820 B
€1091.820 B
2月 2022
€1091.820 B
€1056.850 B
1月 2022
€1056.850 B
€1057.000 B
12月 2021
€1057.000 B
€1045.370 B
11月 2021
€1045.370 B
€1019.310 B
10月 2021
€1019.310 B
€1002.400 B
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件