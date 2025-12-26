工资成本年率y/y指标显示了与去年同季度相比，欧盟雇员在特定季度平均时薪的变化。它是劳动力成本指数的两个组成部分之一。工资包括向雇员支付的直接报酬、奖金和津贴（货币和实物）、未使用的假期、实物成本（如餐饮、茶、燃料、差旅费，如果雇主支付）。

欧盟成员国的工资统计是按月、季度和年度收集的。这项研究包括每四年进行一次非常详细的调查。雇佣10名或更多员工的公司参与该调查。这项研究涵盖了所有经济部门，但农业、渔业、公共管理和私人家庭除外。

然后通过基于性能因素的推断对结果进行计算。该报告的完整版本包括欧元区（19个国家）、欧盟（28个国家）和每个州的综合数据。

该指标可以评估通货膨胀，并预测消费者支出的增长。劳动力成本是通货膨胀的一个重要潜在指标。这一指标受到经济学家的密切关注，因为它被用于准备欧元区的货币政策。它在经济分析中也是非常重要的。

工资增长可以预测消费者支出的增加和通货膨胀的增长。这对欧元报价有积极的影响。

最后值: