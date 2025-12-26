欧盟工资成本年率 y/y (European Union Wage Costs y/y)
|中级别
|3.0%
|4.6%
|
3.7%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
工资成本年率y/y指标显示了与去年同季度相比，欧盟雇员在特定季度平均时薪的变化。它是劳动力成本指数的两个组成部分之一。工资包括向雇员支付的直接报酬、奖金和津贴（货币和实物）、未使用的假期、实物成本（如餐饮、茶、燃料、差旅费，如果雇主支付）。
欧盟成员国的工资统计是按月、季度和年度收集的。这项研究包括每四年进行一次非常详细的调查。雇佣10名或更多员工的公司参与该调查。这项研究涵盖了所有经济部门，但农业、渔业、公共管理和私人家庭除外。
然后通过基于性能因素的推断对结果进行计算。该报告的完整版本包括欧元区（19个国家）、欧盟（28个国家）和每个州的综合数据。
该指标可以评估通货膨胀，并预测消费者支出的增长。劳动力成本是通货膨胀的一个重要潜在指标。这一指标受到经济学家的密切关注，因为它被用于准备欧元区的货币政策。它在经济分析中也是非常重要的。
工资增长可以预测消费者支出的增加和通货膨胀的增长。这对欧元报价有积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"欧盟工资成本年率 y/y (European Union Wage Costs y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
